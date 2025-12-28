Kiderült, hány piros lapot kapott élete során Orbán Viktor (VIDEÓ)

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
A miniszterelnök azt is elárulta, mi volt a legnagyobb focis balhéja a pályán.
Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap új videóval jelentkezett, melyben focis múltjáról beszélt.
Kiderült többek között, a kormányfő milyen poszton játszott. Mint mondta, centerben kezdett, „klasszikus középcsatár” volt. Aztán, ahogy idősebb lett ő is hátrébb került: középpályás lett, majd játékszervező, végül labdaszerző.
A videóból az is kiderült, hogy Orbán Viktor kapott-e valaha piros lapot. Erre a miniszterelnök azt felelte,
azt hiszem, piros lapot soha életemben nem kaptam.
Legfeljebb ilyen jótékonysági meccsen viccből vagy valami hasonló” – tette hozzá.
Sőt, a posztból az is kiderült, mi volt a legnagyobb focis balhé Orbán Viktor életében.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: