piros lap meccs foci miniszterelnök orbán viktor

Kiderült, hány piros lapot kapott élete során Orbán Viktor (VIDEÓ)

2025. december 28. 13:28

A miniszterelnök azt is elárulta, mi volt a legnagyobb focis balhéja a pályán.

2025. december 28. 13:28
null

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap új videóval jelentkezett, melyben focis múltjáról beszélt.

Kiderült többek között, a kormányfő milyen poszton játszott. Mint mondta, centerben kezdett, „klasszikus középcsatár” volt. Aztán, ahogy idősebb lett ő is hátrébb került: középpályás lett, majd játékszervező, végül labdaszerző. 

A videóból az is kiderült, hogy Orbán Viktor kapott-e valaha piros lapot. Erre a miniszterelnök azt felelte, 

azt hiszem, piros lapot soha életemben nem kaptam.

Legfeljebb ilyen jótékonysági meccsen viccből vagy valami hasonló” – tette hozzá.

Sőt, a posztból az is kiderült, mi volt a legnagyobb focis balhé Orbán Viktor életében.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: 

 

szantofer
2025. december 28. 15:16
Még isteni szerencse hogy nem a síugró volt, mert a Hortobágyon már fölépült volna a síugró sánc.
egonsamu-2
2025. december 28. 15:12
patikus-3: Magányosan és elhagyatva töltött Karácsony után érthetö egy kissé a felindulás. A kereszténység alapelvei: Felebaráti szeretet Elfogadás Kiengesztelés....
patikus-3
•••
2025. december 28. 14:07 Szerkesztve
Piros a vér Gáza utcáin. Eső esik és elveri, mossa a vért, de megmaradnak a gázai utca kövein. Kire lövettek összebújva ti, izraeli miniszterek? Sem a Moszad, sem a tankok titeket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre futsz, véres volt a kezed már régen Netanhjahu, csak ölni tudsz? Piros a vér Gáza romjain, munkások – ifjak vére folyt, – a palesztin lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A palesztin lobogó mellé tegyetek három esküvést: sírásból egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét, s fogadalmat: te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Gáza utcáin hullt a vér.
Élő Éva
2025. december 28. 13:55
Mennyivel igazibb, bensőségesebb ez a kép, mint, az amit Mp. publikál5 a két kisfiával, akik kényszeredett művigyorral néznek szemebe a fotóssal. Azon a képen ott kísért a mamájuk ordító hiánya.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!