Kiderült, hány piros lapot kapott élete során Orbán Viktor (VIDEÓ)

„Nem vagyok szurkoló, néző viszont igen” – Király Gábor a Mandinernek

Király Gábor nem tagadja: az utolsó három percben felállt a fotelből a magyar-ír meccsen, de aztán visszatért a munkához. A szürke nadrágjáról elhíresült kapuslegenda ma már 400 gyerekkel foglalkozik Szombathelyen, és elárulta, miért nem akar kapusedzőként visszatérni, és hogyan építi be a külföldi tapasztalatait a hazai valóságba.