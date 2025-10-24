Nem bírnak leszállni Kerkezről Angliában – úgy, hogy nem is játszott



„Azt gondoltam, ez egy nagyon jó igazolás lesz. Ő egy olyan szélső hátvéd, aki elmegy az ellentámadásokkal. Mindig megvolt hozzá a területe. Most nincs meg, mert olyan csapatban játszik, amelyik domináns játékot mutat be. Elég jó a labdával? Szerintem igen, de most túlságosan is rágörcsöl” – jelentette ki Warnock.

Morrison szerint Kerkezt most ki kellene venni a kezdőcsapatból.

Küszködik és nem úgy tűnik, hogy el tudja elviselni a Liverpool-mez okozta terhet.”

Shearer úgy látja, nem ugyanazt a játékost látjuk a pályán, mint az AFC Bournemouthnál. Ott szabad volt, felfuthatott, mehetett a támadásokkal. Most pedig úgy tűnik, azon őrlődik, hogy felfusson vagy maradjon és segítsen Virgil van Dijknek és Ibrahima Konaténak.

Kerkez a mostani klubidényben a Frankfurt meccsig mindegyik tétmérkőzésen pályára lépett. A Manchester United elleni múlt hétvégi vereség után ő is sok kritikát kapott, és a BL-találkozón már nem jutott szóhoz.