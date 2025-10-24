Ft
10. 24.
péntek
Andrew Robertson Alan Shearer Liverpool Eintracht Frankfurt Frankfurt Kerkez Milos

Nem bírnak leszállni Kerkezről Angliában – úgy, hogy nem is játszott

2025. október 24. 16:14

A Frankfurt ellen egy percet sem kapott, mégis ő a téma. Kerkez a kritikák kereszttüzébe került.

2025. október 24. 16:14
null

Szakértőként dolgozó egykori futballisták kritizálják a Liverpool magyar válogatott balhátvédjét, Kerkez Milost.

Kerkez végigjátszotta a Manchester United elleni vesztes szuperrangadót
Kerkez végigjátszotta a Manchester United elleni vesztes szuperrangadót (Fotó: Peter Powell/AFP)

A 21 éves játékos nem játszott az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, viszont a helyén szereplő klublegenda, Andrew Robertson a jó teljesítménye mellett egy gólpasszt is kiosztott. A szakértőként dolgozó egykori futballisták közül Stephen Warnock, Clinton Morrison és Alan Shearer is kritizálta őt.

Kerkezt kritizálják


„Azt gondoltam, ez egy nagyon jó igazolás lesz. Ő egy olyan szélső hátvéd, aki elmegy az ellentámadásokkal. Mindig megvolt hozzá a területe. Most nincs meg, mert olyan csapatban játszik, amelyik domináns játékot mutat be. Elég jó a labdával? Szerintem igen, de most túlságosan is rágörcsöl” – jelentette ki Warnock.

Morrison szerint Kerkezt most ki kellene venni a kezdőcsapatból.

Küszködik és nem úgy tűnik, hogy el tudja elviselni a Liverpool-mez okozta terhet.”

Shearer úgy látja, nem ugyanazt a játékost látjuk a pályán, mint az AFC Bournemouthnál. Ott szabad volt, felfuthatott, mehetett a támadásokkal. Most pedig úgy tűnik, azon őrlődik, hogy felfusson vagy maradjon és segítsen Virgil van Dijknek és Ibrahima Konaténak.

Kerkez a mostani klubidényben a Frankfurt meccsig mindegyik tétmérkőzésen pályára lépett. A Manchester United elleni múlt hétvégi vereség után ő is sok kritikát kapott, és a BL-találkozón már nem jutott szóhoz.

A Liverpool legközelebb szombaton 21 órakor lép pályára a Brentford vendégeként. A találkozót a Spíler1 adja.

Fotó: Peter Powell/AFP

Búvár Kund
2025. október 24. 16:34
Megmondom őszintén, még ha nem is lesz népszerű. Én sem látom benne azt, és nem is láttam soha amivé felfújták a sajtóban. Sem a Liverpoolban, sem a válogatottban. Sztem a válogatottban sem játszott még igazán jól, ráadásul sokszor elveszi az eszét a szerb vére... Nagy Zsolt jobb. Ugyanezt érzem a Dárdaik esetében. Azoknak is jobb volt a sajtójuk, mint amilyenek valójában.
gullwing
2025. október 24. 16:19
Kerkez jó focista. Eddig bizonyította. Az hogy a veresek nem tudják belőle kihozni ezt nem biztos hogy az ő hibája.
