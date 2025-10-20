Kerkez üzent a legdurvább kritika után, amit liverpooli pályafutása alatt kapott

Eddig ez a legdurvább, amit a Liverpool magyarjára mondtak
„Tudtuk, hogy a Liverpoolnak vannak gyengeségei.”
A Liverpool mindkét magyar játékosa üzent csapatuk hétfői veresége után a Manchester United ellen. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is az Instagram-oldalán posztolt.
A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Manchester United csapatától az angol bajnokságban. Nemcsak a Liverpool–Manchester United mérkőzésről számoltunk be, de már arról is írtunk, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményét megint a csapat legjobbjai közé sorolták – Kerkezét viszont nagyon nem.
A liverpooliak korábbi angol válogatott balhátvédje, a jelenleg szakértőként dolgozó Stephen Warnock a vörösök sorozatban negyedik veresége után nemes egyszerűséggel kijelentette, Kerkez és a csapatkapitány Virgil Van Dijk nem tud együtt játszani, ezért a magyart ki-, a rutinos Andy Robertsont pedig betenné a kezdőbe.
„Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is” – mondta Warnock.
Jamie Redknapp és Jamie Carragher is nagyon kritikusan nyilatkozott a 21 éves szárnyvédőről.
Carragher a Sky Sports műsorában arról beszélt, hogy „normál esetben a Liverpool jobb oldali védelme szokott bajba kerülni, de ezúttal a bal volt a probléma. Kerkez és Van Dijk is szenvedett. A United rendszere komoly gondokat okozott nekik, Kerkez egyáltalán nem nézett ki komfortosan.”
A stúdióban ülő Redknapp a szünetben úgy fogalmazott, hogy
Kerkez kezd idegroncs lenni odakint.
Nem túl jó érzés ezt olvasni a magyar védőről, reméljük, ő nem is teszi ezt. Az mindenesetre biztos, hogy a kedvét nem vették el, ugyanis hétfőn üzent az Instagram-oldalán:
Együtt maradunk és visszajövünk!”
Szoboszlai is üzent egyébként a vereség után ugyanazon a felületen:
Ezek a pillanatok próbára tesznek minket, de a harcra vagyunk teremtve! Vissza a munkába!”
A sebeket nyalogatni mindenesetre nincs idő, a Liverpool szerdán már a Frankfurt vendégeként szerepel a Bajnokok Ligájában.
