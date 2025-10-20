Kerkez üzent a legdurvább kritika után, amit liverpooli pályafutása alatt kapott

A liverpooliak korábbi angol válogatott balhátvédje, a jelenleg szakértőként dolgozó Stephen Warnock a vörösök sorozatban negyedik veresége után nemes egyszerűséggel kijelentette, Kerkez és a csapatkapitány Virgil Van Dijk nem tud együtt játszani, ezért a magyart ki-, a rutinos Andy Robertsont pedig betenné a kezdőbe.

„Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is” – mondta Warnock.