„Látja az angyalkáját” – Szívszorító történetek a magyar kórházak mélyéről, ahol elhagyott babák várják a csodát

Mint hozzáfűzi: az Örökké haza programba „nem lehet csak úgy az utcáról beesni”. Kizárólag egyetemi és főiskolai hallgatókkal dolgoznak együtt. A kurzus pszichológiai, orvosi, kisgyermek-gondozói és higiénés képzést is tartalmaz, s ezután következik a kórházi gyakorlat. Részt venni az első fürdetésben, megfigyelni a légzést, figyelni a sírásra, a kisbaba rezdüléseire, ritmusára, és persze megélni azt, ami a kézikönyvekből nem tanulható meg.

„Emlékszem, egyik este bent voltam az újszülöttosztályon, és műszakváltás volt a nővérek között, egyedül maradtam az egyik kisbabával. Nagyon nyűgös volt, körülbelül egy órán át próbáltam elaltatni. Közben folyamatosan zajlott bennem egy belső tusakodás: azt mantráztam magamban, hogy muszáj megnyugtatnom, ne aggódjak, menni fog. Amikor végre elaludt, leültem, a mellkasomra fektettem, és csak hallgattam a szuszogását. Mindketten izzadtunk a melegtől, hullafáradt voltam, de az a pillanat rendkívül meghitt és áldott volt. Talán éppen azért, mert benne volt a küzdelem is. Akkor éreztem meg igazán, milyen hatalmas ajándék ez az egész” – idézi fel Teó.

Azt is elárulja, váratlanul érte őket, hogy viszonylag rövid időn belül mennyire népszerű lett a meghirdetett kurzus. Először Szegeden, aztán a régióban, majd máshol is. „Megdöbbentett minket a felismerés, hogy a fiatalok ennyire nyitottak és vevők arra, hogy önkéntesek legyenek, vágynak arra, hogy valami olyat tegyenek, ami túlmutat rajtuk, nem róluk szól, hanem másokról” – jegyzi meg. A kurzust idén több mint százötven hallgató vette fel, így egy teljes napos válogatót kellett tartani, két bizottsággal. A klinika ugyanis egy tanévre csak huszonöt főt enged, mert nekik is át kell látniuk a csapatot, nem jó, ha egyszerre túl sok diák van jelen. „A klinikának és nekünk is jobb így, mert azon dolgozunk, hogy ne csupán önkéntes csapat legyünk, hanem valódi közösség is” – fejti ki Blanka.

Persze a bővüléssel a teendők is megszaporodtak: a kapcsolattartás, a szervezés, az adminisztráció mind-mind nagy odafigyelést igényel. Teó elmondása szerint rengeteg idő és munka egy csapatot koordinálni, egyeztetni a klinikával, az egyetemmel, a kollégiummal és folyamatosan figyelni a hallgatókra, hogy jól érzik-e magukat, helyt tudnak-e állni. „És mivel ezt senki nem tanította nekünk, magunknak kellett belejönnünk. Természetesen voltak bakik és nehéz napok, de máshogy ezt nem lehet megtanulni” – teszi hozzá.