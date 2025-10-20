Eddig ez a legdurvább, amit a Liverpool magyarjára mondtak

„Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is” – mondta Warnock.

Jamie Redknapp és Jamie Carragher is nagyon kritikusan nyilatkozott a 21 éves szárnyvédőről.

Carragher a Sky Sports műsorában arról beszélt, hogy „normál esetben a Liverpool jobb oldali védelme szokott bajba kerülni, de ezúttal a bal volt a probléma. Kerkez és Van Dijk is szenvedett. A United rendszere komoly gondokat okozott nekik, Kerkez egyáltalán nem nézett ki komfortosan.”

A stúdióban ülő Redknapp a szünetben úgy fogalmazott, hogy