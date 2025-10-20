Eddig ez a legdurvább, amit a Liverpool magyarjára mondtak

Szoboszlai „fény a liverpooli éjszakában”, Kerkez a leggyengébb – vele együtt már Slot és Szalah fejét követelik
Volt már jobb is a hangulat az Anfield környékén...
A szakértő úgy véli, Kerkez Milos kezd idegroncs lenni a pályán. A Liverpool–Manchester United után felerősödtek azok a hangok is, melyek szerint a skót klublegenda Andrew Robertson tapasztalata sokat segíthetne, Kerkeznek pedig talán jót tenne, ha néhány meccs erejéig kivennék a tűzvonalból.
Ahogy azt a Mandiner tudósításában is olvashatták, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője vasárnap este hazai pályán veszített rangadót a Manchester Uniteddel szemben, így a Liverpool minden tétmérkőzést figyelembe véve összesen négymeccsesre nyújtotta kudarcszériáját. A pazar idényt futó Szoboszlai Dominik ezúttal is csapata egyik legjobbja volt, a Vörösök másik magyar válogatott játékosát, Kerkez Milost pedig ismét kikezdték teljesítménye miatt.
A liverpooliak korábbi angol válogatott balhátvédje, a jelenleg szakértőként dolgozó Stephen Warnock az újabb vereség után nemes egyszerűséggel kijelentette, Kerkez és a csapatkapitány Virgil Van Dijk nem tud együtt játszani, ezért a magyart ki-, a rutinos Andy Robertsont pedig betenné a kezdőbe.
„Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is” – mondta Warnock.
Jamie Redknapp és Jamie Carragher is nagyon kritikusan nyilatkozott a 21 éves szárnyvédőről.
Carragher a Sky Sports műsorában arról beszélt, hogy „normál esetben a Liverpool jobb oldali védelme szokott bajba kerülni, de ezúttal a bal volt a probléma. Kerkez és Van Dijk is szenvedett. A United rendszere komoly gondokat okozott nekik, Kerkez egyáltalán nem nézett ki komfortosan.”
A stúdióban ülő Redknapp a szünetben úgy fogalmazott, hogy
Kerkez kezd idegroncs lenni odakint.
„Sajnálom őt. Amad folyamatosan gondot okoz neki” – tette hozzá.
A magyar futballista megítélését Matthijs de Ligt nyilatkozata sem segíti, a Manchester United holland hátvédje szerint ugyanis tisztában voltak Szoboszlaiék gyenge pontjaival.
Tudtuk, hogy a Liverpoolnak vannak gyengeségei, mégpedig a szélső hátvédjei.
„Mindannyian kellően feltüzeltük magunkat, végig nagyon koncentráltunk. Ezen a meccsen nagyon kellett figyelni, fókuszálni” – jegyezte meg a kamerák előtt de Ligt.
A Liverpool FC holland vezetőedzője, Arne Slot is a kritikák kereszttüzében van, egyes szurkolói reakciók szerint a döntéseinek issza meg a levét Kerkez Milos mellett a többször jobb hátvédként szereplő Szoboszlai Dominik is. Felerősödtek azok a hangok is, melyek szerint a skót klublegenda Robertson tapasztalata sokat segíthetne, Kerkeznek pedig talán jót tenne, ha néhány meccs erejéig kivennék a tűzvonalból.
