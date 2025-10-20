Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Matthijs de Ligt Manchester United Liverpool Kerkez Milos

Eddig ez a legdurvább, amit a Liverpool magyarjára mondtak

2025. október 20. 09:42

A szakértő úgy véli, Kerkez Milos kezd idegroncs lenni a pályán. A Liverpool–Manchester United után felerősödtek azok a hangok is, melyek szerint a skót klublegenda Andrew Robertson tapasztalata sokat segíthetne, Kerkeznek pedig talán jót tenne, ha néhány meccs erejéig kivennék a tűzvonalból.

2025. október 20. 09:42
null

Ahogy azt a Mandiner tudósításában is olvashatták, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője vasárnap este hazai pályán veszített rangadót a Manchester Uniteddel szemben, így a Liverpool minden tétmérkőzést figyelembe véve összesen négymeccsesre nyújtotta kudarcszériáját. A pazar idényt futó Szoboszlai Dominik ezúttal is csapata egyik legjobbja volt, a Vörösök másik magyar válogatott játékosát, Kerkez Milost pedig ismét kikezdték teljesítménye miatt. 

Liverpool, Manchester United, Kerkez Milos, Matthijs de Ligt
Liverpool–Manchester United: Matthijs de Ligt (fehérben) szerint Kerkez Milos a Liverpool egyik gyenge pontja 

Ezt is ajánljuk a témában

Liverpool–Manchester United: a szakértő szerint Kerkez kezd idegroncs lenni

A liverpooliak korábbi angol válogatott balhátvédje, a jelenleg szakértőként dolgozó Stephen Warnock az újabb vereség után nemes egyszerűséggel kijelentette, Kerkez és a csapatkapitány Virgil Van Dijk nem tud együtt játszani, ezért a magyart ki-, a rutinos Andy Robertsont pedig betenné a kezdőbe. 

„Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is” – mondta Warnock.

Jamie Redknapp és Jamie Carragher is nagyon kritikusan nyilatkozott a 21 éves szárnyvédőről.

Carragher a Sky Sports műsorában arról beszélt, hogy „normál esetben a Liverpool jobb oldali védelme szokott bajba kerülni, de ezúttal a bal volt a probléma. Kerkez és Van Dijk is szenvedett. A United rendszere komoly gondokat okozott nekik, Kerkez egyáltalán nem nézett ki komfortosan.”

A stúdióban ülő Redknapp a szünetben úgy fogalmazott, hogy

Kerkez kezd idegroncs lenni odakint. 

„Sajnálom őt. Amad folyamatosan gondot okoz neki” – tette hozzá.

A magyar futballista megítélését Matthijs de Ligt nyilatkozata sem segíti, a Manchester United holland hátvédje szerint ugyanis tisztában voltak Szoboszlaiék gyenge pontjaival. 

Tudtuk, hogy a Liverpoolnak vannak gyengeségei, mégpedig a szélső hátvédjei.

 „Mindannyian kellően feltüzeltük magunkat, végig nagyon koncentráltunk. Ezen a meccsen nagyon kellett figyelni, fókuszálni” – jegyezte meg a kamerák előtt de Ligt.

A Liverpool FC holland vezetőedzője, Arne Slot is a kritikák kereszttüzében van, egyes szurkolói reakciók szerint a döntéseinek issza meg a levét Kerkez Milos mellett a többször jobb hátvédként szereplő Szoboszlai Dominik is. Felerősödtek azok a hangok is, melyek szerint a skót klublegenda Robertson tapasztalata sokat segíthetne, Kerkeznek pedig talán jót tenne, ha néhány meccs erejéig kivennék a tűzvonalból.

Fotók: Peter Powell / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!