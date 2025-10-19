Ft
Manchester United Liverpool Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai „fény a liverpooli éjszakában”, Kerkez a leggyengébb – vele együtt már Slot és Szalah fejét követelik

2025. október 19. 21:59

Forrnak az indulatok a Manchester United elleni arcpirító hazai presztízsvereség után. A mind mélyebbre zuhanó Liverpoolt Szoboszlai Dominik remeklése egyedül nem tudja megmenteni, az egyre szélsőségesebb hangok Kerkez Milos mellett már Mohamed Szalah-t is kikövetelik a csapatból.

2025. október 19. 21:59
null

Mint ismert, a Liverpool vasárnap este hazai pályán veszített rangadót a Manchester Uniteddel szemben, Arne Slot együttese így összesen négymeccsesre nyújtotta kudarcszériáját. Az egymást követő harmadik bajnoki vereség után kritikaáradat zúdult mind a menedzserre, mind a hazai játékosok nagy részére – ez alól gyakorlatilag egyedüli kivétel Szoboszlai Dominik, aki ismét csapata legjobbja volt, s a szurkolók közül többen is úgy jellemzik, mint „fényt a liverpooli éjszakában.”

Szoboszlai Dominik a Manchester United ellen
Szoboszlai Dominik a Manchester United ellen is klasszisteljesítményt nyújtott, de ez önmagában nem elég a mélyrepülés megállításához (Fotó: AFP/Peter Powell)

 

Az ezúttal 10-esként kezdő magyar sztár a mértékadó SofaScore oldalán magasan a legjobb liverpooli osztályzatot kapta 7.6-os pontszámával, ami nem is csoda, hiszen 

az elképesztő mennyisége mellé minőség is párosult: rengeteg, 65 passzkísérletéből 58 társhoz ment, ami 89%-os pontosság, és 7-ből 6 hosszú indítása is sikeres volt. 

Megjegyzendő, Szoboszlainál az egész mezőnyben csak a United első gólszerzője, Bryan Mbeumo kapott jobb osztályzatot, egyetlen tizedponttal.

Bryan Mbeumo Kerkez Milos ölében: a magyar balbekknek ezúttal is meggyűlt a baja az ellenféllel (Fotó: Peter Powell/AFP)

Ezzel szemben Kerkez Milos sajnos csapata, egyben a mezőny holtversenyben legrosszabb értékelését kapta 6.3-mal. A baloldali szárnyvédő ezúttal is csinált hajmeresztő dolgokat hátul (egy meggondolatlan, saját tizenhatoson belüli horrorátadásából kis híján manchesteri gól is született), emellett a beadásai sem ültek. Ennél is nagyobb probléma, hogy továbbra is látványos a védelmen belüli meg nem értése a csapatkapitány Virgil van Dijkkal – akinek szintén nem volt jó meccse –, ami ezúttal 

abban a börleszkjelenetben csúcsosodott ki, mely során a kapu előtt felszabadítani igyekvő holland a labdával orrbarúgta a mögötte érkező Kerkezt: ha öngólt nem is, de manchesteri szögletet eredményezett... 

Hiába szenzációs Szoboszlai, ha ők ketten nem tudnak együtt játszani...

És ezt most már nem csak a szurkolók, de egykori profi játékosok is szóvá teszik. A Liverpool és az angol válogatott korábbi kiválósága, a jelenleg szakértőként dolgozó Stephen Warnock a vasárnapi „horrorshow” után nemes egyszerűséggel kijelentette, Kerkez és Van Dijk nem tud együtt játszani, a magyart ki-, a rutinos Andy Robertsont pedig visszakövetelte a kezdőbe. 

Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is” 

– mondta Warnock, aki anno történetesen szintén balbekk volt, tehát van némi fogalma a témáról... 

KERKEZ Milos
Kerkez még hozzá sem ért a labdához, a háttérben Virgil van Dijk már méltatlankodik – kettejük között látványosan nincs meg az összhang... (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Megtörtént az elképzelhetetlen: a drukkerek Slot és Szalah fejét követelik

Közben megtörtént az is, ami az előző sikeridény után elképzelhetetlen volt: a szurkolók egyre nyíltabban kritizálják Arne Slotot és Mohamed Szalah-t is. A csalódott liverpooli drukkerek leginkább azt vetik a holland mester szemére, hogy egyes játékosaihoz túlságosan is ragaszkodik, méghozzá azoknak a kárára, akik az elmúlt hetekben valódi erősítései voltak a csapatnak. Az elmúlt évekkel ellentétben ezúttal egyre értékelhetetlenebb teljesítményt nyújtó Szalah például kap hideget-meleget a hozzászólóktól: 

  • „Klublegenda, nem is kérdés, de minél tovább játszik Szalah, annál tovább játszunk tíz emberrel…”
  • „Mi történt a csapatunkkal? Szalah ennyi erővel itthon mellettem ülve is nézhette volna ezt a meccset. Semmi szív, semmi küzdelem, és minden túlságosan kiszámítható! Nagyon nehéz ezt nézni!”

Az egyik vezető hozzászólás pedig a Liverpool hivatalos közösségi oldalán jelenleg ez:

„Slot egy kókler… Őszintén, hogy lehet ilyen meccseket eldöntő vezéregyéniségeket hatvan percen át a kispadon jegelni, miközben szenvedsz?! 

Családi fotót készít a kispadon ülve az összes jó játékosunkkal? Például Ekitiké, Wirtz, Rio, Chiesa, Frimpong, Robertson… Komolyan, új menedzser után kell nézni, aki be tudja indítani ezt a csapatot!”

SLOT, Arne
Sokasodnak a gondok Arne Slot feje körül... (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Az újabb blamával a Liverpool távolodni látszódik a Premier League-címvédéstől: noha a Vörösök még a zsinórban elszenvedett harmadik vereség után is ott vannak a dobogón, a tavalyi ezüstérmes Arsenal előnye immár négy pont a tabella élén. A bajnoki szezon persze nagyon hosszú még, de 

ami jelenleg a számoknál is aggasztóbb lehet, hogy a Liverpool játéka a nyári 500 milliós gigaköltekezés ellenére sem néz ki jól, és egyre kevesebb a biztató jel – a szurkolók leginkább az időben bízhatnak, hogy az egyelőre mélyen a tudásuk alatt teljesítő világklasszisok előbb-utóbb összeszoknak és belelendülnek...

 

moliere-0
2025. október 19. 22:51
Nyilván sokan úgy állnak hozzá, hogy lámlám a Szoboszlai is csak ennyi. Pedig itt úgy látom, hogy eleve nem volt akkora keret ez a Liverpool, mint amekkorát beleláttak. Néha inkább egy-két ember nyújtott emberfelettit (gyakran Szoboszlai). Viszont Szalah már nem fogja kihúzni a szarból őket. És az igazi hiba: Wirtz leigazolása. Habár nekem érdekes az is, hogy Kerkez ekkora "sztár". Én nagyon sajnálom, de nem látom bele azt a hatalmas tudást, amit belelátnak, pedig a kedvenc csapatom nevelte azzá, ami lett (saját bevallása szerint). Nem rossz, nem azt mondom, az NB I és talán egy holland élvonal szintjén erős játékos. De ha ő stabil kezdő a Liverpoolban, nekem az azt jelenti, hogy eleve túlértékelt lehet az egész keret. (Volt egy ilyen érzésem egyébként az Alexander-Arnolddal kapcsolatban is. )
moliere-0
2025. október 19. 22:45
Meggyőződésem, hogy ha Kerkez Milost úgy hívnák, hogy mondjuk Bognár Bence, akkor legfeljebb a Fradiból ismernénk. Oda mondjuk beférne. És akkor jó kérdés, hogy válogatott lenne-e...
Reszelő Aladár
2025. október 19. 22:42
A szezon elején döntetlenekbők győzelmek lettek az utolsó percekben mert ők rúgták. Most ők kapják és hirtelen nem jut eszembe domináns játék egyetlen meccsen sem. Sajnos a válogatott szünet sem tett jót, ugyanúgy maradt hátul a megnemértettség, elöl meg a pontatlanság. Az edzősors meg olyan, hogy hiába a bajnoki cím, 4 bukott meccs után már oda a felépített kredit java része. Hosszú még a szezon és októberben nem lehet még megnyerni semmit. De elveszteni már lehet dolgokat. A nyári bevásárlás után meg felbomlott az egyensúly, noha ma a cserék beállása után feljavult a játék.
bagoly-29
2025. október 19. 22:21
Ott is a fotelhuszár kibicek hangoskodnak!
