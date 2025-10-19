Szoboszlai „fény a liverpooli éjszakában”, Kerkez a leggyengébb – vele együtt már Slot és Szalah fejét követelik

Liverpool–Manchester United: újabb drámai végjáték az Anfielden, újabb nem várt hazai vereséggel...
Mélyül az a bizonyos gödör?
Forrnak az indulatok a Manchester United elleni arcpirító hazai presztízsvereség után. A mind mélyebbre zuhanó Liverpoolt Szoboszlai Dominik remeklése egyedül nem tudja megmenteni, az egyre szélsőségesebb hangok Kerkez Milos mellett már Mohamed Szalah-t is kikövetelik a csapatból.
Mint ismert, a Liverpool vasárnap este hazai pályán veszített rangadót a Manchester Uniteddel szemben, Arne Slot együttese így összesen négymeccsesre nyújtotta kudarcszériáját. Az egymást követő harmadik bajnoki vereség után kritikaáradat zúdult mind a menedzserre, mind a hazai játékosok nagy részére – ez alól gyakorlatilag egyedüli kivétel Szoboszlai Dominik, aki ismét csapata legjobbja volt, s a szurkolók közül többen is úgy jellemzik, mint „fényt a liverpooli éjszakában.”
Az ezúttal 10-esként kezdő magyar sztár a mértékadó SofaScore oldalán magasan a legjobb liverpooli osztályzatot kapta 7.6-os pontszámával, ami nem is csoda, hiszen
az elképesztő mennyisége mellé minőség is párosult: rengeteg, 65 passzkísérletéből 58 társhoz ment, ami 89%-os pontosság, és 7-ből 6 hosszú indítása is sikeres volt.
Megjegyzendő, Szoboszlainál az egész mezőnyben csak a United első gólszerzője, Bryan Mbeumo kapott jobb osztályzatot, egyetlen tizedponttal.
Ezzel szemben Kerkez Milos sajnos csapata, egyben a mezőny holtversenyben legrosszabb értékelését kapta 6.3-mal. A baloldali szárnyvédő ezúttal is csinált hajmeresztő dolgokat hátul (egy meggondolatlan, saját tizenhatoson belüli horrorátadásából kis híján manchesteri gól is született), emellett a beadásai sem ültek. Ennél is nagyobb probléma, hogy továbbra is látványos a védelmen belüli meg nem értése a csapatkapitány Virgil van Dijkkal – akinek szintén nem volt jó meccse –, ami ezúttal
abban a börleszkjelenetben csúcsosodott ki, mely során a kapu előtt felszabadítani igyekvő holland a labdával orrbarúgta a mögötte érkező Kerkezt: ha öngólt nem is, de manchesteri szögletet eredményezett...
És ezt most már nem csak a szurkolók, de egykori profi játékosok is szóvá teszik. A Liverpool és az angol válogatott korábbi kiválósága, a jelenleg szakértőként dolgozó Stephen Warnock a vasárnapi „horrorshow” után nemes egyszerűséggel kijelentette, Kerkez és Van Dijk nem tud együtt játszani, a magyart ki-, a rutinos Andy Robertsont pedig visszakövetelte a kezdőbe.
Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is”
– mondta Warnock, aki anno történetesen szintén balbekk volt, tehát van némi fogalma a témáról...
Közben megtörtént az is, ami az előző sikeridény után elképzelhetetlen volt: a szurkolók egyre nyíltabban kritizálják Arne Slotot és Mohamed Szalah-t is. A csalódott liverpooli drukkerek leginkább azt vetik a holland mester szemére, hogy egyes játékosaihoz túlságosan is ragaszkodik, méghozzá azoknak a kárára, akik az elmúlt hetekben valódi erősítései voltak a csapatnak. Az elmúlt évekkel ellentétben ezúttal egyre értékelhetetlenebb teljesítményt nyújtó Szalah például kap hideget-meleget a hozzászólóktól:
Az egyik vezető hozzászólás pedig a Liverpool hivatalos közösségi oldalán jelenleg ez:
„Slot egy kókler… Őszintén, hogy lehet ilyen meccseket eldöntő vezéregyéniségeket hatvan percen át a kispadon jegelni, miközben szenvedsz?!
Családi fotót készít a kispadon ülve az összes jó játékosunkkal? Például Ekitiké, Wirtz, Rio, Chiesa, Frimpong, Robertson… Komolyan, új menedzser után kell nézni, aki be tudja indítani ezt a csapatot!”
Az újabb blamával a Liverpool távolodni látszódik a Premier League-címvédéstől: noha a Vörösök még a zsinórban elszenvedett harmadik vereség után is ott vannak a dobogón, a tavalyi ezüstérmes Arsenal előnye immár négy pont a tabella élén. A bajnoki szezon persze nagyon hosszú még, de
ami jelenleg a számoknál is aggasztóbb lehet, hogy a Liverpool játéka a nyári 500 milliós gigaköltekezés ellenére sem néz ki jól, és egyre kevesebb a biztató jel – a szurkolók leginkább az időben bízhatnak, hogy az egyelőre mélyen a tudásuk alatt teljesítő világklasszisok előbb-utóbb összeszoknak és belelendülnek...