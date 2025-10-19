Szoboszlai „fény a liverpooli éjszakában”, Kerkez a leggyengébb – vele együtt már Slot és Szalah fejét követelik

az elképesztő mennyisége mellé minőség is párosult: rengeteg, 65 passzkísérletéből 58 társhoz ment, ami 89%-os pontosság, és 7-ből 6 hosszú indítása is sikeres volt.

Megjegyzendő, Szoboszlainál az egész mezőnyben csak a United első gólszerzője, Bryan Mbeumo kapott jobb osztályzatot, egyetlen tizedponttal.

Bryan Mbeumo Kerkez Milos ölében: a magyar balbekknek ezúttal is meggyűlt a baja az ellenféllel (Fotó: Peter Powell/AFP)

Ezzel szemben Kerkez Milos sajnos csapata, egyben a mezőny holtversenyben legrosszabb értékelését kapta 6.3-mal. A baloldali szárnyvédő ezúttal is csinált hajmeresztő dolgokat hátul (egy meggondolatlan, saját tizenhatoson belüli horrorátadásából kis híján manchesteri gól is született), emellett a beadásai sem ültek. Ennél is nagyobb probléma, hogy továbbra is látványos a védelmen belüli meg nem értése a csapatkapitány Virgil van Dijkkal – akinek szintén nem volt jó meccse –, ami ezúttal