Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Manchester United Liverpool Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Liverpool–Manchester United: két magyarral indul a PL egyik legnagyobb rangadója!

2025. október 19. 16:24

Szoboszlai Dominik a Manchester United ellen visszatér a középpálya elejére, míg Kerkez Milos ezúttal is balhátvédként bizonyíthat. A Liverpool Alexander Isakkal rohamoz az Anfielden.

2025. október 19. 16:24
null

Az angol futball egyik legnagyobb rangadóján is a kezdőcsapatba jelölte Arne Slot Liverpool-edző Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost. Ami válogatottunk sokoldalú csapatkapitányát illeti, ezúttal jó eséllyel azok kerültek ki győztesen az ölre menő vitákból, akik a középpálya elejére, az újfent csak a padon kezdő Florian Wirtz helyére tippelték vasárnapi pozícióját a Manchester United ellen. Mögé Ryan Gravenberch mellett visszatér az argentin világbajnok Alexis Mac Allister, a védelem közepén pedig vállalni tudta a játékot Ibrahima Konaté, míg a „lyukas” jobb bekk poszton ezúttal Conor Bradley-nek szavaz bizalmat Slot. A csatárposzton a 145 milliós gigaigazolás, Alexander Isak kezd.

Ezt is ajánljuk a témában

Hogy hogyan és miért játszhat főszerepet a bomba formában lévő Szoboszlai Dominik a Premier League egyik szuperrangadóján is, a 17:30-kor kezdődő slágermeccsen, arról itt írtunk bővebben. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Adam Vaughan/MTI/MTVA)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. október 19. 18:37
Kerkez botrányosan gyenge, aligha kezd a következő meccsen. Szobi legalább adott egy üdítő passzt ebben a liverpooli sivatagban, csak kapufa lett a lövésből.
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 19. 18:21
Jó kis félidő volt, kár, hogy a helyzetek kapufán végződtek.
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. október 19. 17:49
A Pool védelme még mindig térdelt, amikor a néger gyerek már gólt lőtt. Ez egyébként egy nézhetetlen meccs, 20 faszi lődörög a kaputól 20-30 méterre, a labda meg megy körbe. Modern focizás? Inkább froclizás.
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 19. 17:35
Jól elbaszta Kerkez és Van Dijk. A Liverpool védelme idén gyatra. Kerkez szar. A Bournemouthban jó volt, de még a volt csapattársainak, Huijsennek és az ukrán Zabarnyi-nak is jobban megy.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!