Liverpool–Manchester United: két magyarral indul a PL egyik legnagyobb rangadója!

Szoboszlain a világ szeme: óriási terhet és felelősséget vehet a vállára az ősi rivális ellen
Vasárnap rendezik az angol labdarúgás legnagyobb rangadóját. Két magyar is szerepet kaphat a Liverpool–Manchester United Premier League-találkozón.
Szoboszlai Dominik a Manchester United ellen visszatér a középpálya elejére, míg Kerkez Milos ezúttal is balhátvédként bizonyíthat. A Liverpool Alexander Isakkal rohamoz az Anfielden.
Az angol futball egyik legnagyobb rangadóján is a kezdőcsapatba jelölte Arne Slot Liverpool-edző Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost. Ami válogatottunk sokoldalú csapatkapitányát illeti, ezúttal jó eséllyel azok kerültek ki győztesen az ölre menő vitákból, akik a középpálya elejére, az újfent csak a padon kezdő Florian Wirtz helyére tippelték vasárnapi pozícióját a Manchester United ellen. Mögé Ryan Gravenberch mellett visszatér az argentin világbajnok Alexis Mac Allister, a védelem közepén pedig vállalni tudta a játékot Ibrahima Konaté, míg a „lyukas” jobb bekk poszton ezúttal Conor Bradley-nek szavaz bizalmat Slot. A csatárposzton a 145 milliós gigaigazolás, Alexander Isak kezd.
Hogy hogyan és miért játszhat főszerepet a bomba formában lévő Szoboszlai Dominik a Premier League egyik szuperrangadóján is, a 17:30-kor kezdődő slágermeccsen, arról itt írtunk bővebben.
A Liverpool három vereség után fogadja az ősi riválist.
(Nyitókép: Adam Vaughan/MTI/MTVA)