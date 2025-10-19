Liverpool–Manchester United: két magyarral indul a PL egyik legnagyobb rangadója!

Az angol futball egyik legnagyobb rangadóján is a kezdőcsapatba jelölte Arne Slot Liverpool-edző Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost. Ami válogatottunk sokoldalú csapatkapitányát illeti, ezúttal jó eséllyel azok kerültek ki győztesen az ölre menő vitákból, akik a középpálya elejére, az újfent csak a padon kezdő Florian Wirtz helyére tippelték vasárnapi pozícióját a Manchester United ellen. Mögé Ryan Gravenberch mellett visszatér az argentin világbajnok Alexis Mac Allister, a védelem közepén pedig vállalni tudta a játékot Ibrahima Konaté, míg a „lyukas” jobb bekk poszton ezúttal Conor Bradley-nek szavaz bizalmat Slot. A csatárposzton a 145 milliós gigaigazolás, Alexander Isak kezd.