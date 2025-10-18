Szoboszlain a világ szeme: óriási terhet és felelősséget vehet a vállára az ősi rivális ellen

Aggódnak az angolok Szoboszlai kijelentése miatt a portugál–magyar után
A nyilatkozatát idézik.
Vasárnap rendezik az angol labdarúgás legnagyobb rangadóját. Két magyar is szerepet kaphat a Liverpool–Manchester United Premier League-találkozón.
A válogatott szünet után ismét a klubcsapatok kerülnek a fókuszba, Angliában ráadásul egyből két ősi rivális labdarúgócsapat rangadója tartja lázban a szurkolókat. Vasárnap az Anfielden csap össze egymással a címvédő Liverpool és a szintén 20-szoros bajnok Manchester United a Premier League-ben, amely a Vörösök magyar játékosai miatt itthon is extra figyelmet kap. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos négy pontot szerzett a magyar válogatottal az októberi vb-selejtezőkön, a mieink kedden ráadásul éppen a toronymagas esélyes portugálok otthonában okoztak meglepetést. Egy héten belül másodszor, Lisszabon után Liverpoolban is farkasszemet nézhet egymással a két középpályás, Bruno Fernandes és Szoboszlai, illetve a két szélső, Diogo Dalot és Kerkez Milos a Liverpool–Manchester United rangadón.
Angliában ez a párosítás számít a legnagyobb rangadónak, így mindkét oldalon kettőzött erővel készülnek a csapatok. Rájuk is fér a formajavulás, mert egyik sincs a csúcson: a Liverpool zsinórban három vereséget számlál a szezonban, ebből kettőt az angol élvonalban gyűjtött be a címvédő, mindkettőt Londonban – igaz, hazai pályán eddig minden meccsét hozta. Az elmúlt három találkozóját a Manchester United behúzta az Old Traffordon, ilyen legutóbb több mint két éve fordult elő a Vörös Ördögökkel, ám idegenben még nyeretlenek az idényben. Pedig nemzetközi kupakötelezettség nem terheli őket és augusztusban a Ligakupától is búcsúztak.
A papírforma tehát hazai győzelemmel kecsegtet, ám nagy kérdés, hogy a nemzetközi sztárok milyen állapotban térnek vissza a válogatott mérkőzések után.
Szoboszlaiért például nagyon aggódnak az angolok, miután elejtett egy mondatot, miszerint a lisszaboni meccs hajrájára nagyon elfáradt a két, címeres mezben végigjátszott nemzeti meccs után.
Annyira elfáradtam, hogy nem bírtam a rövidre menni, úgyhogy szerencsém volt, hogy a hosszúra jött Lukács beadása. Végig hittem az egyenlítésben, az motoszkált a fejemben, hogy egy ilyen kezdés után nem lehet vereség a vége”
– jegyezte meg a példamutató csapatkapitány, miután egy gólt és gólpasszt is jegyzett Portugáliában.
Arne Slot azonban nem emiatt aggódik, más miatt fáj a feje a hollandnak. Úgy fogalmazott a meccset felvezető sajtótájékoztatón, hogy gyakorlatilag mindenben javulnia kell csapatának, ha maga mögött akarja hagyni rossz formáját.
„Az eredmények nem hazudnak, ha három mérkőzést veszítesz el egymás után, akkor javulnod kell. Ezt mi pontosan tudjuk, és cselekednünk kell.
Nem alakítottunk ki annyi helyzetet, mint a legutóbbi idényben, ennek megvan az oka, amire választ kell találnunk. Az első válasz az, hogy nem szabad annyi gólt kapnunk, amennyit kaptunk.
Ha meccsenként kettőt rúgnak nekünk, akkor hármat kell szereznünk... Az is világos, hogy eddig négyszer találtak be ellenünk rögzített játékhelyzetek után – egy versenyképes csapat ezt nem engedheti meg magának” – hangsúlyozta Slot, akinek az alapcsapatából várhatóan csak a brazil kapust, Alissont kell pótolnia.
Hogy Kerkez ezúttal milyen szerepet kap Slottól az egyelőre kérdés, az utóbbi időben ellenfél függő is, hogy Robertson vagy a magyar szélső kezd a baloldalon. A már 85 milliós értékűre taksált Szoboszlai esetében már más a helyzet, esetében csak az lehet a dilemma, hogy a pálya melyik pontján bíz rá kiemelt feladatot a holland vezetőedző. A 24 éves magyar klasszis regenerálódik vasárnapig, ahhoz pedig kellően tapasztalt már a topligák világában, hogy talán a legjobb formában lévő liverpooliként a vállára vegye a felelősséget és kirángassa csapata szekerét a kátyúból. Nem véletlenül emlegetik már most úgy, mint a Liverpool leendő csapatkapitánya.
Így áll a Premier League-ben.
A vendég Unitednál nagyon bíznak egy régen látott bravúrban, miután legutóbb lassan egy évtizede, 2016 januárjában nyertek az Anfielden,
ám az előjelekbe nem feltétlenül kapaszkodhatnak a manchesteriek. Bruno Fernandesék idegenbeli formáját már említettük, és noha az összeurópai topligák szintjén is remekelnek a helyzetek kidolgozásában, azok értékesítésével meglehetősen csehül állnak Ruben Amorim tanítványai. A csapatkapitány mindenesetre kapott egy plusz szabadnapot a válogatott meccsek után, míg Martínez és Mazraoui biztosan nem lesz majd bevethető. Casemiro és Cunha távol-keleti túráról tér vissza a brazil válogatottból, így a portugál menedzser elmondása szerint óvatosan kell bánni a játékperceikkel. A tulajdonosi háttér a közelmúltban ismét támogatásáról biztosította a szakmai stábot, a él mindezzel, hogy némiképp elhallgattassák az Amorim fejét követelőket.
A fogadóirodák nem szimatolnak meglepetést, hazai siker esetén átlagosan 1,65-szoros pénzt fizetnek, a döntetlen 4,4, a MU-siker 4,85-szörös pénzt ér. Azt is hozzá kell azonban tenni, arra sem sokan számítottak, hogy a mieink pontot szereznek Lisszabonban!
Érdemes vetni egy pillantást a portugál csillagra.
Premier League, 8. forduló
Liverpool–Manchester United
2025. október 19. 17.30, Liverpool, Anfield
Tv: Spiler1
A két csapat a jelenlegi PL-tabellán:
