Szoboszlain a világ szeme: óriási terhet és felelősséget vehet a vállára az ősi rivális ellen

A válogatott szünet után ismét a klubcsapatok kerülnek a fókuszba, Angliában ráadásul egyből két ősi rivális labdarúgócsapat rangadója tartja lázban a szurkolókat. Vasárnap az Anfielden csap össze egymással a címvédő Liverpool és a szintén 20-szoros bajnok Manchester United a Premier League-ben, amely a Vörösök magyar játékosai miatt itthon is extra figyelmet kap. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos négy pontot szerzett a magyar válogatottal az októberi vb-selejtezőkön, a mieink kedden ráadásul éppen a toronymagas esélyes portugálok otthonában okoztak meglepetést. Egy héten belül másodszor, Lisszabon után Liverpoolban is farkasszemet nézhet egymással a két középpályás, Bruno Fernandes és Szoboszlai, illetve a két szélső, Diogo Dalot és Kerkez Milos a Liverpool–Manchester United rangadón.

Óriási csata várható a vasárnapi Liverpool–Manchester United rangadón

Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

Liverpool–Manchester United: a csúcsrangadó a szigeten

Angliában ez a párosítás számít a legnagyobb rangadónak, így mindkét oldalon kettőzött erővel készülnek a csapatok. Rájuk is fér a formajavulás, mert egyik sincs a csúcson: a Liverpool zsinórban három vereséget számlál a szezonban, ebből kettőt az angol élvonalban gyűjtött be a címvédő, mindkettőt Londonban – igaz, hazai pályán eddig minden meccsét hozta. Az elmúlt három találkozóját a Manchester United behúzta az Old Traffordon, ilyen legutóbb több mint két éve fordult elő a Vörös Ördögökkel, ám idegenben még nyeretlenek az idényben. Pedig nemzetközi kupakötelezettség nem terheli őket és augusztusban a Ligakupától is búcsúztak.