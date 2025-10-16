Új felvétel jelent meg Cristiano Ronaldóról: így reagált Szoboszlai Dominik góljára (VIDEÓ)

Ezt írta ki Cristiano Ronaldo a magyarok elleni meccs után – még Szoboszlai is lájkolta a bejegyzését
Az ötszörös aranylabdás vélhetően más hangvételű posztot tervezett.
Érdemes vetni egy pillantást a portugál csillagra.
Mint arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett az első félidőben a magyar labdarúgó-válogatott elleni lisszaboni vb-selejtezőn, majd a 78. percben megtapsoltatta Roberto Martínez szövetségi kapitány – lecserélte, helyére a PSG-vel BL-győztes Goncalo Ramos állt be. Ekkor a hazaiak még 2–1-re vezettek, ám a ráadásban jött a magyar csapatkapitány a hosszú saroknál...
A 91. percben Szoboszlai Dominik bevágta a kapuba Lukács Dániel beadását, és ezzel beállította a 2–2-es végeredményt. Ronaldo ezt már a kispadról nézte végig, és noha a portugálok nyilvánvalóan győzelemre készültek a mieink ellen, amivel biztossá tették volna a helyüket a vb-n, a magyarok elnapolták az ünneplésüket.
Egyre közelebb vagyunk a célunkhoz”
– írta a duplázó Ronaldo az Instagramon, az ötszörös aranylabdás sztár posztját már közel ötmillióan lájkolták, köztük a mieink csapatkapitánya, az ünnepi pillanatokat elnapoló Szoboszlai Dominik is!
Fülig érő szájjal értékelték a lisszaboni döntetlent a magyar válogatott játékosai. Szoboszlai Dominik saját bevallása szerint teljesen elkészült az erejével.
Napvilágot látott egy újabb felvétel Lisszabonból, amely Cristiano Ronaldo reakciójára fókuszál a kispad előterében. A klasszis ezúttal meglehetősen higgadtan vette tudomásul, hogy kicsúszott a kezükből a győzelem, pedig emlékezhetünk, milyen hisztirohamot kapott 2016-ben Lyonban, amikor háromszor is hátrányba került a portugál csapat a magyarok ellen a franciaországi Eb-n.
A szurkolók mindenesetre most is támogatásukról biztosították Ronaldót, akinek így üzentek a közösségi médiában:
„Miért van egyáltalán a kispadon? Talán játékban kellene tartani a 2026-os világbajnokságig.”
„Portugália Ronaldo nélkül semmit sem ér.”
Egy nap Ronaldo szívrohamot kap majd a portugál válogatott miatt.”
„Sajnálom, legenda, Te mindent megtettél.”
„A szenvedély és a győzni akarás soha nem hiányzik belőle. Sok játékosban nincs meg ez a mentalitás, ami Ronaldót különleges futballistává teszi.”
Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP
Cristiano Ronaldo dührohama a lyoni Eb-csoportmeccsen: