Új felvétel jelent meg Cristiano Ronaldóról: így reagált Szoboszlai Dominik góljára (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett az első félidőben a magyar labdarúgó-válogatott elleni lisszaboni vb-selejtezőn, majd a 78. percben megtapsoltatta Roberto Martínez szövetségi kapitány – lecserélte, helyére a PSG-vel BL-győztes Goncalo Ramos állt be. Ekkor a hazaiak még 2–1-re vezettek, ám a ráadásban jött a magyar csapatkapitány a hosszú saroknál...

A 91. percben Szoboszlai Dominik bevágta a kapuba Lukács Dániel beadását, és ezzel beállította a 2–2-es végeredményt. Ronaldo ezt már a kispadról nézte végig, és noha a portugálok nyilvánvalóan győzelemre készültek a mieink ellen, amivel biztossá tették volna a helyüket a vb-n, a magyarok elnapolták az ünneplésüket.