Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Cristia­no Ronaldo Portugália

Új felvétel jelent meg Cristiano Ronaldóról: így reagált Szoboszlai Dominik góljára (VIDEÓ)

2025. október 16. 17:28

Érdemes vetni egy pillantást a portugál csillagra.

2025. október 16. 17:28
null

Mint arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett az első félidőben a magyar labdarúgó-válogatott elleni lisszaboni vb-selejtezőn, majd a 78. percben megtapsoltatta Roberto Martínez szövetségi kapitány – lecserélte, helyére a PSG-vel BL-győztes Goncalo Ramos állt be. Ekkor a hazaiak még 2–1-re vezettek, ám a ráadásban jött a magyar csapatkapitány a hosszú saroknál...

A 91. percben Szoboszlai Dominik bevágta a kapuba Lukács Dániel beadását, és ezzel beállította a 2–2-es végeredményt. Ronaldo ezt már a kispadról nézte végig, és noha a portugálok nyilvánvalóan győzelemre készültek a mieink ellen, amivel biztossá tették volna a helyüket a vb-n, a magyarok elnapolták az ünneplésüket.

Ezt is ajánljuk a témában

Egyre közelebb vagyunk a célunkhoz”

– írta a duplázó Ronaldo az Instagramon, az ötszörös aranylabdás sztár posztját már közel ötmillióan lájkolták, köztük a mieink csapatkapitánya, az ünnepi pillanatokat elnapoló Szoboszlai Dominik is!

Ezt is ajánljuk a témában

Napvilágot látott egy újabb felvétel Lisszabonból, amely Cristiano Ronaldo reakciójára fókuszál a kispad előterében. A klasszis ezúttal meglehetősen higgadtan vette tudomásul, hogy kicsúszott a kezükből a győzelem, pedig emlékezhetünk, milyen hisztirohamot kapott 2016-ben Lyonban, amikor háromszor is hátrányba került a portugál csapat a magyarok ellen a franciaországi Eb-n.

 A szurkolók mindenesetre most is támogatásukról biztosították Ronaldót, akinek így üzentek a közösségi médiában:

„Miért van egyáltalán a kispadon? Talán játékban kellene tartani a 2026-os világbajnokságig.”

„Portugália Ronaldo nélkül semmit sem ér.”

Egy nap Ronaldo szívrohamot kap majd a portugál válogatott miatt.”

„Sajnálom, legenda, Te mindent megtettél.”

„A szenvedély és a győzni akarás soha nem hiányzik belőle. Sok játékosban nincs meg ez a mentalitás, ami Ronaldót különleges futballistává teszi.”

Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

Cristiano Ronaldo dührohama a lyoni Eb-csoportmeccsen:

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 16. 18:21
2016-ban minden magyar gól után kiesésre álltak. Most meg az volt a kérés, hogy 2/3-távon lesz-e behozhatatlan előny, vagy még várni kell az 5/6-ig. Még kell várni és erről mi tehetünk. Ha sikerül simán nyerni az utolsó két meccset, akkor az adhat egy akkora lendületet, amivel már neki lehet menni egy pótselejtezőnek.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. október 16. 17:43
Láttuk a tévében is, de miért örült volna? Persze ezek a képek sokkal gyengébbek, mint a 2016-os csárdása. De! Azonfelül két dugót is berámolt 40 évesen nekünk.
Válasz erre
2
0
komloisracok
2025. október 16. 17:33
Legendás focista. Mèg 40 évesen is a csapat legjobbja
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!