Ezt írta ki Cristiano Ronaldo a magyarok elleni meccs után – még Szoboszlai is lájkolta a bejegyzését

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott bravúros, 2–2-es döntetlent harcolt ki Portugália vendégeként a jövő évi világbajnokság selejtezősorozatában. Cristiano Ronaldóék nyilvánvalóan győzelemre készültek a mieink ellen, amivel – tudván a csoportunk másik meccsének eredményét (Írország–Örményország 1–0) – biztossá is tették volna a helyüket a vb-n, ám a mieink elnapolták az ünneplésüket. A lisszaboni mérkőzésen duplázó klasszisnak így életbe kellett léptetnie a B-tervét, és nem tudott olyan örömittas bejegyzést közzétenni a közösségi médiában, mint amilyet feltételezhetően szeretett volna.