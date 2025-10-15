Ezt írta ki Cristiano Ronaldo a magyarok elleni meccs után – még Szoboszlai is lájkolta a bejegyzését

Szoboszlai Dominik elárulta a Mandinernek, összejött-e a mezcsere Cristiano Ronaldóval
„Varga Barni végre gondolkozott is.”
Cristiano Ronaldo bejegyzését már több mint hárommillióan lájkolták az Instagramon a portugál válogatott Magyarország elleni döntetlenje (2–2) után.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott bravúros, 2–2-es döntetlent harcolt ki Portugália vendégeként a jövő évi világbajnokság selejtezősorozatában. Cristiano Ronaldóék nyilvánvalóan győzelemre készültek a mieink ellen, amivel – tudván a csoportunk másik meccsének eredményét (Írország–Örményország 1–0) – biztossá is tették volna a helyüket a vb-n, ám a mieink elnapolták az ünneplésüket. A lisszaboni mérkőzésen duplázó klasszisnak így életbe kellett léptetnie a B-tervét, és nem tudott olyan örömittas bejegyzést közzétenni a közösségi médiában, mint amilyet feltételezhetően szeretett volna.
Egyre közelebb vagyunk a célunkhoz
– írta az Instagramon az ötszörös aranylabdás sztár, akinek a posztját már több mint hárommillióan lájkolták, köztük a mieink csapatkapitánya, a 91. percben egyenlítő gólt szerző Szoboszlai Dominik is.
A portugáloknak aggódniuk még így sem kell a világbajnoki szereplést illetően, hiszen ha az utolsó két selejtezőjükből csak az egyiket megnyerik – idegenben az írek vagy otthon az örmények ellen –, akkor biztosan a csoport élén végeznek, és megszerzik a vb-kvótát.
A SELEJTEZŐCSOPORTUNK ÁLLÁSA
