Megszenvedtek az írek, de egy góllal legyűrték Örményországot

2025. október 14. 23:02

Bravúros teljesítményének köszönhetően Magyarország megőrizte az F-csoport második helyét.

2025. október 14. 23:02
null

Írország házigazdaként 1–0-ra legyőzte Örményországot a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának magyar érdekeltségű csoportjában, kedden. A Tigran Barszegjan kiállítása miatt az 52. perctől emberelőnyben játszó írek gólját 

Evan Ferguson szerezte a hetvenedik percben.

A rendes játékidő utolsó percében Adam Idah is betalált, de az ő gólját les miatt érvénytelenítették. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, 4. forduló, F csoport:

További eredmények: 

  • Észtország–Moldova 1–1
  • Andorra–Szerbia 1–3
  • Lettország–Anglia 0–5
  • Olaszország–Izrael 3–0
  • Spanyolország–Bulgária 4–0
  • Törökország–Georgia 4–1

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Paul Faith / AFP

 

