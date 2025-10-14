Megszenvedtek az írek, de egy góllal legyűrték Örményországot

Írország házigazdaként 1–0-ra legyőzte Örményországot a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának magyar érdekeltségű csoportjában, kedden. A Tigran Barszegjan kiállítása miatt az 52. perctől emberelőnyben játszó írek gólját

Evan Ferguson szerezte a hetvenedik percben.

A rendes játékidő utolsó percében Adam Idah is betalált, de az ő gólját les miatt érvénytelenítették. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

