Fokozódik a feszültség: Lengyelország nyíltan szembefordult Magyarországgal – és ez még csak a kezdet

Lengyelország „sajnálattal fogadja” azt az információt, hogy Magyarország menedéket nyújtott újabb két lengyel állampolgárnak – közölte a varsói külügyminisztérium pénteken a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióval.

A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare közép-európai hírportál beszámolt a két újabb befogadásról, amely azt követte, hogy Magyarország 2024 decemberében menedéket nyújtott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszternek. Magyarország európai uniós külképviselete minderről december végén a többi EU-tagállam képviseletét is tájékoztatta a hírtévé szerint.