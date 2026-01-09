Ft
lengyelország marcin romanowski mti magyarország

Fokozódik a feszültség: Lengyelország nyíltan szembefordult Magyarországgal – és ez még csak a kezdet

2026. január 09. 14:44

„Sajnálatos, hogy Magyarország ismét menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak.”

2026. január 09. 14:44
null

Lengyelország „sajnálattal fogadja” azt az információt, hogy Magyarország menedéket nyújtott újabb két lengyel állampolgárnak – közölte a varsói külügyminisztérium pénteken a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióval.

A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare közép-európai hírportál beszámolt a két újabb befogadásról, amely azt követte, hogy Magyarország 2024 decemberében menedéket nyújtott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszternek. Magyarország európai uniós külképviselete minderről december végén a többi EU-tagállam képviseletét is tájékoztatta a hírtévé szerint.

A lengyel külügyi tárca a Polsat Newsnak megerősítette: a többi uniós államhoz hasonlóan Lengyelország is megkapta a menedéknyújtásról szóló információt, az azonban nem tartalmazta az érintett két személy adatait.

A lengyel fél ezért közvetlenül a magyar partnerektől kért tájékoztatást arról, mely személyekre vonatkozik a menedékügyi döntés. A megkeresésre még nem érkezett válasz – tették hozzá.

A közlemény szerint Lengyelország „sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elveit”.

Lengyelország „már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállamok jogrendszerei iránti bizalmat” – fogalmaztak.

A lengyel külügyminisztérium azt is jelezte: a magyar lépések 

negatív értékelését a legközelebbi időben ismertetik Magyarország varsói nagykövetével”.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

 

 

templar62
•••
2026. január 09. 16:15 Szerkesztve
Még négy évig biztos menedékük lesz nálunk .
Arisztokrata
2026. január 09. 16:12
"Talán dünnyögj egy új mesét: lengyel neofasizmusét."
templar62
2026. január 09. 16:11
Kattintásvadász címadás . Ki nem szarja le , hogy miért vinnyog Tusk és csürhéje .
5m007h 0p3ra70r
2026. január 09. 16:05
>>jump-ing 2026. január 09. 15:58 • Szerkesztve Csak két kérdés.: Vajon ki lehet az a két tag akire a lengyelek ennyire harapnak?<< Irreleváns. Még a lengyelek sem tudják. Ez benne a szép. Nem a személyek miatt idegesek, hanem mert menedékjogot adni valakinek felér egy nyilatkozattal a forrásországról. Egészen pontosan azzal, hogy ott a személy valamilyen tulajdonsága vagy körülménye miatt nincs biztonságban, jogaitól megfosztott a kormányzó hatalom sajátosságai miatt.
