Fokozódik a feszültség: Lengyelország nyíltan szembefordult Magyarországgal – és ez még csak a kezdet

Megszületett a brüsszeli döntés: Von der Leyenék végérvényesen ellehetetlenítenék a magyar gazdákat
Eláraszthatják Európát az olcsó dél-amerikai élelmiszerek.
„Sajnálatos, hogy Magyarország ismét menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak.”
Lengyelország „sajnálattal fogadja” azt az információt, hogy Magyarország menedéket nyújtott újabb két lengyel állampolgárnak – közölte a varsói külügyminisztérium pénteken a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióval.
A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare közép-európai hírportál beszámolt a két újabb befogadásról, amely azt követte, hogy Magyarország 2024 decemberében menedéket nyújtott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszternek. Magyarország európai uniós külképviselete minderről december végén a többi EU-tagállam képviseletét is tájékoztatta a hírtévé szerint.
A lengyel külügyi tárca a Polsat Newsnak megerősítette: a többi uniós államhoz hasonlóan Lengyelország is megkapta a menedéknyújtásról szóló információt, az azonban nem tartalmazta az érintett két személy adatait.
A lengyel fél ezért közvetlenül a magyar partnerektől kért tájékoztatást arról, mely személyekre vonatkozik a menedékügyi döntés. A megkeresésre még nem érkezett válasz – tették hozzá.
A közlemény szerint Lengyelország „sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elveit”.
Lengyelország „már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállamok jogrendszerei iránti bizalmat” – fogalmaztak.
A lengyel külügyminisztérium azt is jelezte: a magyar lépések
negatív értékelését a legközelebbi időben ismertetik Magyarország varsói nagykövetével”.
Ezt is ajánljuk a témában
Eláraszthatják Európát az olcsó dél-amerikai élelmiszerek.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán