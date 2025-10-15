Szoboszlai Dominik elárulta a Mandinernek, összejött-e a mezcsere Cristiano Ronaldóval

Portugália–Magyarország: teljes csend és döbbenet Lisszabonban, a magyar válogatott hatalmas bravúrt vitt véghez!
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
A portugálok elleni bravúros 2–2-es döntetlen után Szoboszlai Dominik a Mandiner kérdésére válaszolva árulta el, hogy összejött-e a mezcseréje gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldóval. Portugália–Magyarország a csapatkapitány szemével.
Több magyar hőse is volt kedd este Lisszabonnak, amikor is a magyar labdarúgó-válogatott hatalmas sikert ért el, miután 2–2-es döntetlent játszott a világ egyik legjobb nemzeti csapatával idegenben. A Portugália–Magyarország egyik ilyen hőse maga a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik volt, aki a hosszabbításban szerzett pontot érő gólt.
A Liverpool középpályása a találkozó után az interjúfolyosón először arra a kérdésre válaszolt a magyar újságírók előtt, hogy bízott-e a döntetlenben.
„Mi nem a döntetlenben hittünk, hanem a győzelemben. Tényleg büszke vagyok a csapatra, ahogy végigküzdötte az egész brigád a meccset, azzal kapcsolatban csak pozitívumokat tudok kiemelni. Hívhatjuk lejtőnek azt, amikor bekaptuk az első gólt, de nem folytattuk a lejtmenetet, hanem egyből reagáltunk rá, megvoltak a helyzeteink, bátran játszottunk és ez a legfontosabb.
Csak azt kérdezem magamtól: ha egy ilyen portugál válogatott ellen így tudunk játszani, akkor miért ne tudnánk mások ellen is?”
Ezután felelevenítette az első gólt is, amit Szalai Attila szerzett fejjel Szoboszlai sarokrúgása után.
„Meg volt beszélve, hogy berúgom olyan erősen, ahogy csak tudom, és reméljük a legjobbakat. Hála istennek Szancsó jó helyen volt, és van is felület, amit el lehet találni, úgyhogy boldog volt mindenki.”
Volt egy másik remek szöglete is, amit Bolla Bendegúznak adott be, akinek a kapáslövése nem sokkal ment mellé.
„Annál a szögletvariációnál senkinek nem kell tudnia, hogy éppen az jön. Mindenki csinálja a saját dolgát, Bollával pedig elég csak egymásra néznünk, és tudjuk, hogy mi következik.”
És persze nem szabad elmenni az egyenlítő gólja mellett sem, amit Lukács Dániel beadásából szerzett a hosszabbításban.
„Csak abban bíztam, hogy nem a rövidre rúgja, mert nem volt már erőm bemenni.
Ott volt Varga Barni, végre gondolkozott is, átlépte a labdát.
Az járt a fejemben, hogy nem az erősebbik lábammal, csak próbáljam meg kicsit megemelni, mert ha laposan rúgom, mindenki csúszik, és a kapus is visszaér, úgyhogy megpróbáltam megemelni, és sikerült.”
Végül a Mandiner arról kérdezte Szoboszlait: összejött-e a mezcsere gyerekkori példaképével, a mérkőzésen duplázó Cristiano Ronaldóval?
Igen, megvolt!”
– válaszolta szűkszavúan, de mosolyogva, csillogó szemekkel.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt