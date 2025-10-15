Ft
Magyarország válogatott Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik elárulta a Mandinernek, összejött-e a mezcsere Cristiano Ronaldóval

2025. október 15. 05:44

A portugálok elleni bravúros 2–2-es döntetlen után Szoboszlai Dominik a Mandiner kérdésére válaszolva árulta el, hogy összejött-e a mezcseréje gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldóval. Portugália–Magyarország a csapatkapitány szemével.

2025. október 15. 05:44
null
Nagy-Pál Tamás

Több magyar hőse is volt kedd este Lisszabonnak, amikor is a magyar labdarúgó-válogatott hatalmas sikert ért el, miután 2–2-es döntetlent játszott a világ egyik legjobb nemzeti csapatával idegenben. A Portugália–Magyarország egyik ilyen hőse maga a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik volt, aki a hosszabbításban szerzett pontot érő gólt.

Portugália–Magyarország
Portugália–Magyarország: Szoboszlai szerezte az egyenlítő gólt / Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool középpályása a találkozó után az interjúfolyosón először arra a kérdésre válaszolt a magyar újságírók előtt, hogy bízott-e a döntetlenben.

„Mi nem a döntetlenben hittünk, hanem a győzelemben. Tényleg büszke vagyok a csapatra, ahogy végigküzdötte az egész brigád a meccset, azzal kapcsolatban csak pozitívumokat tudok kiemelni. Hívhatjuk lejtőnek azt, amikor bekaptuk az első gólt, de nem folytattuk a lejtmenetet, hanem egyből reagáltunk rá, megvoltak a helyzeteink, bátran játszottunk és ez a legfontosabb. 

Csak azt kérdezem magamtól: ha egy ilyen portugál válogatott ellen így tudunk játszani, akkor miért ne tudnánk mások ellen is?”

Ezután felelevenítette az első gólt is, amit Szalai Attila szerzett fejjel Szoboszlai sarokrúgása után.

„Meg volt beszélve, hogy berúgom olyan erősen, ahogy csak tudom, és reméljük a legjobbakat. Hála istennek Szancsó jó helyen volt, és van is felület, amit el lehet találni, úgyhogy boldog volt mindenki.”

Volt egy másik remek szöglete is, amit Bolla Bendegúznak adott be, akinek a kapáslövése nem sokkal ment mellé.

„Annál a szögletvariációnál senkinek nem kell tudnia, hogy éppen az jön. Mindenki csinálja a saját dolgát, Bollával pedig elég csak egymásra néznünk, és tudjuk, hogy mi következik.”

Portugália–Magyarország: az egyenlítő gól

És persze nem szabad elmenni az egyenlítő gólja mellett sem, amit Lukács Dániel beadásából szerzett a hosszabbításban.

„Csak abban bíztam, hogy nem a rövidre rúgja, mert nem volt már erőm bemenni. 

Ott volt Varga Barni, végre gondolkozott is, átlépte a labdát.

Az járt a fejemben, hogy nem az erősebbik lábammal, csak próbáljam meg kicsit megemelni, mert ha laposan rúgom, mindenki csúszik, és a kapus is visszaér, úgyhogy megpróbáltam megemelni, és sikerült.” 

Végül a Mandiner arról kérdezte Szoboszlait: összejött-e a mezcsere gyerekkori példaképével, a mérkőzésen duplázó Cristiano Ronaldóval?

Igen, megvolt!”

 – válaszolta szűkszavúan, de mosolyogva, csillogó szemekkel.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. október 15. 07:25
Megtanulják a fiúk, nem oda kell rúgni a labdát ahol állnak, hanem ahol lesznek. Látták a portugáloktól közvetlen közelről. :)
Válasz erre
0
0
ertonszena
2025. október 15. 06:52
Firkászok! Az Aranycsapat országának NEM HATALMAS SIKER EGY DÖNTETLEN! Ha nem értitek, mi a különbség a jó eremény és a hatalmas siker között, ideje abbahagyni.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!