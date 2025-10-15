Szoboszlai Dominik elárulta a Mandinernek, összejött-e a mezcsere Cristiano Ronaldóval

A Liverpool középpályása a találkozó után az interjúfolyosón először arra a kérdésre válaszolt a magyar újságírók előtt, hogy bízott-e a döntetlenben.

„Mi nem a döntetlenben hittünk, hanem a győzelemben. Tényleg büszke vagyok a csapatra, ahogy végigküzdötte az egész brigád a meccset, azzal kapcsolatban csak pozitívumokat tudok kiemelni. Hívhatjuk lejtőnek azt, amikor bekaptuk az első gólt, de nem folytattuk a lejtmenetet, hanem egyből reagáltunk rá, megvoltak a helyzeteink, bátran játszottunk és ez a legfontosabb.