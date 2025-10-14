„Szerencsém volt a végén, mert annyira elfáradtam, hogy nem bírtam a rövidre menni!” – Szoboszlai a döntetlent érő góljáról

Portugália–Magyarország: teljes csend és döbbenet Lisszabonban, a magyar válogatott hatalmas bravúrt vitt véghez!
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
Fülig érő szájjal értékelték a lisszaboni döntetlent a magyar válogatott játékosai. Szoboszlai Dominik saját bevallása szerint teljesen elkészült az erejével.
Mint arról beszámoltunk, szenzációs döntetlent ért el a magyar labdarúgó-válogatott Lisszabonban a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn, ezzel már ötpontos a nemzeti csapat a csoport második helyén, és elnapoltuk Cristiano Ronaldóék biztos világbajnoki kvalifikációját. A 2–2-es végeredmény azt jelenti, hogy 2016 után játszottunk ismét döntetlent a portugálokkal, akiknek az otthonában 1956 után szereztünk ismét gólt. Ráadásul rögtön kettőt: a meccs legelején Szalai Attila, a legvégén Szoboszlai Dominik talált be. A találkozó után érthetően madarat lehetett fogatni a játékosokkal a portugál válogatott elleni bravúr után.
Az egyenlítő gólt szerző, illetve gólpasszt is kiosztó csapatkapitány, Szoboszlai Dominik elégedetten lépett oda az M4 Sport mikrofonja elé.
„Büszke vagyok az egész csapatra, küzdöttünk, hajtottunk, aztán volt egy kis lejtő, de összekaptuk magunkat. Végig futotta az egész csapat meccset, ahogy a cserék beálltak, az is példás volt, csak pozitívumot tudok kiemelni.
Annyira elfáradtam, hogy nem bírtam a rövidre menni, úgyhogy szerencsém volt, hogy a hosszúra jött Lukács beadása.
Végig hittem az egyenlítésben, az motoszkált a fejemben, hogy egy ilyen kezdés után nem lehet vereség a vége” – jelentette ki a liverpooli középpályás.
Az első gólt szerző Szalai Attila egészen hosszúra nyúlt negatív sorozatot zárt le: 1956 óta ő az első magyar labdarúgó, aki Lantos Mihály után gólt tudott szerezni Portugáliában! A magyar válogatott védője pályafutása talán legjobb meccsét játszotta címeres mezben.
„A statisztikában nem vagyok felkészült, de örülök neki, hogy így sikerült ez a mérkőzés. Egységesek voltunk és remek mentalitással játszottunk, küzdés és hajtás jellemzett minket.
Természetesen nagyon örülök a gólomnak, hosszú idő után találtam be, főleg a válogatottban.
Az viszont bosszant, hogy Ronaldót többször üresen hagytuk az ötösön. Tudtuk, ha lehetősége lesz, be fogja rúgni. A szünetben aztán rendeztük a sorokat, és örülök, hogy a végén adott egy sanszot az élet. Hiszek a kemény munkában, ez ma is így volt, végre mi is tudtunk fontos gólt szerezni a hajrában. Ez is mutatja a csapat erejét, ezt szeretnénk továbbvinni a jövőben is. Sajnálom, hogy a végén kimaradt a helyzetem, kapufa lett, de a lényeg, hogy sikerült egyenlítenünk” – fogalmazott Szalai.
A nagyszerű védéseket bemutató Tóth Balázs fülig érő szájjal értékelt. A remek formában szereplő kapus hálás a csapattársainak a bravúr miatt.
„A csapaté az érdem, a pontrúgásoknál beszéltünk róla a pályán, hogy hinni kell, mert a végén biztos lesz még lehetőségünk. Nehéz meccs volt, de megmutattuk, hogy tudunk focizni, ha megpróbáljuk. Igazi csapatmunka volt. A kapufánál szerencsém volt, kétszer is megmentett, de a csapat nélkül nem jött volna össze ez a siker. Nem adtunk nekik sok területet, ez is kulcs volt.
Az öltözőben brutális a hangulat, de sietnünk kell, mert még éjfél előtt fel kell szállnunk a repülőre!”
– mosolygott a Blackburn Rovers kapusa.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt