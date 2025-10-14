„Szerencsém volt a végén, mert annyira elfáradtam, hogy nem bírtam a rövidre menni!” – Szoboszlai a döntetlent érő góljáról

„Büszke vagyok az egész csapatra, küzdöttünk, hajtottunk, aztán volt egy kis lejtő, de összekaptuk magunkat. Végig futotta az egész csapat meccset, ahogy a cserék beálltak, az is példás volt, csak pozitívumot tudok kiemelni.

Annyira elfáradtam, hogy nem bírtam a rövidre menni, úgyhogy szerencsém volt, hogy a hosszúra jött Lukács beadása.

Végig hittem az egyenlítésben, az motoszkált a fejemben, hogy egy ilyen kezdés után nem lehet vereség a vége” – jelentette ki a liverpooli középpályás.

Szalai egyik legjobb meccsét játszotta címeres mezben

Az első gólt szerző Szalai Attila egészen hosszúra nyúlt negatív sorozatot zárt le: 1956 óta ő az első magyar labdarúgó, aki Lantos Mihály után gólt tudott szerezni Portugáliában! A magyar válogatott védője pályafutása talán legjobb meccsét játszotta címeres mezben.