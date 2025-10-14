Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Szalai Attila Tóth Balázs Portugália Szoboszlai Dominik

„Szerencsém volt a végén, mert annyira elfáradtam, hogy nem bírtam a rövidre menni!” – Szoboszlai a döntetlent érő góljáról

2025. október 14. 23:14

Fülig érő szájjal értékelték a lisszaboni döntetlent a magyar válogatott játékosai. Szoboszlai Dominik saját bevallása szerint teljesen elkészült az erejével.

2025. október 14. 23:14
null
Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, szenzációs döntetlent ért el a magyar labdarúgó-válogatott Lisszabonban a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn, ezzel már ötpontos a nemzeti csapat a csoport második helyén, és elnapoltuk Cristiano Ronaldóék biztos világbajnoki kvalifikációját. A 2–2-es végeredmény azt jelenti, hogy 2016 után játszottunk ismét döntetlent a portugálokkal, akiknek az otthonában 1956 után szereztünk ismét gólt. Ráadásul rögtön kettőt: a meccs legelején Szalai Attila, a legvégén Szoboszlai Dominik talált be. A találkozó után érthetően madarat lehetett fogatni a játékosokkal a portugál válogatott elleni bravúr után.

Szoboszlai csapatkapitány
A magyar labdarúgó-válogatott lisszaboni kezdőcsapata – Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vezette a nemzeti csapatot
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai: Csak pozitívumot tudok kiemelni

Az egyenlítő gólt szerző, illetve gólpasszt is kiosztó csapatkapitány, Szoboszlai Dominik elégedetten lépett oda az M4 Sport mikrofonja elé.

„Büszke vagyok az egész csapatra, küzdöttünk, hajtottunk, aztán volt egy kis lejtő, de összekaptuk magunkat. Végig futotta az egész csapat meccset, ahogy a cserék beálltak, az is példás volt, csak pozitívumot tudok kiemelni.

Annyira elfáradtam, hogy nem bírtam a rövidre menni, úgyhogy szerencsém volt, hogy a hosszúra jött Lukács beadása.

Végig hittem az egyenlítésben, az motoszkált a fejemben, hogy egy ilyen kezdés után nem lehet vereség a vége” – jelentette ki a liverpooli középpályás.

Szalai egyik legjobb meccsét játszotta címeres mezben

Az első gólt szerző Szalai Attila egészen hosszúra nyúlt negatív sorozatot zárt le: 1956 óta ő az első magyar labdarúgó, aki Lantos Mihály után gólt tudott szerezni Portugáliában! A magyar válogatott védője pályafutása talán legjobb meccsét játszotta címeres mezben.

„A statisztikában nem vagyok felkészült, de örülök neki, hogy így sikerült ez a mérkőzés. Egységesek voltunk és remek mentalitással játszottunk, küzdés és hajtás jellemzett minket.

Természetesen nagyon örülök a gólomnak, hosszú idő után találtam be, főleg a válogatottban.

Az viszont bosszant, hogy Ronaldót többször üresen hagytuk az ötösön. Tudtuk, ha lehetősége lesz, be fogja rúgni. A szünetben aztán rendeztük a sorokat, és örülök, hogy a végén adott egy sanszot az élet. Hiszek a kemény munkában, ez ma is így volt, végre mi is tudtunk fontos gólt szerezni a hajrában. Ez is mutatja a csapat erejét, ezt szeretnénk továbbvinni a jövőben is. Sajnálom, hogy a végén kimaradt a helyzetem, kapufa lett, de a lényeg, hogy sikerült egyenlítenünk” – fogalmazott Szalai.

Tóth: Igazi csapatmunka volt

A nagyszerű védéseket bemutató Tóth Balázs fülig érő szájjal értékelt. A remek formában szereplő kapus hálás a csapattársainak a bravúr miatt.

„A csapaté az érdem, a pontrúgásoknál beszéltünk róla a pályán, hogy hinni kell, mert a végén biztos lesz még lehetőségünk. Nehéz meccs volt, de megmutattuk, hogy tudunk focizni, ha megpróbáljuk. Igazi csapatmunka volt. A kapufánál szerencsém volt, kétszer is megmentett, de a csapat nélkül nem jött volna össze ez a siker. Nem adtunk nekik sok területet, ez is kulcs volt.

Az öltözőben brutális a hangulat, de sietnünk kell, mert még éjfél előtt fel kell szállnunk a repülőre!”

– mosolygott a Blackburn Rovers kapusa.

Az F-csoport állása 4 forduló után:

  1. Portugália 10 pont
  2. Magyarország 5 pont
  3. Írország 4 pont
  4. Örményország 3 pont

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. október 15. 00:13
Magyarok!
Válasz erre
0
0
donmatteo
2025. október 15. 00:01
Nagyon jól játszottak a világ egyik legjobb válogatottja ellen mertek focizni! Csak így tovább fiúk!!!
Válasz erre
4
0
Zsolt75
2025. október 14. 23:53
Így kell. Elfogadjuk a vereséget is, ha kiteszitek a lelketeket is a győzelemért. Ez a 2:2 pedig óriási eredmény.
Válasz erre
8
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 14. 23:52
Szerencse kell, ha már tudás nincs.
Válasz erre
0
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!