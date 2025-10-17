Nemcsak a pályán, de a piacon is tarol Szoboszlai

A mértékadó Transfermarkt adatbázisa pénteken frissítette a Premier League-ben futballozó játékosok becsült piaci értékét. Köztük Szoboszlai Dominikét is – a Liverpool középpályása (olykor jobbhátvédje) remek idényt tudhat eddig maga mögött, így a már március óta tartó 80 millió euróról 85 millióra nőtt az értéke.

Szoboszlai Dominik egyre nagyobb magasságokban / Fotó: MTI/AP/Armando Franca

Ez pedig egészen pontosan azt jelenti a Portugália ellen remekelő magyar válogatott csapatkapitányának, hogy

már az egész angol bajnokság 12. legértékesebb játékosa!

A Liverpool keretében is mindössze öten előzik meg (Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Alexander Isak) és Mohamed Szalah nincs köztük.