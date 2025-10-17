Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
válogatott Liverpool Szoboszlai Dominik

Nemcsak a pályán, de a piacon is tarol Szoboszlai

2025. október 17. 15:05

Válogatottunk csapatkapitányának becsült értéke 85 millióra nőtt. A Liverpool magyar középpályása ezzel a 12. legértékesebb játékos a Premier League-ben. De az sem hangzik rosszul, hogy Szoboszlai Dominik a világ 27. legértékesebb futballistája.

2025. október 17. 15:05
null

A mértékadó Transfermarkt adatbázisa pénteken frissítette a Premier League-ben futballozó játékosok becsült piaci értékét. Köztük Szoboszlai Dominikét is – a Liverpool középpályása (olykor jobbhátvédje) remek idényt tudhat eddig maga mögött, így a már március óta tartó 80 millió euróról 85 millióra nőtt az értéke.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik egyre nagyobb magasságokban / Fotó: MTI/AP/Armando Franca

Ez pedig egészen pontosan azt jelenti a Portugália ellen remekelő magyar válogatott csapatkapitányának, hogy

 már az egész angol bajnokság 12. legértékesebb játékosa!

A Liverpool keretében is mindössze öten előzik meg (Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Alexander Isak) és Mohamed Szalah nincs köztük. 

Szoboszlai ezzel a világ 27. legértékesebb labdarúgója.

Milos Kerkez értéke mindeközben nem változott, továbbra is 45 millió euróra taksálják.

Bár értéke változatlan maradt (180 millió euró), még mindig Erling Haaland a liga legértékesebb játékosa, akit a 10 millió eurót „romló” Bukayo Saka (140 millió) követ.

Szoboszlai Dominik parádés idénye

Az szinte borítékolható volt, hogy Szoboszlai értéke nőni fog, a kérdés csak az volt, mennyivel, hiszen az idényben eddig alig volt olyan meccs, amin ne ő lett volna a Liverpool legjobbja, akár a középpályán, akár a védelemben játszott. Minden sorozatot figyelembe véve már egy gól és két gólpassz is áll a neve mellett, ráadásul legutóbb a válogatottban is remek teljesítményt nyújtott a portugálok ellen, gólpasszt adott és pontot érő gólt is szerzett.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a 85 millió euró természetesen csak egy becsült szám, valójában mindenki annyit ér, amennyit fizetnek érte – Arne Slot vezetőedző például még szeptemberben azt mondta Szoboszlai Dominikről, hogy 100 millióért is el tudnák adni, már ha akarnák.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool vasárnap a Manchester United csapatát fogadja a Premier League rangadóján.

Nyitókép: MTI/AP/Armando Franca

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. október 17. 15:51
Ennél sokkal többet érdemel! A k Wirtz, aki nem ér semmit magasan megelőzi ebben a kategóriában, sőt van még egy pár, akiknek csak a nevük van feldobva, de nem érnek lószart sem!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!