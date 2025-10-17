Nemcsak a pályán, de a piacon is tarol Szoboszlai

Szoboszlai Dominik elárulta a Mandinernek, összejött-e a mezcsere Cristiano Ronaldóval
Válogatottunk csapatkapitányának becsült értéke 85 millióra nőtt. A Liverpool magyar középpályása ezzel a 12. legértékesebb játékos a Premier League-ben. De az sem hangzik rosszul, hogy Szoboszlai Dominik a világ 27. legértékesebb futballistája.
A mértékadó Transfermarkt adatbázisa pénteken frissítette a Premier League-ben futballozó játékosok becsült piaci értékét. Köztük Szoboszlai Dominikét is – a Liverpool középpályása (olykor jobbhátvédje) remek idényt tudhat eddig maga mögött, így a már március óta tartó 80 millió euróról 85 millióra nőtt az értéke.
Ez pedig egészen pontosan azt jelenti a Portugália ellen remekelő magyar válogatott csapatkapitányának, hogy
már az egész angol bajnokság 12. legértékesebb játékosa!
A Liverpool keretében is mindössze öten előzik meg (Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Alexander Isak) és Mohamed Szalah nincs köztük.
Szoboszlai ezzel a világ 27. legértékesebb labdarúgója.
Milos Kerkez értéke mindeközben nem változott, továbbra is 45 millió euróra taksálják.
Bár értéke változatlan maradt (180 millió euró), még mindig Erling Haaland a liga legértékesebb játékosa, akit a 10 millió eurót „romló” Bukayo Saka (140 millió) követ.
Az szinte borítékolható volt, hogy Szoboszlai értéke nőni fog, a kérdés csak az volt, mennyivel, hiszen az idényben eddig alig volt olyan meccs, amin ne ő lett volna a Liverpool legjobbja, akár a középpályán, akár a védelemben játszott. Minden sorozatot figyelembe véve már egy gól és két gólpassz is áll a neve mellett, ráadásul legutóbb a válogatottban is remek teljesítményt nyújtott a portugálok ellen, gólpasszt adott és pontot érő gólt is szerzett.
Ez a 85 millió euró természetesen csak egy becsült szám, valójában mindenki annyit ér, amennyit fizetnek érte – Arne Slot vezetőedző például még szeptemberben azt mondta Szoboszlai Dominikről, hogy 100 millióért is el tudnák adni, már ha akarnák.
A magyar válogatott játékost annó 70 millió euróért vették meg Jürgen Kloppék.
A Liverpool vasárnap a Manchester United csapatát fogadja a Premier League rangadóján.
