Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Arne Slot Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Szoboszlai eladásáról beszélt Slot, szerinte ennyi pénzt kapna érte a Liverpool

2025. szeptember 16. 20:16

A Liverpool sajtótájékoztatóján Arne Slot vezetőedző a magyar válogatott csapatkapitányát is szóba hozta. Szerinte Szoboszlai most 100 millió euróért ér.

2025. szeptember 16. 20:16
null

Megtartotta sajtótájékoztatóját a Liverpool a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai játéknapja előtt. Arne Slot vezetőedző Szoboszlai Dominikról is említést tett.

Szoboszlai értékéről beszélt Slot
Szoboszlai értékéről beszélt Slot (Fotó: Darren Staples/AFP)

A holland tréner megemlítette: az emberek milyen sokat foglalkoznak azzal, hogy a 'Pool a nyáron mennyit költött új igazolásokra, noha ilyenkor rendszerint elfelejtik, hogy a többi játékos a keretben is milyen sokat ér.

Ha mi holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, akkor ő is 100 millió fontot érne”

– jelentette ki Slot. 

 

Ezek a játékosok, akiket szerződtettünk, sok pénzt érnek, de ugyanennyit érő játékosokkal játszanak együtt. Ha meg akarjuk erősíteni a keretet, akkor pénzt kell költenünk”

– idézte a Nemzeti Sport a vezetőedzőt.

Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitányát 70 millió euróért szerződtette a Liverpool 2023 nyarán. A Transfermarkt szerint akkor 50 millió eurót ért, most viszont már 80 millió euróra becsüli az értékét.

Ezt is ajánljuk a témában

A Vörösök a mögöttünk hagyott átigazolási időszakban összesen 484,68 millió euróért igazoltak új játékosokat, míg 265,18 millió euróért adtak el.

Nyári érkezők Liverpoolban

  • Alexander Isak: 145 millió euró
  • Florian Wirtz: 125 millió euró
  • Hugo Ekitiké: 95 millió euró
  • Kerkez Milos: 46,9 millió euró
  • Jeremie Frimpong: 40 millió euró
  • Giovanni Leoni: 31 millió euró
  • Pécsi Ármin: 1,78 millió euró
  • Freddie Woodman: ingyen

Szoboszlai Dominik nagyszerű heteken van túl, annak ellenére, hogy csapata elmúlt mérkőzésein nem a posztján, hanem kényszerűségből jobbhátvédként kellett játszania. A Newcastle United ellen gólpasszal felérő megmozdulása volt, az Arsenalnak pedig pazar győztes szabadrúgásgólt lőtt. Nagy kérdés, hogy Frimpong felépülésével milyen szerepet szán neki Slot.

A szakember arról is beszélt, hogy Endo Vataru, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Szoboszlai révén most négy nagyon jó és egészséges középpályásuk is van, míg Curtis Jones nem bevethető. Ugyanakkor a jobbhátvéd pozícióban Frimpong és Conor Bradley is a rendelkezésükre áll.

Szoboszlaiék meccsét nem adja a tévé

A Liverpool szerdán az Atlético Madridot fogadja a BL-ben. A mérkőzést az RTL streamingfelületén tekinthetik meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

Szerdán
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2)

Fotó: Oli Scarff/AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. szeptember 16. 20:51
73 millió euróért vették, de 100 millió font egy kicsivel több, azonban a szerződése még nem járt le!
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2025. szeptember 16. 20:47
Mi mindenre ellehetne költeni ennyi pénzt??! És ez csak egy "csapat". Megnézném őket Feröeri játékosként! 20-ad ennyiért is játszanának? Pusztán a játék öröméért?
Válasz erre
0
0
panka45
2025. szeptember 16. 20:22
Mit a rabszolgakereskedelem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!