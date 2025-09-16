Szoboszlai eladásáról beszélt Slot, szerinte ennyi pénzt kapna érte a Liverpool

🗣️Arne Slot on Dominik Szoboszlai: “We have four very good midfielders fit, Endo, Mac Allister, Gravenberch and Szoboszlai, and Curtis isn't fit. But we have Frimpong and Conor Bradley at right-back.” pic.twitter.com/cbDQkidCfk — Liverpool Xtra (@LiverpoolXtraa) September 16, 2025

A szakember arról is beszélt, hogy Endo Vataru, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Szoboszlai révén most négy nagyon jó és egészséges középpályásuk is van, míg Curtis Jones nem bevethető. Ugyanakkor a jobbhátvéd pozícióban Frimpong és Conor Bradley is a rendelkezésükre áll.

Szoboszlaiék meccsét nem adja a tévé

A Liverpool szerdán az Atlético Madridot fogadja a BL-ben. A mérkőzést az RTL streamingfelületén tekinthetik meg.