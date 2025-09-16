Szoboszlai eladásáról beszélt Slot, szerinte ennyi pénzt kapna érte a Liverpool

A Vörösök a mögöttünk hagyott átigazolási időszakban összesen 484,68 millió euróért igazoltak új játékosokat, míg 265,18 millió euróért adtak el.
Nyári érkezők Liverpoolban
- Alexander Isak: 145 millió euró
- Florian Wirtz: 125 millió euró
- Hugo Ekitiké: 95 millió euró
- Kerkez Milos: 46,9 millió euró
- Jeremie Frimpong: 40 millió euró
- Giovanni Leoni: 31 millió euró
- Pécsi Ármin: 1,78 millió euró
- Freddie Woodman: ingyen
Szoboszlai Dominik nagyszerű heteken van túl, annak ellenére, hogy csapata elmúlt mérkőzésein nem a posztján, hanem kényszerűségből jobbhátvédként kellett játszania. A Newcastle United ellen gólpasszal felérő megmozdulása volt, az Arsenalnak pedig pazar győztes szabadrúgásgólt lőtt. Nagy kérdés, hogy Frimpong felépülésével milyen szerepet szán neki Slot.