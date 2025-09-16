Így érinti az európai szövetség döntése az RTL BL-közvetítéseit

Mint ismert, a sorozat fináléját 2026. május 30-án a Puskás Arénában rendezik.
A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
Szerdán
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)