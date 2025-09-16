Ft
Sport Tv tévéközvetítés Bajnokok Ligája RTL

Így érinti az európai szövetség döntése az RTL BL-közvetítéseit

2025. szeptember 16. 16:41

Ezen a héten három napon is rendeznek Bajnokok Ligája-mérkőzést a ligaszakaszban. Az UEFA döntése értelmében csütörtökön nem az RTL választ először.

2025. szeptember 16. 16:41
null

A mai napon (kedden) megkezdődik az új idényben a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulós mérkőzései. Ezen a héten rendhagyó módon kedden, szerdán és csütörtökön is rendeznek meccseket, és emiatt a Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) egy fontos döntést kellett meghoznia, amiben itthon az RTL és a Sport Tv az érintett.

Szoboszlaiék meccse az RTL streamingfelületén lesz látható
Szoboszlaiék meccse az RTL streamingfelületén lesz látható (Fotó: Darren Staples/AFP)

 

„Ahogy az előző idényben, úgy idén is az RTL és a Sport Televízió rendelkezik közvetítési jogokkal Magyarországon. Az RTL az üzleti tervén idén sem változtatott, ősszel továbbra is csak a streamingfelületén, előfizetés ellenében tekinthetőek meg a mérkőzések, így aki tévén szeretne meccset nézni, annak marad a Sport TV” – összegzett a Magyar Nemzet, amely hozzátette, hogy idén is az RTL választhat először, vagyis a legnagyobb rangadók itt lesznek láthatók.

Ez azt jelenti, hogy például ezen a héten kedden a Real Madrid–Marseille, szerdán pedig a Liverpool–Atlético Madrid mérkőzést az RTL streamingfelületén sugározzák, tehát a tévében nem adják. 

Az UEFA ugyanakkor a 36 csapatos ligaszakasz miatt bevezette az első fordulóban a csütörtöki extra napot, és így a 18 meccset három napra osztotta el, vagyis minden nap hat találkozó látható.

Csütörtökön nem az RTL választ először

Az európai szövetség az extra napon a közvetítési jogoknál variált, ugyanis ekkor a másik csomag választ először, tehát Magyarországon nem az RTL, hanem a Sport TV. 

Ebből kifolyólag ezen a napon a tévében lesz látható a Manchester City–Napoli és a Newcastle United–FC Barcelona rangadó.

Mint arról korábban mi is írtunk a Mandineren, az RTL-re februárban népharag zúdult, mert sokak szerint nem tartotta be a tavaly szeptemberben tett vállalását a labdarúgó Bajnokok Ligája közvetítésével kapcsolatban. Az alapszakasz utolsó fordulójában például az RTL+ nem közvetítette az összes mérkőzést, amire a csatorna később úgy reagált, hogy a szurkolók félreértették a kommunikációját.

Mint ismert, a sorozat fináléját 2026. május 30-án a Puskás Arénában rendezik.

A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

Szerdán
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2)

Fotó: Lluis Gene/AFP

states-2
2025. szeptember 16. 17:44
Rohadjon meg a retkesklub, meg akik neki adták a közvetítési jogokat. Az is hülye, aki hajlandó fizetni ennek a szennycsatornának, mert ezzel borítékolja, hogy a jövőben is csak pénzért nézhetünk meccseket.
Válasz erre
0
0
