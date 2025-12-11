„Hülye cselekedet” – a játékvezetők egykori főnöke szerint ez vezetett Szoboszlai tizenegyeséhez

„Alessandro (Bastoni) meghúzta Florian mezét, de ezt nagyon könnyen befújták. Ha lassított felvételben nézzük a szituációt, akkor még rosszabbnak tűnik az egész. Az egyik legenyhébb tizenegyes, amit valaha láttam, ugyanakkor őszintének kell lennünk magunkkal, és nem kerülhetünk ilyen helyzetbe, hogy a játékvezetőnek egyáltalán lehetősége legyen a sípjába fújni. Nálam ez mindenesetre nem büntető” – szögezte le a svájci középhátvéd, Manuel Akanji.

A Liverpool büntetőjét Szoboszlai nagyon magabiztosan értékesítette.