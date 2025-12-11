Ft
Hírek
Vélemények
internazionale Liverpool Inter játékvezető Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

„Hülye cselekedet” – a játékvezetők egykori főnöke szerint ez vezetett Szoboszlai tizenegyeséhez

2025. december 11. 19:01

Szerinte egyértelmű a helyzet. Szoboszlaiék jogosan kaptak büntetőt.

2025. december 11. 19:01
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával 1–0-ra nyert Milánóban az Internazionale ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának keddi játéknapján. Az angol játékvezetői testület korábbi vezetője, Keith Hackett is elmondta a véleményét a büntetőről, amely eldöntötte a meccset – hívta fel a figyelmet a footballinsider247.com.

Szoboszlai belőtte a büntetőt
Szoboszlai belőtte a büntetőt (Fotó: Marco Bertorello/AFP)

Úgy fogalmazott, hogy a visszahúzás szabálytalanságnak minősül, és ebben az esetben a védő egyértelműen meghúzta a támadó mezét. Hozzátette, hogy a hátvéd „hülye cselekedete” esélyt adott a VAR-nak, hogy megvizsgálja az esetet, és kihívja oldalra a játékvezetőt.

„Nem kérdés, hogy a Liverpool játékosának túlzott reakciója kétséget teremt, de a szabály ide vonatkozó paragrafusa egyértelműen fogalmaz:

a mezhúzás szabálytalanságnak számít, és itt a védő egyértelműen így tett. Meghúzta ellenfele mezét, és így a büntető megítélése jó ítéletnek számít.”

Szoboszlai büntetője után kiborultak a hazaiak

„Nem tudom, hogyan találták ki, hogy ez tizenegyes volt, de ilyen a futball. Nem vagyunk boldogok. Ha erre büntetőt adsz, akkor a tizenhatoson belül minden kontaktus tizenegyest ér” – mondta az örmény középpályás, Henrih Mhitarjan az Amazon Prime-nak.

„Alessandro (Bastoni) meghúzta Florian mezét, de ezt nagyon könnyen befújták. Ha lassított felvételben nézzük a szituációt, akkor még rosszabbnak tűnik az egész. Az egyik legenyhébb tizenegyes, amit valaha láttam, ugyanakkor őszintének kell lennünk magunkkal, és nem kerülhetünk ilyen helyzetbe, hogy a játékvezetőnek egyáltalán lehetősége legyen a sípjába fújni. Nálam ez mindenesetre nem büntető” – szögezte le a svájci középhátvéd, Manuel Akanji.

A Liverpool büntetőjét Szoboszlai nagyon magabiztosan értékesítette.

Fotó: Marco Bertorello/AFP

