brüsszel európai unió külhoni magyarok

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

2026. január 01. 06:46

A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

2026. január 01. 06:46
null
Borbély Zsolt Attila
Borbély Zsolt Attila
Magyar Nemzet

„A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját, tollnokaik kéjelegnek azon, hogy a magyar diplomácia nem csap az asztalra ebben a kérdésben. Egyébként Semjén Zsolt és Németh Zsolt egyaránt határozott hangon ítélte el az említett dekrétumokat. De hát azok, akik a háború kérdésében a teljesen abszurd, önsorsrontó uniós álláspontot támogatják, Brüsszel birodalmi törekvéseit kifejezett rokonszenvvel nézik, és az Egyesült Európai Államok disztópiáját pozitív jövőképnek tekintik, szétrobbantanák a cseh–szlovák–magyar szövetséget, hiszen az a legutóbb is kiválóan működött, amikor meg kellett akadályozni, hogy a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna további felfegyverzését, s ezzel eszkalálják a világégéssel fenyegető konfliktust. 

Hogy a náci ihletésű, az alkotmányos demokráciával, jogállammal köszönőviszonyban nem levő, származási alapon súlyosan diszkrimináló, ma is hatályban levő dekrétumok megkérdőjelezését börtönnel bünteti a szlovák államfő által a nemrégiben szignált jogszabály, az éppoly észbontó és vérlázító, mint azoknak a woke-őrülteknek a szólásszabadságot lábbal tipró gyakorlata, akik ellen a visegrádi hármak küzdenek.

Vannak azonban történelmi helyzetek, amikor magasabb szempontok miatt önmérsékletet kell tanúsítani, nem engedhetünk a jogos indulatnak. A magyar állam szuverenitását, a magyar kultúra megmaradását, a felnövekvő nemzedékek egészséges gondolkodását nem Szlovákia fenyegeti az egyébként vérforraló magyarellenes jogszabályaival, hanem a globális mélyállam és annak sorsunkra közvetlen kihatással levő látható figurái, az Európai Unió aktuális vezetése.”

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

