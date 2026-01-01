A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

„A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját, tollnokaik kéjelegnek azon, hogy a magyar diplomácia nem csap az asztalra ebben a kérdésben. Egyébként Semjén Zsolt és Németh Zsolt egyaránt határozott hangon ítélte el az említett dekrétumokat. De hát azok, akik a háború kérdésében a teljesen abszurd, önsorsrontó uniós álláspontot támogatják, Brüsszel birodalmi törekvéseit kifejezett rokonszenvvel nézik, és az Egyesült Európai Államok disztópiáját pozitív jövőképnek tekintik, szétrobbantanák a cseh–szlovák–magyar szövetséget, hiszen az a legutóbb is kiválóan működött, amikor meg kellett akadályozni, hogy a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna további felfegyverzését, s ezzel eszkalálják a világégéssel fenyegető konfliktust.

Hogy a náci ihletésű, az alkotmányos demokráciával, jogállammal köszönőviszonyban nem levő, származási alapon súlyosan diszkrimináló, ma is hatályban levő dekrétumok megkérdőjelezését börtönnel bünteti a szlovák államfő által a nemrégiben szignált jogszabály, az éppoly észbontó és vérlázító, mint azoknak a woke-őrülteknek a szólásszabadságot lábbal tipró gyakorlata, akik ellen a visegrádi hármak küzdenek.