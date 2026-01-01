Ft
„Jól csak a szíveddel látsz" - A VEKKER újévi vendége TÓTH SZABI a Sugarloafból

2026. január 01. 08:00

Az újév első napját a Vekkertől megszokott módon könnyedén és jó hangulatban indítjuk. A 2026-os év első adásában a zene kapja majd a főszerepet természetesen Tóth Szabival együtt. Azonban a játék és a komolyabb hangvételű témák mellett sem megy el a két műsorvezető Gyürky Enikő és Szabó András Csuti.

2026. január 01. 08:00
null

Pozitív energiákkal felvértezve kezdjük el az újévet, erről gondoskodik a Vekker első 2026-os vendége, azaz a 30. évét betöltő Sugarloaf zenekar dalszerző-gitárosa Tóth Szabi. A két műsorvezető Gyürky Enikő és Szabó András Csuti kérdezi majd a közismert zenészt, többek közt az együttes múltjáról, jelenéről, és jövőbeli terveiről, de Szabi őszintén beszél a jelenlegi közhangulat és gyűlölködés, valamint a zenei szakma kapcsán is.

Megtudunk pár kulisszatitkot is a „Tánc az ördöggel” című, nagyon komoly témát feldolgozó dalukról, ami  hamarosan egy sokkoló hatású videóklippel debütál. 

 

A szokásokhoz híven Tóth Szabi sem szabadul Vekkeres próbatétel nélkül, és Enikő és Csuti kifaggatják őt eddig kevésbé köztudott újévi babonáiról is. 

Ne feledd, hogy hétfőn és csütörtökön reggel 8 órától mindig szól a Vekker!

Nézd meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

