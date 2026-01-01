Pozitív energiákkal felvértezve kezdjük el az újévet, erről gondoskodik a Vekker első 2026-os vendége, azaz a 30. évét betöltő Sugarloaf zenekar dalszerző-gitárosa Tóth Szabi. A két műsorvezető Gyürky Enikő és Szabó András Csuti kérdezi majd a közismert zenészt, többek közt az együttes múltjáról, jelenéről, és jövőbeli terveiről, de Szabi őszintén beszél a jelenlegi közhangulat és gyűlölködés, valamint a zenei szakma kapcsán is.

Megtudunk pár kulisszatitkot is a „Tánc az ördöggel” című, nagyon komoly témát feldolgozó dalukról, ami hamarosan egy sokkoló hatású videóklippel debütál.

A szokásokhoz híven Tóth Szabi sem szabadul Vekkeres próbatétel nélkül, és Enikő és Csuti kifaggatják őt eddig kevésbé köztudott újévi babonáiról is.