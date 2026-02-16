Ft
green deal mandiner vekker nagy istván dudás zsolt brüsszel gazda

Brüsszel döntései PADLÓRA KÜLDIK az európai gazdákat! – itt az új Vekker

2026. február 16. 08:12

A Vekker legújabb epizódjában Nagy István agrárminiszter és Dudás Zsolt gazdálkodó beszél az európai gazdatüntetésekről és a brüsszeli döntések következményeiről. Támogatáscsökkentés, importnyomás, versenyhátrány – mi történik, ha az európai gazdák nem bírják tovább?

2026. február 16. 08:12
null

A Vekker legújabb epizódjának vendégei Nagy István agrárminiszter és Dudás Zsolt gazdálkodó, az „Ahogy a gazda látja” arca.

Miért fogy el a cérna a gazdáknál Európa-szerte? Mi zajlik Brüsszelben és Strasbourgban, és hogyan jutottunk oda, hogy traktorokkal vonulnak az utcára a termelők? Szóba kerül a Green Deal és hatásai, az ukrán és dél-amerikai importáru, a támogatások csökkentése és az, hogy mit jelent mindez a magyar gazdák mindennapjaiban.

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Dudás Zsolt első kézből mesél a tüntetések hangulatáról, a tehetetlen dühről és arról, mit él át egy gazda, amikor úgy érzi, kihúzzák a lába alól a talajt. 

Nagy István felhívja a figyelmet, hogy a brüsszeli döntések hogyan alakíthatják a következő évek agráriumát.

Konkrét számok, konkrét következmények. Mi történik, ha a hazai gazdák nem tudnak talpon maradni? Mi történik, ha az önellátás képessége meggyengül?

 

 

 

szilvarozsa
2026. február 16. 09:03
" mi történik, ha az európai gazdák nem bírják tovább?" A gazdák tönkremennek, a földjeiket némi apróért megszerzi a BlackRock. Az európaiak csak addig kapnak enni, amíg meg nem haragszik rájuk a gazda. "Ön a MenTel vállalat tulajdona!" Ismerős? Fortress 1992. Régóta erről ábrándoznak.
