Brüsszel döntései PADLÓRA KÜLDIK az európai gazdákat! – itt az új Vekker

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
A Vekker legújabb epizódjában Nagy István agrárminiszter és Dudás Zsolt gazdálkodó beszél az európai gazdatüntetésekről és a brüsszeli döntések következményeiről. Támogatáscsökkentés, importnyomás, versenyhátrány – mi történik, ha az európai gazdák nem bírják tovább?
A Vekker legújabb epizódjának vendégei Nagy István agrárminiszter és Dudás Zsolt gazdálkodó, az „Ahogy a gazda látja” arca.
Miért fogy el a cérna a gazdáknál Európa-szerte? Mi zajlik Brüsszelben és Strasbourgban, és hogyan jutottunk oda, hogy traktorokkal vonulnak az utcára a termelők? Szóba kerül a Green Deal és hatásai, az ukrán és dél-amerikai importáru, a támogatások csökkentése és az, hogy mit jelent mindez a magyar gazdák mindennapjaiban.
Dudás Zsolt első kézből mesél a tüntetések hangulatáról, a tehetetlen dühről és arról, mit él át egy gazda, amikor úgy érzi, kihúzzák a lába alól a talajt.
Nagy István felhívja a figyelmet, hogy a brüsszeli döntések hogyan alakíthatják a következő évek agráriumát.
Konkrét számok, konkrét következmények. Mi történik, ha a hazai gazdák nem tudnak talpon maradni? Mi történik, ha az önellátás képessége meggyengül?