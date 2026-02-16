Brüsszel döntései PADLÓRA KÜLDIK az európai gazdákat! – itt az új Vekker

Dudás Zsolt első kézből mesél a tüntetések hangulatáról, a tehetetlen dühről és arról, mit él át egy gazda, amikor úgy érzi, kihúzzák a lába alól a talajt.

Nagy István felhívja a figyelmet, hogy a brüsszeli döntések hogyan alakíthatják a következő évek agráriumát.

Konkrét számok, konkrét következmények. Mi történik, ha a hazai gazdák nem tudnak talpon maradni? Mi történik, ha az önellátás képessége meggyengül?