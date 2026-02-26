„Kiveszett a TISZTELET a közéletből” – Spigiboy a Vekkerben

A Vekker következő adásának vendége Spigiboy, aki egyszerre ismert DJ és Vácrátót polgármestere. Az interjúban nem kerülte meg a kényes témákat sem: beszélt a közélet eldurvulásáról, az „eltakarítandók listájáról”, és arról is, hogy szerinte ma túl sok a „percember”, akik hirtelen jött ismertséggel próbálnak irányt szabni a közbeszédnek.

