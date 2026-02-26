Ft
02. 26.
csütörtök
„Kiveszett a TISZTELET a közéletből” – Spigiboy a Vekkerben

2026. február 26. 06:30

DJ a pult mögött, polgármester a hivatalban. Kampányok vihara, letiltott közösségi oldal, közéletből hiányzó tisztelet. Vidék, mint küldetés és közösség. Vácrátót pedig nem csupán otthon, hanem a világ közepe.

2026. február 26. 06:30
null

A Vekker következő adásának vendége Spigiboy, aki egyszerre ismert DJ és Vácrátót polgármestere. Az interjúban nem kerülte meg a kényes témákat sem: beszélt a közélet eldurvulásáról, az „eltakarítandók listájáról”, és arról is, hogy szerinte ma túl sok a „percember”, akik hirtelen jött ismertséggel próbálnak irányt szabni a közbeszédnek. 

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Keményen fogalmazott az erőszak kapcsán is: 

„Az antifák szentül hiszik, hogy joguk van ránézésre kiválasztott embereket megverni, vagy akár megölni” 

– mondta, hangsúlyozva, hogy az ilyen gondolkodás veszélyes és elfogadhatatlan.

Őszintén mesélt a politikai támadásokról is: 

„Nekem minden választás után letiltották a Facebookomat” 

– jegyezte meg, ami jól mutatja, milyen légkörben kell ma helytállnia egy településvezetőnek. 

Mindezek ellenére számára a polgármesterség nem hatalom, hanem felelősség: 

„Az én tisztségem nem rang, hanem szolgálat.” 

Úgy véli, a közéletből mára „kiveszett a tisztelet”, pedig enélkül nincs valódi párbeszéd.

A beszélgetés egyik legszebb része mégis Vácrátótról szólt. Miért Vácrátót a világ közepe? – merült fel a kérdés, majd rögtön meg is válaszolja: ott született, ott él, és bár DJ-ként rengeteget utazott, fel sem merült benne a költözés gondolata. 

„Hiába jártam az országot, mindig otthon feküdtem le.” 

A település iránti elkötelezettsége mögött küldetéstudat és mély hit áll a vidéki értékekben. 

„A vidéknek hatalmas jelentősége van. A gazda nekem etalon” 

– fogalmazott, kiemelve a közösség és a helyi emberek szerepét.

Spigiboy szerint a politikában lehetnek viták, de nem szabad hagyni, hogy ez gyűlöletté váljon: „Ellenfelek lehetünk, de attól nem leszünk ellenségek. Ne felejtsük el, hogy 13-án ugyanúgy egymás szemébe kell néznünk.” 

Gondolkodásmódja és értékrendje egyértelmű:  lehet egyszerre szenvedélyesen zenélni, határozottan véleményt formálni és alázattal szolgálni egy közösséget – ha az embert a tisztelet és a felelősség vezérli.

 

vezker
2026. február 26. 07:33
És tudod, hogy miért? Mert a prominensek java része mára méltatlanná vált a tiszteletre. Nézz körül a politikusok között! Mit tiszteljek egy Jakab Péteren vagy Kunhalmi Ágnesen? És ők még csak nem is legrosszabbak.
