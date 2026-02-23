Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
pataky attila vekker edda művek petőfi zenei életműdíjjal szeressétek egymást

„Ha egy szót mondhatnék az országnak, az a SZERETET” – Pataky Attila a Vekkerben (VIDEÓ)

2026. február 23. 06:41

Könnyek a stúdióban, 41 év egy pillanatba sűrítve, és egy mondat, ami mindent visz: „Szeressétek egymást.” Pataky Attila a Vekkerben beszél betegségről, hitről, hazáról és arról, mi tartja 52 év után is a színpadon.

2026. február 23. 06:41
null

A Vekker következő adásában olyan vendég érkezik, akinek a neve összeforr a magyar rock történetével: Pataky Attila. Gyerekkorunk ikonja, az Edda Művek frontembere, aki több mint öt évtizede áll a színpadon, és nemrégiben Petőfi Zenei Életműdíjjal ismerték el munkásságát. De ez az adás nem csupán a díjakról és a legendás slágerekről szól – hanem könnyekről, barátságról, hitről és hazáról.

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Pataky Attila megrendítő őszinteséggel mesél arról a pillanatról, amikor 41 év alkotótársi kapcsolat „lepergett” előtte, amikor a színpadon meglátta zenésztársát. Egy életnyi közös dal, több mint száz megszületett mű, arany-, platina- és gyémántlemezek – és még mindig ott a szenvedély. Mert ahogy ő mondja: amíg egy-egy dalért képesek „ordítva veszekedni”, addig érdemes tovább csinálni.

Az adásban szó esik betegségről és gyógyulásról is. 

Pataky kendőzetlenül beszél arról, mit tanított neki a rák: vágyakozni újra arra, ami és aki van. A jelen erejéről, a kimondott szó súlyáról, és arról, miért nem szabad a hiánynak élni.

Nála a haza nem politikai jelszó, hanem emlék, nyelv, dal, gyerekkor és felelősség. És amikor azt mondja: „Szeressétek egymást, ez a magyar megmaradás kulcsa”, azt nem szlogenként halljuk – hanem hitvallásként.

Siker, hit, hűség, hatalom – mindenre érkezik egy-egy tömör, mégis mély gondolat. Megtudjuk, mit jelent számára az idő, miért nincs szabadság az Eddától, és hogyan lehet 75 évesen is tele energiával, békével és tűzzel egyszerre.

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2026. február 23. 10:30
Szeretetről beszélni kevés mikor fegyvereké a szó , komoly lépéseket kell tenni nem jóemberkedni annak az ideje ne most van.
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. február 23. 08:39
és világbéke
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. február 23. 07:29
"akyokushinkaimestere", "Picnic Niki", anyagcsere zavarban szenvedtek, nektek a szátokból ömlik a fekália, magyarul seggfejek vagytok.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2026. február 23. 07:09 Szerkesztve
Nagy a szar, ha a választási kampányban jut eszükbe a szeretet. Azt hiszem, már olyan magasan van, h az Index, még Thürmert is a keblére öleli. Persze egy olyan pártot, amelyet még mikroszkóppal sem látni, könnyű ölelgetni A legutolsó fellelhető adat szerint 2018-ban 15 640-en szavaztak az országban a Magyar Munkáspártra "Thürmer Gyula nem napjaink médiájának kedvence, nem állíthatjuk, hogy a vízcsapból is a Munkáspárt elnöke folyik. Talán ez is közrejátszott abban, hogy ellátogattunk a szerény újpesti székházba egy kiadós interjúra az egyetlen olyan magyar politikussal, aki idestova negyven éve ugyanazt mondja, nem szélkakas, aki mindig szélirányba áll. Más kérdés, hogy amit mond, azzal bőven lehet vitatkozni." Mindenestre jól fizet neki a politika, mert egy bazi nagy, és új autóval járhat az elnök úr
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!