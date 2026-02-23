„Ha egy szót mondhatnék az országnak, az a SZERETET” – Pataky Attila a Vekkerben (VIDEÓ)

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.
Könnyek a stúdióban, 41 év egy pillanatba sűrítve, és egy mondat, ami mindent visz: „Szeressétek egymást.” Pataky Attila a Vekkerben beszél betegségről, hitről, hazáról és arról, mi tartja 52 év után is a színpadon.
A Vekker következő adásában olyan vendég érkezik, akinek a neve összeforr a magyar rock történetével: Pataky Attila. Gyerekkorunk ikonja, az Edda Művek frontembere, aki több mint öt évtizede áll a színpadon, és nemrégiben Petőfi Zenei Életműdíjjal ismerték el munkásságát. De ez az adás nem csupán a díjakról és a legendás slágerekről szól – hanem könnyekről, barátságról, hitről és hazáról.
Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!
Pataky Attila megrendítő őszinteséggel mesél arról a pillanatról, amikor 41 év alkotótársi kapcsolat „lepergett” előtte, amikor a színpadon meglátta zenésztársát. Egy életnyi közös dal, több mint száz megszületett mű, arany-, platina- és gyémántlemezek – és még mindig ott a szenvedély. Mert ahogy ő mondja: amíg egy-egy dalért képesek „ordítva veszekedni”, addig érdemes tovább csinálni.
Az adásban szó esik betegségről és gyógyulásról is.
Pataky kendőzetlenül beszél arról, mit tanított neki a rák: vágyakozni újra arra, ami és aki van. A jelen erejéről, a kimondott szó súlyáról, és arról, miért nem szabad a hiánynak élni.
Nála a haza nem politikai jelszó, hanem emlék, nyelv, dal, gyerekkor és felelősség. És amikor azt mondja: „Szeressétek egymást, ez a magyar megmaradás kulcsa”, azt nem szlogenként halljuk – hanem hitvallásként.
Siker, hit, hűség, hatalom – mindenre érkezik egy-egy tömör, mégis mély gondolat. Megtudjuk, mit jelent számára az idő, miért nincs szabadság az Eddától, és hogyan lehet 75 évesen is tele energiával, békével és tűzzel egyszerre.