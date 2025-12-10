Ft
internazionale Liverpool Inter Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

„Nélküle már végünk lenne, köszönjük, magyar legenda” – új szintre lépett a Szoboszlai imádat Liverpoolban

2025. december 10. 05:46

A jövő csapatkapitányaként írnak róla. Szoboszlai ismét bizonyított a szurkolóknak.

2025. december 10. 05:46
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool meglepetésre 1–0-ra nyert az Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának keddi játéknapján. A mérkőzés egyetlen gólját a magyar válogatott középpályás jegyezte, büntetőből volt eredményes. Ebben a cikkben a szurkolók kommentjeit idéztük a klub közösségi oldaláról.

Szoboszlai higgadtan értékesítette a tizenegyest
Szoboszlai higgadtan értékesítette a tizenegyest (Fotó: Stefano Rellandini/AFP)

Szoboszlai a drukkereknél a meccs legjobbja lett

Ezt írták róla:

„Talán az elmúlt heteket tekintve most játszott a legvisszafogottabban, de mégis ő volt az, aki egyben tartotta a csapatot.”

„Az idény legjobb játékosa.”

„Toronymagasan a legjobb volt ma. Ha a többiek csak fele ennyire próbálkoznának, nem tartanánk itt.”

„Az egyetlen Liverpool-játékos ebben az idényben, aki száz százalékot rak bele.”


„Szoboszlai Dominik egy fantasztikus futballista! Az én kedvencem!”


„Mit lehetne még elmondani Dominikról? A jövő csapatkapitánya.”

„Szoboszlai a Liverpool idényének legjobbja. Az Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólja óta a legjobb.”

„Szoboszlai Dominik nélkül már végünk lenne. Köszönjük, magyar legenda!”


„Szoboszlainak kellene az edzőnek lennie.”

„Az új tizenegyeslövőnk, Szoboszlai-mester.”

Fotó: Stefano Rellandini/AFP

