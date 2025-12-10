„Nélküle már végünk lenne, köszönjük, magyar legenda” – új szintre lépett a Szoboszlai imádat Liverpoolban

„Talán az elmúlt heteket tekintve most játszott a legvisszafogottabban, de mégis ő volt az, aki egyben tartotta a csapatot.”

„Az idény legjobb játékosa.”

„Toronymagasan a legjobb volt ma. Ha a többiek csak fele ennyire próbálkoznának, nem tartanánk itt.”

„Az egyetlen Liverpool-játékos ebben az idényben, aki száz százalékot rak bele.”