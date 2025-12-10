„Nélküle már végünk lenne, köszönjük, magyar legenda” – új szintre lépett a Szoboszlai imádat Liverpoolban

Szoboszlai Dominik góljával nyert BL-rangadót a Liverpool Milánóban!
A magyar klasszis a San Siróban is főszereplővé vált.
A jövő csapatkapitányaként írnak róla. Szoboszlai ismét bizonyított a szurkolóknak.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool meglepetésre 1–0-ra nyert az Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának keddi játéknapján. A mérkőzés egyetlen gólját a magyar válogatott középpályás jegyezte, büntetőből volt eredményes. Ebben a cikkben a szurkolók kommentjeit idéztük a klub közösségi oldaláról.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar klasszis a San Siróban is főszereplővé vált.
Ezt írták róla:
„Talán az elmúlt heteket tekintve most játszott a legvisszafogottabban, de mégis ő volt az, aki egyben tartotta a csapatot.”
„Az idény legjobb játékosa.”
„Toronymagasan a legjobb volt ma. Ha a többiek csak fele ennyire próbálkoznának, nem tartanánk itt.”
„Az egyetlen Liverpool-játékos ebben az idényben, aki száz százalékot rak bele.”
„Szoboszlai Dominik egy fantasztikus futballista! Az én kedvencem!”
„Mit lehetne még elmondani Dominikról? A jövő csapatkapitánya.”
„Szoboszlai a Liverpool idényének legjobbja. Az Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólja óta a legjobb.”
„Szoboszlai Dominik nélkül már végünk lenne. Köszönjük, magyar legenda!”
„Szoboszlainak kellene az edzőnek lennie.”
„Az új tizenegyeslövőnk, Szoboszlai-mester.”
Fotó: Stefano Rellandini/AFP