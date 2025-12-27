Böde, Sallai, Szoboszlai és a félpályás álom – mutatjuk a legszebb magyar gólokat a 2025-ös évből (VIDEÓK)

Qarabag–FTC: Tóth Alex irgalmatlan nagy góljával nyert a Fradi, de a BL-ről lemaradt
Pedig közel volt a hosszabbítás.
Szubjektív listánkra szabadrúgásból, szögletből és félpályáról született találat is felfért. Íme, a legszebb magyar gólok 2025-ből!
Közeledünk a 2025-ös esztendő végéhez, eljött az összegzések ideje – így van ez az élet minden területén, a sportban sincs másként. Angliában ugyan a magyar válogatott játékosok főszereplésével dübörög a Premier League, a világ más tájain azonban ilyenkor kicsit lelassul az élet, néhány nap a családé és a pihenésé, ez a néhány nap pedig ideális időszak a számvetésre – és a legszebb magyar gólok felidézésére.
A magyar labdarúgás 2025-ben is tartogatott emlékezetes pillanatokat, és olyanokat is, amelyeket legszívesebben örökre elfelejtenénk. A csodálatos magyar gólok idén sem maradtak el, összeállításunkban most erre koncentrálunk. Igyekeztünk
bezárólag a legcsodálatosabbaknak teret adni – szubjektív listánkon a legszebb tizenegy plusz egy kakukktojás gólt mutatjuk meg időrendben.
A februárban rendezett Paksi FC–DVSC élvonalbeli bajnoki mérkőzésen Silye Erik lőtt irtózatosan nagy gólt a vendégeknek, amely sokat ért a végelszámolásnál, mert a zöld-fehérek 4–3-ra nyertek.
Márciusban Újpesten vendégeskedett az akkor még NB I-ben szereplő Fehérvár FC, amelyben Szabó Bálint a 93. percben bombázott elemi erővel a hazai kapuba, megmentve ezzel egy pontot (2–2).
Áprilisban a Török Kupában aratott győzelem (5–1) során lőtt látványos gólt válogatott szélsőnk, Sallai Roland. A Konyaspor otthonában született találat előtt pazar mozdulattal fektette el a védőket a támadónk, majd kilőtte a hosszú sarkot.
Az ETO válogatott középpályása, Vitális Milán zseniális szabadrúgásgólt szerzett augusztusban az MTK otthonában megnyert bajnoki mérkőzésen (2–7). A 23 éves játékos 25 méterről védhetetlenül tekert a kapuba.
Káprázatos góllal tette emlékezetessé a Qarabag elleni BL-playoff augusztusi visszavágóját Tóth Alex – a magyar bajnok ugyan 3–2 nyert Bakuban, de összesítésben alulmaradt. A Fradi válogatott középpályása elképesztő tekeréssel állította be a végeredményt.
Jó az öreg a háznál: Böde Dániel parádés gólt lőtt az NB I-es újoncnak. A paksiak augusztusban a Kazincbarcikát látták vendégül (3–0), a veterán támadó pedig óriási gólt akasztott ballal a borsodiaknak.
A Liverpool–Arsenal Premier League-meccs egyetlen gólja a magyar válogatott csapatkapitányának nevéhez fűződik. Augusztus utolsó napján a 82. percben Szoboszlai letette a labdát az Anfield gyepén, majd káprázatos gólt suhintott a londoniak kapujába (1–0).
Fantasztikus találat szabadrúgásból.
Októberben a Fejér vármegyei I. osztályban szereplő csóri együttes a Videoton Baráti Kört fogadta hazai pályán (7–1). A találkozó 24. percében a kiváló rúgótechnikájú védő, Báles István szögletből tekert a vendégek kapujába.
Bognár György újabb felfedezettje villantott meg oroszlánkörmeit novemberben: a 17 éves Galambos János ollózva szerezte meg pályafutása első NB I-es gólját a kisvárdaiak ellen. A paksi támadó a 83. percben állította be az 5–3-as végeredményt.
Az írek elleni drámai véget ért novemberi vb-selejtezőn (2–3) kétszer is vezettünk, másodszor a Fradi remek formában lévő támadója, Varga Barnabás bombázott a vendégek hálójába. A 37. percben fantasztikus gólt lőtt ballal – Kelleher csak pislogott!
Elképesztő gól!
Decemberben a ZTE támadója, Skribek Alen Kisvárdán lőtt pokoli nagy gólt a hazaiaknak. A 24 éves labdarúgó találata később sokat ért, a meccs 3–3-as végeredményt hozott az NB I 17. fordulójában.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
És végül jöjjön a kakukktojás: az egyetlen gól a listán, amely nem magyar játékos nevéhez fűződik. Egy olyan álomgól mellett azonban nem mehetünk el szó nélkül, amelyet a bolgár Tonislav Jordanov szerzett decemberben Debrecenben. A támadó a félpályáról vette be a Loki kapuját – ezzel nyert a Kisvárda 1–0-ra!