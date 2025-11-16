Ft
magyar válogatott Magyarország videó Varga Barnabás vb-selejtező Írország

Varga lábfejjel is világklasszis – élete gólját lőtte az év legfontosabb meccsén (VIDEÓ)

2025. november 16. 15:49

Elképesztő gól! Varga Barnabást állva ünnepli a Puskás Aréna!

2025. november 16. 15:49
null
Balázs Dávid

Ezekben a percekben is tart a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező a Puskás Arénában. A magyar válogatott Varga Barnabás szenzációs góljával újra előnybe került, 2–1 ide (VIDEÓ ITT!).

Varga óriási gólt lőtt
Varga óriási gólt lőtt (Kisbenedek Attila/AFP)

Varga elképesztő

A gyengébbik lábával úgy kilőtte a bal felsőt, hogy a kapusnak esélye se volt. A selejtezősorozat egyik legszebb találata volt!

A mérkőzés élő, szöveges tudósítása itt!

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

counter-revolution
2025. november 16. 17:04
Kiestünk, szégyellhetik a pofájukat...
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. november 16. 17:02
Az utolsó percben nem lehet szarakodni. Mindent elörevágni jó messzire. Ehelyett hátul passzolgattak.
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. november 16. 15:56
Hajráááááá!
Válasz erre
5
0
