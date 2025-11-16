Varga lábfejjel is világklasszis – élete gólját lőtte az év legfontosabb meccsén (VIDEÓ)

Ezekben a percekben is tart a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező a Puskás Arénában. A magyar válogatott Varga Barnabás szenzációs góljával újra előnybe került, 2–1 ide (VIDEÓ ITT!).

Varga óriási gólt lőtt (Kisbenedek Attila/AFP)

Varga elképesztő

A gyengébbik lábával úgy kilőtte a bal felsőt, hogy a kapusnak esélye se volt. A selejtezősorozat egyik legszebb találata volt!

