Zsírleszívás, luxusvilla, fegyverbotrány – így szegődött Magyar Péter mellé Ruszin-Szendi Romulusz

Magyar Péter kezdő 11-e: Ruszin-Szendi Romulusz, a sértett ember, akit a volt kollégái is elítélnek
Idő előtt leváltották, megsértődhetett, leszerelt, és beállt Magyar Péter mögé.
Jelenleg a Tisza Párt katonai szakértője és egyik kulcsembere a honvédség korábbi főparancsnoka. Ruszin-Szendi Romulusz körül az ellenzéki politikai pályafutásának kezdetétől állandósultak a botrányok, így arra is fény derült, végül miért válhatott a korábbi katonai vezetőből Magyar Péter egyik leghűségesebb embere.
Szépen haladt a katonai karrierje, egészen a Magyar Honvédség főparancsnokságáig vitte. Aztán hirtelen idő előtt leváltották, megsértődhetett, leszerelt, és beállt Magyar Péter mögé. Azóta rázós ügyek derülnek ki róla – így mutatta be a Mandiner Ruszin-Szendi Romulusz útját a legfelsőbb katonai vezetésből a Tisza Párthoz.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi főparancsnoka 2025. február 15-én tűnt fel a Tisza Párt kongresszusán, bírálva az Orbán-kormány védelmi politikáját. Pedig 2021-ben az akkori államfő, Áder János nevezte ki főparancsnoknak a Honvédség élére. Igaz, 2026-ig maradt volna eme tisztségében, 2023. április 27-én azonban felmentette Novák Katalin köztársasági elnök, és Böröndi Gábor altábornagyot nevezte ki a helyére.
Ezt is ajánljuk a témában
Idő előtt leváltották, megsértődhetett, leszerelt, és beállt Magyar Péter mögé.
A volt vezérkari főnök tehát sértettségből választhatta Magyar Péter pártját. A felmentését követően, 2023. június 23-án távozott a Magyar Honvédség kötelékéből. Ekkor még úgy szóltak a hírek, hogy Ruszin-Szendi diplomataként folytathatja, akár Ankarában. Majd rá nyolc hónapra feltűnt a Tisza Párt rendezvényén. Egy nappal azelőtt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudta a volt vezérkari főnök, hogy az ellenzéki párt szakpolitikusa lesz.
Ruszin-Szendi még vezérkari főnökként tárgyalt az ukrán védelmi miniszterrel, támogatásáról biztosította őt, valamint tárgyalt az odesszai és harkivi polgármesterrel.
Azóta is megválaszolásra vár a kérdést: milyen mandátum alapján tárgyalt a vezérkari főnök a politikai szereplőkkel?
Ungváry Zsolt író, publicista a Mandineren megjelent cikkében arra hívja fel a figyelmet,
Nincs veszélyesebb a sértett embernél.
Ráadásul nem azok verik elsősorban a tamtamot, akik nem kaptak semmit; sőt a derék háttéremberek és szürke talpasok ott állnak többnyire ingyen, lelkesedésből hóban-sárban a vártán, miközben vállukon tökmagjankók kapaszkodnak fel a pezsgős koccintásokra, díszpáholyokba és kuratóriumi helyekre. Akikben aztán nem a hála dominál, ha elköszönnek tőlük, hanem a dac és a gyűlölet borítja el az elméjüket, mert addig azt gondolták, nekik mindez jár.
De az is lehet, hogy a komplexusaik uralkodnak el rajtuk, mert nem bírják feldolgozni az érdemeiken messze felül megkapott jutalmat, s – mint a románok Erdély esetében – azt gyűlölik, akit megloptak – emeli ki Ungváry Zsolt.
Ezt is ajánljuk a témában
A mindenre fogadó angoloknál biztos, lennének már tétek arra, ki lesz a következő kísértet (kis sértett…), aki bejárja – ha nem is Európát, de legalább – Magyarországot. Ungváry Zsolt írása.
Ruszin-Szendi ellenzéki pályafutása a kezdetektől botrányokkal telik. Az év során egyebek mellett kiderült, hogy a volt vezérkari főnök a Honvédkórházban az állam pénzén végeztetett el zsírleszívást, ráadásul esztétikai és nem egészségügyi okból. A volt katonai vezetőről az is kiderült, hogy szintén a magyar állam pénzén a szolgálati villáját méregdrágán rendeztette be, luxuskörülményeket teremtve.
A botrányok sorában az egyik legsúlyosabb, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt egyik rendezvényén úgy tartott előadást, hogy egy lőfegyver volt nála. Szintén Ungváry Zsolt írásában kaphatunk választ arra a kérdésre, miért sokkoló, hogy egy volt katonai legfelsőbb vezető fegyverrel az oldalán beszél szimpatizánsaihoz. Úgy fogalmaz,
Ruszin-Szendi Romulusz fegyvere meddig bújik meg a ruha alatt, és nem válik-e esetleg a kampány aktív szereplőjévé, mint a Csehov drámák első felvonásában jól látható helyre kitett puska?
A szerző egyben arra is rámutat, hogy az ellenzéki sajtó azonnal védelmébe vette az ellenzéki politikust, akinek – szerintük – csak „hullámot vetett a kabátja”, s ez tűnhetett úgy, fegyver van nála.
Ezt is ajánljuk a témában
Lehet, hogy ezeknek ezeknek a Ruszin-Szendiknek félelmetes fegyverek helyett csak alma lapul az övcsatjuk alatt? Ungváry Zsolt írása.
Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Pártnak tulajdonított több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt, pontosabban megszorítást céloz meg
Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.
Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek.
Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.
Ruszin-Szendi Romulusz októberben nyíltan beszélt arról, hogy
a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó.
Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is. A Fidelitas akkor egy petíciót is indított „Nem a sorkatonaságra” címmel.
Ezt is ajánljuk a témában
Petíciót indítanak a sorkatonaság ellen. Az aláírásgyűjtés apropója, hogy a Tisza Párt fegyveres szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök korábban a sorkatonaság visszavezetése mellett érvelt.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
***