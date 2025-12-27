Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz tisza tisza párt magyar péter botrány

Zsírleszívás, luxusvilla, fegyverbotrány – így szegődött Magyar Péter mellé Ruszin-Szendi Romulusz

2025. december 27. 06:11

Jelenleg a Tisza Párt katonai szakértője és egyik kulcsembere a honvédség korábbi főparancsnoka. Ruszin-Szendi Romulusz körül az ellenzéki politikai pályafutásának kezdetétől állandósultak a botrányok, így arra is fény derült, végül miért válhatott a korábbi katonai vezetőből Magyar Péter egyik leghűségesebb embere.

2025. december 27. 06:11
null
Nagy Kristóf

Szépen haladt a katonai karrierje, egészen a Magyar Honvédség főparancsnokságáig vitte. Aztán hirtelen idő előtt leváltották, megsértődhetett, leszerelt, és beállt Magyar Péter mögé. Azóta rázós ügyek derülnek ki róla – így mutatta be a Mandiner Ruszin-Szendi Romulusz útját a legfelsőbb katonai vezetésből a Tisza Párthoz.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
Tovább a cikkhezchevron
Ruszin-Szendi Romulusz; ÁDER János
Áder János köztársasági elnök 2021-ben nevezte ki Ruszin-Szendi Romuluszt a Magyar Honvédség parancsnokává. Megbízatása jövőre járt volna le, ám 2023-ban Novák Katalin azonnali hatállyal felmentette Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi főparancsnoka 2025. február 15-én tűnt fel a Tisza Párt kongresszusán, bírálva az Orbán-kormány védelmi politikáját. Pedig 2021-ben az akkori államfő, Áder János nevezte ki főparancsnoknak a Honvédség élére. Igaz, 2026-ig maradt volna eme tisztségében, 2023. április 27-én azonban felmentette Novák Katalin köztársasági elnök, és Böröndi Gábor altábornagyot nevezte ki a helyére.

Ezt is ajánljuk a témában

Ruszin-Szendi Romulusz, a sértett katona

A volt vezérkari főnök tehát sértettségből választhatta Magyar Péter pártját. A felmentését követően, 2023. június 23-án távozott a Magyar Honvédség kötelékéből. Ekkor még úgy szóltak a hírek, hogy Ruszin-Szendi diplomataként folytathatja, akár Ankarában. Majd rá nyolc hónapra feltűnt a Tisza Párt rendezvényén. Egy nappal azelőtt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudta a volt vezérkari főnök, hogy az ellenzéki párt szakpolitikusa lesz.

Ruszin-Szendi még vezérkari főnökként tárgyalt az ukrán védelmi miniszterrel, támogatásáról biztosította őt, valamint tárgyalt az odesszai és harkivi polgármesterrel.

Azóta is megválaszolásra vár a kérdést: milyen mandátum alapján tárgyalt a vezérkari főnök a politikai szereplőkkel?

„Megtagadta és hátba támadta mesterét”

Ungváry Zsolt író, publicista a Mandineren megjelent cikkében arra hívja fel a figyelmet,

Nincs veszélyesebb a sértett embernél.

Ráadásul nem azok verik elsősorban a tamtamot, akik nem kaptak semmit; sőt a derék háttéremberek és szürke talpasok ott állnak többnyire ingyen, lelkesedésből hóban-sárban a vártán, miközben vállukon tökmagjankók kapaszkodnak fel a pezsgős koccintásokra, díszpáholyokba és kuratóriumi helyekre. Akikben aztán nem a hála dominál, ha elköszönnek tőlük, hanem a dac és a gyűlölet borítja el az elméjüket, mert addig azt gondolták, nekik mindez jár. 

De az is lehet, hogy a komplexusaik uralkodnak el rajtuk, mert nem bírják feldolgozni az érdemeiken messze felül megkapott jutalmat, s – mint a románok Erdély esetében – azt gyűlölik, akit megloptak – emeli ki Ungváry Zsolt.

Ezt is ajánljuk a témában

Botrány után újabb és újabb botrányok

Ruszin-Szendi ellenzéki pályafutása a kezdetektől botrányokkal telik. Az év során egyebek mellett kiderült, hogy a volt vezérkari főnök a Honvédkórházban az állam pénzén végeztetett el zsírleszívást, ráadásul esztétikai és nem egészségügyi okból. A volt katonai vezetőről az is kiderült, hogy szintén a magyar állam pénzén a szolgálati villáját méregdrágán rendeztette be, luxuskörülményeket teremtve.

A botrányok sorában az egyik legsúlyosabb, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt egyik rendezvényén úgy tartott előadást, hogy egy lőfegyver volt nála. Szintén Ungváry Zsolt írásában kaphatunk választ arra a kérdésre, miért sokkoló, hogy egy volt katonai legfelsőbb vezető fegyverrel az oldalán beszél szimpatizánsaihoz. Úgy fogalmaz, 

Ruszin-Szendi Romulusz fegyvere meddig bújik meg a ruha alatt, és nem válik-e esetleg a kampány aktív szereplőjévé, mint a Csehov drámák első felvonásában jól látható helyre kitett puska?

A szerző egyben arra is rámutat, hogy az ellenzéki sajtó azonnal védelmébe vette az ellenzéki politikust, akinek – szerintük – csak „hullámot vetett a kabátja”, s ez tűnhetett úgy, fegyver van nála.

Ezt is ajánljuk a témában

Közös titkot őriz a Tisza Párt vezetése

Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Pártnak tulajdonított több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt, pontosabban megszorítást céloz meg 

  • jelentős adóemelésekkel, 
  • új adónemekkel 
  • és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. 

Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.

Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. 

Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.

Visszatérne a sorkatonaság?

Ruszin-Szendi Romulusz októberben nyíltan beszélt arról, hogy 

a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. 

Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is. A Fidelitas akkor egy petíciót is indított „Nem a sorkatonaságra” címmel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

***

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. december 27. 09:59
nuevoreynuevaley 2025. december 27. 09:39 Mi volt akkor amikor egy a bágyadképű disznószemű balos ugyan ezt csinálta anno? Semmi No és ez: A biznisz kulcsfigurájának tartott, költségvetési csalással gyanúsított Z. Zsolt ügyében – értesült a Magyar Nemzet. A férfi milliárdos számlagyárral bukott meg. Z. Zsoltról tudni lehet, hogy hosszú ideje összefonódhatott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal, sőt a neve a zuglói korrupciós botrányban is előkerült. És ez csak 1 a százat is meghaladó balos esetekből, most egy jobboldali kormány alatt... Érted még most is... mi is következik ebből? Az hogy, ha a Tisza győzne, ezek az ügyek többszörösére emelkednének. Te meg nicket váltanás és máshol rejszolnál. Ez lenne hidd el...DDD
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 27. 09:39
A luxusvillat a fidesztol kapta a derek katona. Valaki jovahagyta a koltsegeket a Hadugyminiszteriumban, aki Orban beosztottja, ezert a neverol kuss van. Tobb szaz fideszes kapott szolgalati luxusvillakat, de nincs belole hir, majd akkor lesz ha leugranak a sullyedo hajorol, mint Romulusz
Válasz erre
0
0
csakis_a_tisza
2025. december 27. 09:37
Jó látni, milyen szorgosan dolgozik a propaganda és annak kiszolgálói. Vajon azt miért nem közlik ilyen szorgosan, mennyi pedofil hemzseg a fideszben? Mondjuk ez nem csoda, mert a szexuális deviancia jobboldali sajátosság. Aztán jó lenne közölni, hogy kínai kölcsönökből él az ország, mert amúgy már beállt volna az államcsőd. De persze ilyenek nem jelennek meg, hiszen a bonyolultabb üzeneteket a fidesz szavazótábora nem értené meg. Nekik a pálinka és a Magyarország jobban teljesít az emberi gondolkodás csúcsa. De mit is várhatna az ember aluliskolázott, kulturálisan primitív vidékiektől, akiknél a hordaszellem még mindig erősebb a modern gondolkodásnál.
Válasz erre
0
0
minarik
2025. december 27. 09:03
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. december 27. 08:56 Legalább nem molesztál gyermekeket. Honnan veszed, láttad? Nem is lop, mi? A feleségét meg összeverte a múlt héten? Az ártatlanságot be is kell ám bizonyítani a tiszavilágban. Nem ám csak úgy állítani.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!