Zsírleszívás, luxusvilla, fegyverbotrány – így szegődött Magyar Péter mellé Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz, a sértett katona

A volt vezérkari főnök tehát sértettségből választhatta Magyar Péter pártját. A felmentését követően, 2023. június 23-án távozott a Magyar Honvédség kötelékéből. Ekkor még úgy szóltak a hírek, hogy Ruszin-Szendi diplomataként folytathatja, akár Ankarában. Majd rá nyolc hónapra feltűnt a Tisza Párt rendezvényén. Egy nappal azelőtt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudta a volt vezérkari főnök, hogy az ellenzéki párt szakpolitikusa lesz.

Ruszin-Szendi még vezérkari főnökként tárgyalt az ukrán védelmi miniszterrel, támogatásáról biztosította őt, valamint tárgyalt az odesszai és harkivi polgármesterrel.

Azóta is megválaszolásra vár a kérdést: milyen mandátum alapján tárgyalt a vezérkari főnök a politikai szereplőkkel?