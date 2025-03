Magyar Péter kezdő 11-e: Ruszin-Szendi Romulusz, a sértett ember, akit a volt kollégái is elítélnek

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi főparancsnoka 2025. február 15-én tűnt fel a Tisza Párt kongresszusán, bírálva az Orbán-kormány védelmi politikáját.

Pedig 2021-ben az akkori államfő, Áder János nevezte ki főparancsnoknak a Honvédség élére. Igaz, 2026-ig maradt volna eme tisztségében, 2023. április 27-én azonban felmentette Novák Katalin köztársasági elnök, és Böröndi Gábor altábornagyot nevezte ki a helyére.

Azaz Ruszin-Szendi Romulusz valószínűleg sértett ember.

Katonai pályafutás

Ruszin-Szendi a honvedelem.hunak adott, 2019-es interjúja szerint az egri Lenkey János Honvéd Középiskola és Kollégiumban érettségizett, majd Szentendrén, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán végzett földmérő és tüzér szakon. Katonai szolgálatát Tapolcán, a Csobánc sorozatvető-ezrednél kezdte meg, majd a pécsi tüzérdandár sorozatvető-osztályához került. Az egyetem elvégzése után Székesfehérváron, az akkori Szárazföldi Parancsnokságon hadműveleti főtisztként folytatta pályafutását. Innen Tatára került megbízott hadműveleti főnöknek.

2003–2004-ben az MH Szárazföldi Parancsnokságán, Székesfehérváron volt doktrinális főtiszt a hadműveleti főnökségen. Ezt követően Tatára került az MH 25. Klapka György Lövészdandárhoz, előbb mint hadműveleti részlegvezető, majd megbízott hadműveleti főnök. 2006-ban került Szolnokra, az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljához mint törzsfőnök (egyben ejtőernyős parancsnokhelyettes) – mely idő alatt megbízott parancsnok is volt (2007–2008) –, 2008-tól pedig a zászlóalj parancsnokhelyettese. 2009. június 1-jével helyezték át – az ugyancsak Szolnokon települő – 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj állományába, ahol előbb parancsnokhelyettes, majd 2009 és 2013 között a katonai szervezet parancsnoka volt.

Az amerikai War College elvégzése és a PhD-fokozat megszerzése után a Honvéd Vezérkarnál folytatta szolgálatát, ahol megbízott hadműveleti csoportfőnök is volt. Innen vezetett az útja Debrecenbe, majd a Honvédelmi Minisztériumba, ahol a miniszteri titkárság vezetője volt. Időközben két missziót is teljesített, Afganisztánban és Irakban.

A ranglétrán is fokozatosan haladt előre, és képezte is magát. 2010-ben doktorált a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, és Amerikában is tanult, ott szerzett felsővezetői katonai végzettséget. 2007-8-ban Irakban, 2011-12-ben Afganisztánban volt külföldi szolgálaton. Utóbbi helyen Baglán tartományban a NATO-erők feladatainak összehangolásáért is felelt.

A Honvéd Vezérkar hadműveleti csoportfőnökségén a szárazföldi haderőnemi osztály osztályvezetői – közben, majd egy évig megbízott csoportfőnöki – beosztását töltötte be 2014-től 2016-ig, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár élére történő parancsnoki kinevezéséig, melyet 2019-ig vezetett Debrecenből.

Miután 2019-ben Debrecen Város Napja alkalmából dandártábornokként Pro Urbe-díjat vehetett át Papp László polgármestertől, azt nyilatkozta: „Nekem megadatott, hogy ha egyenruhában sétáltam Debrecen főterén, akkor a gyerekek és felnőttek megállítottak, hogy szelfit csináljanak velem.” Hozzátette: „Ezeket, a civil a kitüntetéseket nem tudjuk kitenni a zubbonyunkra, a mellünkre, a helyük ugyanis a szívünkben és a lelkünkben van.”

Azt is mondta:

Sajnos mindenki emlékszik még arra az időszakra, amikor azt javasoltuk a bajtársainknak, hogy ha nem feltétlenül muszáj, akkor egyenruhában ne menjenek ki a laktanyából. Szerencsére ennek az időszaknak már vége.

Ehhez hasonlót már Szolnokon és Nyíregyházán is tapasztaltam, ahol ugyancsak szeretik és elismerik a katonákat. Korábban azonban csak külföldről tudtam ilyenre példát hozni.”

Már a Honvédség parancsnokaként kapott címzetes egyetemi tanári címet a Debreceni Egyetemen. Mindemellett a Magyar Tudományos Akadémia Pro Scientia Aranyérmese, a Magyar Hadtudományi Társaság Korponay János-emlékgyűrű tulajdonosa és a Miskolci Egyetem díszpolgára lett. 2016-ban – „két évtizedes katonai szolgálata alatt végzett elkötelezett és kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként” – Áder János államfőtől megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozatának kitüntetését.

2019 január-februárjában a MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka, majd 2019. március 1-től 2020. március 31-ig a honvédelmi miniszter titkárságvezetője volt. 2020. április elsejével váltotta Erdélyi Lajost a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkári székben.

A katona a legfiatalabb parancsnok volt a magyar történelemben, aki a hadsereg élén állt.

Önállósította magát Ukrajnában?

Aztán felmentését követően, 2023. június 23-án távozott a Magyar Honvédség kötelékéből. Ekkor még úgy szóltak a hírek, hogy Ruszin-Szendi diplomataként folytathatja, akár Ankarában.

Majd rá nyolc hónapra feltűnt a Tisza Párt rendezvényén. Egy nappal azelőtt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudta a volt vezérkari főnök, hogy az ellenzéki párt szakpolitikusa lesz.

Kósa Lajos „nagy csalódásnak” nevezte a katona lépését, hozzátéve: az árulás nem magyarázható.

Volt kollégái levelet írtak a Honvédelmi Minisztériumnak, amiben kifogásolták egykori főnökük közéleti szerepvállalását, ami szerintük megoszthatja és elbizonytalaníthatja a Honvédséget.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Kossuth Rádióban kifejtette: a vezérkari főnökök testületi ethosza az, hogy kerülik a pártpolitikát és a mindenkori magyar kormányhoz lojálisak, ez a helyes felfogás a Honvédséget illetően. Hozzátette: Ruszin-Szendi Romulusz „folyamatos szerepzavarban van”, és „beszél, beszél, beszél”.

A miniszter felidézte, hogy amikor

Ruszin-Szendi még vezérkari főnökként tárgyalt az ukrán védelmi miniszterrel, támogatásáról biztosította őt, valamint tárgyalt az odesszai és harkivi polgármesterrel.

A miniszter feltette a kérdést: milyen mandátum alapján tárgyalt a vezérkari főnök a politikai szereplőkkel?

Villa egymilliárdért?

Ezután derült ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz Dunakeszin egy majd’ egymilliárd forintos, pontosabban 928 millió forintos szolgálati villát építtetett magának az állam pénzén. Szolgálati villa jár a Honvédség vezetőinek, ám a korábbi vezetők ilyen villái hatodába kerültek Ruszin-Szendiének.

Ruszin-Szendi ugyanakkor a Telexnek azt nyilatkozta: ő sem megrendelő, sem tulajdonos, az ingatlan megvásárlását és kezelését a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye végezte, és az a mindenkori vezérkari főnök szolgálati rezidenciájaként funkcionált. Ruszin-Szendi szerint a kivitelezési munkálatokkal, a megbízásokkal és a konkrét költségekkel kapcsolatban csak az ingatlankezelő tud érdemi tájékoztatást adni. Ugyanakkor

nem adott magyarázatot arra, hogy miként kerülhetett az épület üvegfelületeire a monogramja és a családi címere, valamint hogyan kerülhetett a lakásba egy személyre szabott tükrös berendezés.

A honvédelmi miniszter vizsgálatot indított a villaügyben.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kis kitette a volt vezérkari főnök szűrét, mivel: „az NKE kutatójaként, kiemelten magas rangú és beosztású volt katonaként olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek hátrányosan érinthetik az NKE egyik meghatározó feladatát, a honvéd tisztképzés hatékonyságát, s csökkenthetik a kedvet a katonai, illetve egyéb más hivatásos pálya iránt”.

Nem válaszol a Mandinernek

Egy Csongrád-Csanád vármegyei Magyar Péter-féle fellépésen lapunk riportere Ukrajna NATO-csatlakozásáról kérdezte a volt katonát, aki elég goromba módon hárította a kérdést, mondván, majd Szegeden beszél a kérdésről, mert most nem akar, és arra szólította fel kollégánkat, hogy „menjen el az aurájából”.