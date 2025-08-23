Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Reform UK Nagy-Britanniában Find Out Now rekordelőny Munkáspárt

Politikai földrengés zajlik Nagy-Britanniában: Orbán Viktor tisztelője hatalmas győzelemre áll

2025. augusztus 23. 09:17

Soha nem látott előnyre tett szert a Nigel Farage vezette Reorm UK nevezetű bevándorlásellenes párt a szigetországban. A párt vezetője korábban többször nyilatkozott elismerően Orbán Viktorról. A Reform UK szárnyalása nagyrészt a hagyományos pártok hanyatlásának köszönhető.

2025. augusztus 23. 09:17
null
Kovács András
Kovács András

Rekordelőnyre tett szert a Nigel Farage által irányított Reform UK nevezetű politikai alakulat Nagy-Britanniában a legfrissebb felmérés szerint. Ha most rendeznék a parlamenti választásokat, akkor a Find Out Now nevezetű intézet szerint az ellenzéki párt 33, míg a kormányzó Munkáspárt csupán 18 százalékot érne el. Ez az első olyan felmérés, ami 15 százalékpontos előnyt mutatott ki a Reform UK számára, ekkora fölényről korábban egyetlen intézet sem számolt be. A Reform UK vezetője korábban többször elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról. 

Farage, Orbán
Nigel Farage, Orbán Viktor egyik tisztelője egyelőre hatalmas győzelemre áll 

Ezt is ajánljuk a témában

Harmadik helyen a 2010-2025 között kormányzó Konzervatív Párt végezne a szavazatok 17 százalékával. A szavazatok 12 százalékát szerezné meg a Liberális-Demokrata Párt, míg a Zöldek 10 százalékot. 

Minden korosztályban vezet a Reform UK

A kutatás alapján érdemes kicsit jobban megnézni, hogy kik is szavaznának most a Reform UK-re. 

  • A férfiak körében 37, míg a nők körében csak 29 százalék a párt támogatottsága, tehát a férfiak között a bevándorlásellenes alakulat támogatottsága szignifikánsan magasabb. A Farage vezette szervezet minden korosztályban az első helyen áll, de lényegesen különbségek vannak a vezetés mértékét illetően. 
  • A 18-29 éves korosztályban a Reform 25, míg a Munkáspárt 22 százalékon áll. 
  • Ezzel szemben a 40-54 éves korosztályban a Reform 33, míg a Munkáspárt csak 22 százalékon áll. 

Faragék a legnagyobb arányban a 65-74 éves korosztályban vezetnek. Ott a Refom UK 42, a Konzervatívok 23, a Munkáspárt pedig csak 14 százalékon áll. 

A Reform UK azonban nemcsak a közvélemény-kutatásokban szerepel jól, hanem az időközi választásokon is tarolnak. 2025. májusa óta 92 időközi önkormányzati választást tartottak a szigetországban. Ebből 32-öt nyert meg a Reform UK, míg a kormányzó Munkáspárt csupán 10-et. Ezeken az időközi megméretettéseken nagyon jól szerepeltek még a Liberális-Demokraták is, mivel ők 25 mandátumot nyertek meg. Tehát mind a felmérések, mind a konkrét választások azt mutatják, hogy erőteljesen kormányváltó hangulat van a briteknél. A Keir Starmer vezette Munkáspárt legnagyobb szerencséje, hogy stabil többségük van a parlamentben, így minden esélyük megvan arra, hogy 2029-ig nem kell a választók elé állniuk, így pedig még rengeteg idejük van, hogy javítsanak a számaikon.

Így áll a pártok támogatottsága Nagy-Britanniában

Mit akar a Reform UK? 

A sikeres brexit népszavazás után megerősődő Nigel Farage üzenete korábban világos volt:

A hagyományos pártok mind elbuktak, most itt a valódi változás ideje.”

A célcsoport eleinte a csalódott konzervatív szavazók voltak, ám azóta a párt nagy energiát fektetett abba, hogy a magát egyre inkább képviselet nélkül, és a Munkáspárt által elárulva érző munkásosztály körében is népszerűsítse magát.

Farage karizmatikus egyéniségének, a konzervatívok szétesésének, illetve a jelenleg regnáló baloldali vezetés belső megosztottságának, valamint a külső kihívásokkal szembeni tehetetlenségének szerencsés együttállása lehetővé tette, hogy a Reform UK ne csak a protestszavazatokra pályázhasson sikerrel, hanem jelentős mennyiségű támogatót harapjon ki az eddig elkötelezett tory és munkáspárti, de még a szabad demokrata szavazótáborból is. Így jutottak el a mostani támogatottsági szintre. 

Sokszor dicsérte Orbán Viktort

Nigel Farage korábban többször is nagyon elismerően nyilatkozott Orbán Viktor magyar kormányfőről. 2024. február 1-jén arról beszélt, hogy minden szuverén országnak jogában áll önálló döntéseket hozni a külpolitikát, gazdaságot, adókat, bármit illetően.

Ezt is ajánljuk a témában

És Orbán Viktor – Magyarország igen népszerű vezetője – világossá tette álláspontját. Az Európai Uniónak ez nem tetszik és az EU, az EU bürokratái azzal fenyegetőznek, hogy tönkreteszik a gazdaságát”

– fogalmazott a brit politikus. „Mondom ezt 45 perccel annak negyedik évfordulója előtt, hogy kiléptünk az EU-ból. Véleményem szerint csak idő kérdése, hogy Magyarország is elhagyja az uniót” – tette hozzá.

2018. március 7-én még európai parlamenti képviselőként azt mondta Farage, hogy „mindig a jogállamról, demokráciáról és az emberi jogokról beszélünk”, de amikor 2011-ben Lengyelországban a kormány nekiment a vele kritikus sajtónak, az Európai Bizottság „nem csinált semmit”. Szerinte ez azért történt, mert Donald Tusk akkor még miniszterelnökként az EU pártján állt. Amikor viszont a jelenleg is kormányzó Jog és Igazságosság van hatalmon, akkor csak azért, mert az kritikus az Unióval, és próbál leszámolni a „régi motoros kommunistákkal” és megreformálná a rendszert, rögtön elindítják ellene a 7. cikkely szerinti eljárást. Ezek után Farage Magyarországra is kitért: „mikor Orbán Viktor – helyesen – nem fogadja el a nevetséges migránskvóta-rendszert, úgy állítják be, mint az ördögöt”. „Lehet, hogy a valós ok az, hogy nekiment Sorosnak, aki valószínűleg a legveszélyesebb ember a nyugati demokráciákra nézve” – fakadt ki a Brexit atyja. „Csak így tovább, Orbán Viktor” – tette hozzá ezután.

Ezt is ajánljuk a témában


Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bunko-jobbos
2025. augusztus 23. 10:14
"tehát a férfiak között a bevándorlásellenes alakulat támogatottsága szignifikánsan magasabb. " Ez természetes. A férfiak dolga megvédeni mindent, amijük van. A nőknek ugyanúgy lesznek majd megtermékenyítői, de az őslakos férfiak fogják a rövidebbet húzni. Nyilván ők aggódnak jobban.
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. augusztus 23. 10:07
@remi Ekkora előnnyel már javukra billenhet az az oránytalan rendszer!
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. augusztus 23. 10:02
Kell a friss vér Angliában.
Válasz erre
0
0
sersem
2025. augusztus 23. 09:58
Ha 2029-ben lesznek választások, akkor már az UK is megszűnik. Félelmetes ütemben telepítik be a harmadik világ söpredékét.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!