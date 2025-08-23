Politikai földrengés zajlik Nagy-Britanniában: Orbán Viktor tisztelője hatalmas győzelemre áll

Reform UK: a rendhagyó politikai formáció, amely a torykat és a Munkáspártot is bedarálná
A brit jobboldali politika reménysége ugyanakkor nem mentes a belső konfliktusoktól és kockázatoktól.
Soha nem látott előnyre tett szert a Nigel Farage vezette Reorm UK nevezetű bevándorlásellenes párt a szigetországban. A párt vezetője korábban többször nyilatkozott elismerően Orbán Viktorról. A Reform UK szárnyalása nagyrészt a hagyományos pártok hanyatlásának köszönhető.
Rekordelőnyre tett szert a Nigel Farage által irányított Reform UK nevezetű politikai alakulat Nagy-Britanniában a legfrissebb felmérés szerint. Ha most rendeznék a parlamenti választásokat, akkor a Find Out Now nevezetű intézet szerint az ellenzéki párt 33, míg a kormányzó Munkáspárt csupán 18 százalékot érne el. Ez az első olyan felmérés, ami 15 százalékpontos előnyt mutatott ki a Reform UK számára, ekkora fölényről korábban egyetlen intézet sem számolt be. A Reform UK vezetője korábban többször elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról.
Ezt is ajánljuk a témában
A brit jobboldali politika reménysége ugyanakkor nem mentes a belső konfliktusoktól és kockázatoktól.
Harmadik helyen a 2010-2025 között kormányzó Konzervatív Párt végezne a szavazatok 17 százalékával. A szavazatok 12 százalékát szerezné meg a Liberális-Demokrata Párt, míg a Zöldek 10 százalékot.
A kutatás alapján érdemes kicsit jobban megnézni, hogy kik is szavaznának most a Reform UK-re.
Faragék a legnagyobb arányban a 65-74 éves korosztályban vezetnek. Ott a Refom UK 42, a Konzervatívok 23, a Munkáspárt pedig csak 14 százalékon áll.
A Reform UK azonban nemcsak a közvélemény-kutatásokban szerepel jól, hanem az időközi választásokon is tarolnak. 2025. májusa óta 92 időközi önkormányzati választást tartottak a szigetországban. Ebből 32-öt nyert meg a Reform UK, míg a kormányzó Munkáspárt csupán 10-et. Ezeken az időközi megméretettéseken nagyon jól szerepeltek még a Liberális-Demokraták is, mivel ők 25 mandátumot nyertek meg. Tehát mind a felmérések, mind a konkrét választások azt mutatják, hogy erőteljesen kormányváltó hangulat van a briteknél. A Keir Starmer vezette Munkáspárt legnagyobb szerencséje, hogy stabil többségük van a parlamentben, így minden esélyük megvan arra, hogy 2029-ig nem kell a választók elé állniuk, így pedig még rengeteg idejük van, hogy javítsanak a számaikon.
A sikeres brexit népszavazás után megerősődő Nigel Farage üzenete korábban világos volt:
A hagyományos pártok mind elbuktak, most itt a valódi változás ideje.”
A célcsoport eleinte a csalódott konzervatív szavazók voltak, ám azóta a párt nagy energiát fektetett abba, hogy a magát egyre inkább képviselet nélkül, és a Munkáspárt által elárulva érző munkásosztály körében is népszerűsítse magát.
Farage karizmatikus egyéniségének, a konzervatívok szétesésének, illetve a jelenleg regnáló baloldali vezetés belső megosztottságának, valamint a külső kihívásokkal szembeni tehetetlenségének szerencsés együttállása lehetővé tette, hogy a Reform UK ne csak a protestszavazatokra pályázhasson sikerrel, hanem jelentős mennyiségű támogatót harapjon ki az eddig elkötelezett tory és munkáspárti, de még a szabad demokrata szavazótáborból is. Így jutottak el a mostani támogatottsági szintre.
Nigel Farage korábban többször is nagyon elismerően nyilatkozott Orbán Viktor magyar kormányfőről. 2024. február 1-jén arról beszélt, hogy minden szuverén országnak jogában áll önálló döntéseket hozni a külpolitikát, gazdaságot, adókat, bármit illetően.
Ezt is ajánljuk a témában
„Minden szuverén országnak jogában áll önálló döntéseket hozni a külpolitikát, gazdaságot, adókat, bármit illetően. És Orbán Viktor – Magyarország igen népszerű vezetője – világossá tette álláspontját” – értékelt a brit politikus.
És Orbán Viktor – Magyarország igen népszerű vezetője – világossá tette álláspontját. Az Európai Uniónak ez nem tetszik és az EU, az EU bürokratái azzal fenyegetőznek, hogy tönkreteszik a gazdaságát”
– fogalmazott a brit politikus. „Mondom ezt 45 perccel annak negyedik évfordulója előtt, hogy kiléptünk az EU-ból. Véleményem szerint csak idő kérdése, hogy Magyarország is elhagyja az uniót” – tette hozzá.
2018. március 7-én még európai parlamenti képviselőként azt mondta Farage, hogy „mindig a jogállamról, demokráciáról és az emberi jogokról beszélünk”, de amikor 2011-ben Lengyelországban a kormány nekiment a vele kritikus sajtónak, az Európai Bizottság „nem csinált semmit”. Szerinte ez azért történt, mert Donald Tusk akkor még miniszterelnökként az EU pártján állt. Amikor viszont a jelenleg is kormányzó Jog és Igazságosság van hatalmon, akkor csak azért, mert az kritikus az Unióval, és próbál leszámolni a „régi motoros kommunistákkal” és megreformálná a rendszert, rögtön elindítják ellene a 7. cikkely szerinti eljárást. Ezek után Farage Magyarországra is kitért: „mikor Orbán Viktor – helyesen – nem fogadja el a nevetséges migránskvóta-rendszert, úgy állítják be, mint az ördögöt”. „Lehet, hogy a valós ok az, hogy nekiment Sorosnak, aki valószínűleg a legveszélyesebb ember a nyugati demokráciákra nézve” – fakadt ki a Brexit atyja. „Csak így tovább, Orbán Viktor” – tette hozzá ezután.
Ezt is ajánljuk a témában
A Brexit atyja szerint Soros György a legveszélyesebb ember a nyugati demokráciára nézve.
Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP