Politikai földrengés zajlik Nagy-Britanniában: Orbán Viktor tisztelője hatalmas győzelemre áll

Harmadik helyen a 2010-2025 között kormányzó Konzervatív Párt végezne a szavazatok 17 százalékával. A szavazatok 12 százalékát szerezné meg a Liberális-Demokrata Párt, míg a Zöldek 10 százalékot.

Minden korosztályban vezet a Reform UK

A kutatás alapján érdemes kicsit jobban megnézni, hogy kik is szavaznának most a Reform UK-re.

A férfiak körében 37, míg a nők körében csak 29 százalék a párt támogatottsága, tehát a férfiak között a bevándorlásellenes alakulat támogatottsága szignifikánsan magasabb. A Farage vezette szervezet minden korosztályban az első helyen áll, de lényegesen különbségek vannak a vezetés mértékét illetően.

A 18-29 éves korosztályban a Reform 25, míg a Munkáspárt 22 százalékon áll.

Ezzel szemben a 40-54 éves korosztályban a Reform 33, míg a Munkáspárt csak 22 százalékon áll.

Faragék a legnagyobb arányban a 65-74 éves korosztályban vezetnek. Ott a Refom UK 42, a Konzervatívok 23, a Munkáspárt pedig csak 14 százalékon áll.

A Reform UK azonban nemcsak a közvélemény-kutatásokban szerepel jól, hanem az időközi választásokon is tarolnak. 2025. májusa óta 92 időközi önkormányzati választást tartottak a szigetországban. Ebből 32-öt nyert meg a Reform UK, míg a kormányzó Munkáspárt csupán 10-et. Ezeken az időközi megméretettéseken nagyon jól szerepeltek még a Liberális-Demokraták is, mivel ők 25 mandátumot nyertek meg. Tehát mind a felmérések, mind a konkrét választások azt mutatják, hogy erőteljesen kormányváltó hangulat van a briteknél. A Keir Starmer vezette Munkáspárt legnagyobb szerencséje, hogy stabil többségük van a parlamentben, így minden esélyük megvan arra, hogy 2029-ig nem kell a választók elé állniuk, így pedig még rengeteg idejük van, hogy javítsanak a számaikon.

Így áll a pártok támogatottsága Nagy-Britanniában

Mit akar a Reform UK?

A sikeres brexit népszavazás után megerősődő Nigel Farage üzenete korábban világos volt:

A hagyományos pártok mind elbuktak, most itt a valódi változás ideje.”

A célcsoport eleinte a csalódott konzervatív szavazók voltak, ám azóta a párt nagy energiát fektetett abba, hogy a magát egyre inkább képviselet nélkül, és a Munkáspárt által elárulva érző munkásosztály körében is népszerűsítse magát.

Farage karizmatikus egyéniségének, a konzervatívok szétesésének, illetve a jelenleg regnáló baloldali vezetés belső megosztottságának, valamint a külső kihívásokkal szembeni tehetetlenségének szerencsés együttállása lehetővé tette, hogy a Reform UK ne csak a protestszavazatokra pályázhasson sikerrel, hanem jelentős mennyiségű támogatót harapjon ki az eddig elkötelezett tory és munkáspárti, de még a szabad demokrata szavazótáborból is. Így jutottak el a mostani támogatottsági szintre.

Sokszor dicsérte Orbán Viktort

Nigel Farage korábban többször is nagyon elismerően nyilatkozott Orbán Viktor magyar kormányfőről. 2024. február 1-jén arról beszélt, hogy minden szuverén országnak jogában áll önálló döntéseket hozni a külpolitikát, gazdaságot, adókat, bármit illetően.