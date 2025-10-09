Üres székek, temetői hangulat – a Nigel Farage-ék megették reggelire a torykat

A Konzervatív Párt éves konferenciája inkább emlékeztetett egy temetés előtti virrasztásra, mint egy egykori, illetve potenciális kormánypárt politikai nagygyűlésére a Spectator beszámolója szerint. A közvélemény-kutatások a Reform UK előretörését és a konzervatívok történelmi mélypontját mutatják, ahonnan már nem valószínű, hogy képes lesz talpra állni az egykori vezető politikai erő.

Kemi Badenoch, könnyen ő lehet a Konzervatív Párt utolsó elnöke

Forrás: Paul ELLIS / AFP

A toryk idei konferenciáján még a pártvezetők is érezhették, hogy közeleg a vég. A Spectator szerint Kemi Badenoch pártvezér ugyan erős, lendületes beszédet tartott, ám ez csupán egy kérdést vetett fel:

Van-e még bárki, aki egyáltalán figyel a szavaira?

A lap ironikusan „bécsi temetkezési ügynökség váróterméhez” hasonlította a rendezvényt, és