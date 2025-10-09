Ft
10. 09.
csütörtök
Kemi Badenoch egyesült királyság Reform UK Nagy-Britannia konzervatív párt Nigel Farage

Üres székek, temetői hangulat – a Nigel Farage-ék megették reggelire a torykat

2025. október 09. 15:47

Alig lézengett néhány szimpatizáns a nagy múltú politikai alakulat idei összejövetelén. Könnyen eltűnhet a Konzervatív Párt.

2025. október 09. 15:47
null

A Konzervatív Párt éves konferenciája inkább emlékeztetett egy temetés előtti virrasztásra, mint egy egykori, illetve potenciális kormánypárt politikai nagygyűlésére a Spectator beszámolója szerint. A közvélemény-kutatások a Reform UK előretörését és a konzervatívok történelmi mélypontját mutatják, ahonnan már nem valószínű, hogy képes lesz talpra állni az egykori vezető politikai erő.

Kemi Badenoch, könnyen ő lehet a Konzervatív Párt utolsó elnöke
Kemi Badenoch, könnyen ő lehet a Konzervatív Párt utolsó elnöke
Forrás: Paul ELLIS / AFP

A toryk idei konferenciáján még a pártvezetők is érezhették, hogy közeleg a vég. A Spectator szerint Kemi Badenoch pártvezér ugyan erős, lendületes beszédet tartott, ám ez csupán egy kérdést vetett fel:

Van-e még bárki, aki egyáltalán figyel a szavaira?

A lap ironikusan „bécsi temetkezési ügynökség váróterméhez” hasonlította a rendezvényt, és

udvarias, formális, a múlt dicsőségével díszített, de a halál szagát árasztó” eseményként írta le.

A kongresszuson feltűnően kevesen jelentek meg, a fotósoknak vért kellett izzadniuk, hogy a hivatalos sajtóanyagokban ne látszódjon, hogy legfeljebb a párt vezető figuráinak felszólalása vonzott pár tíz embernél többet, a hangulatot pedig a biztos vereség tudata lengte be.

Nigel Farage pártja, a Reform UK a legfrissebb mérések szerint már jócskán megelőzte a torykat, és minden társadalmi csoportban erősebb támogatottságot élvez, mint a kormányzó Munkáspárt.

A Konzervatív Párt elnöke jól beszélt, de későn

Kemi Badenoch beszéde a Spectator szerint „elsőrangú” volt: Keir Starmer  munkáspárti miniszterelnököt „gyenge és haszontalan vezetőnek” nevezte, dicsérte a brit gazdaságot építő kisvállalkozókat és gazdákat, és azt mondta, „ők a mi embereink”.

A politikus a gazdaságot és a határvédelmet nevezte meg az ország két legégetőbb problémájaként, és még némi humort is vitt a szónoklatba:

Miközben Nagy-Britannia azon vitázik, hogyan definiáljuk a nő fogalmát, Kína öt új atomerőművet épített.”

A lap szerint a beszéd

az utolsó kísérlet volt arra, hogy a párt igazolja saját létezését”.

Badenoch igyekezett feleleveníteni a toryk történelmi érdemeit, Disraeli és Churchill örökségét idézve. De hiába a jól felépített retorika, a rideg politikai realitás azt mutatja:

a brit választók nem hisznek többé a konzervatív ígéreteknek.

Olyan ez, mintha az, aki levágta az ujjad, odalépne, és azt mondaná: hagyd, majd én visszavarrom”

– fogalmazott a Spectator keserű iróniával, utalva arra, hogy a konzervatívok 2010 és 2019 között folyamatosan kormányon voltak, és Nagy-Britannia problémáinak jelentős része vagy az ő aktív közreműködésüknek, vagy a tétlenségüknek köszönhető.

A függöny már lefelé gördül

A lap szerint a Konzervatív Párt „a politikai halál kapujában” áll:

  • a tagság apad,
  • a választók elfordultak tőlük, ráadásul
  • a hagyományos szavazóbázisuk mellett már a politikusaik is egyre gyorsabban pártolnak át a Reformhoz (az utóbbi két hétben 20 konzervatív önkormányzati képviselő lépett át a pártba).

A Spectator tudósítója természetesen nem állhatta meg, hogy oda ne szúrjon Farage pártjának – illetve közvetve a hagyományos pártoktól egyre inkább elpártoló szavazóknak – azzal, hogy szerinte a brit közvélemény „az azonnali jutalmat keresi”. A cikk megközelítésében Badenoch „racionális, hosszú távú megoldásokat kínál”,

ám az emberek inkább azoknak hisznek, „akik szépeket hazudnak nekik”.

A lap szerint a konzervatív kongresszusa egyszerre volt önvizsgálat és búcsú: egy korszak vége, amikor még a toryk jelentették Egyesült Királyságban a politikai stabilitást.

Most viszont a Reform UK a jövő, a Konzervatív Párt pedig – a Spectator szavaival élve –

már csak a saját temetésén tapsol önmagának”.

***

Fotó: Az átlagos részvétel a konzervatív pártkonferencia alatt / X
 

