Üres székek, temetői hangulat – a Nigel Farage-ék megették reggelire a torykat

Nigel Farage: Kicsoda Mr. Brexit, aki újra megrengeti a brit politikát?
Bemutatjuk az embert, aki kivezette az Egyesült Királyságot az EU-ból, most pedig miniszterelnöki babérokra tör.
Alig lézengett néhány szimpatizáns a nagy múltú politikai alakulat idei összejövetelén. Könnyen eltűnhet a Konzervatív Párt.
A Konzervatív Párt éves konferenciája inkább emlékeztetett egy temetés előtti virrasztásra, mint egy egykori, illetve potenciális kormánypárt politikai nagygyűlésére a Spectator beszámolója szerint. A közvélemény-kutatások a Reform UK előretörését és a konzervatívok történelmi mélypontját mutatják, ahonnan már nem valószínű, hogy képes lesz talpra állni az egykori vezető politikai erő.
A toryk idei konferenciáján még a pártvezetők is érezhették, hogy közeleg a vég. A Spectator szerint Kemi Badenoch pártvezér ugyan erős, lendületes beszédet tartott, ám ez csupán egy kérdést vetett fel:
Van-e még bárki, aki egyáltalán figyel a szavaira?
A lap ironikusan „bécsi temetkezési ügynökség váróterméhez” hasonlította a rendezvényt, és
udvarias, formális, a múlt dicsőségével díszített, de a halál szagát árasztó” eseményként írta le.
A kongresszuson feltűnően kevesen jelentek meg, a fotósoknak vért kellett izzadniuk, hogy a hivatalos sajtóanyagokban ne látszódjon, hogy legfeljebb a párt vezető figuráinak felszólalása vonzott pár tíz embernél többet, a hangulatot pedig a biztos vereség tudata lengte be.
Nigel Farage pártja, a Reform UK a legfrissebb mérések szerint már jócskán megelőzte a torykat, és minden társadalmi csoportban erősebb támogatottságot élvez, mint a kormányzó Munkáspárt.
Kemi Badenoch beszéde a Spectator szerint „elsőrangú” volt: Keir Starmer munkáspárti miniszterelnököt „gyenge és haszontalan vezetőnek” nevezte, dicsérte a brit gazdaságot építő kisvállalkozókat és gazdákat, és azt mondta, „ők a mi embereink”.
A politikus a gazdaságot és a határvédelmet nevezte meg az ország két legégetőbb problémájaként, és még némi humort is vitt a szónoklatba:
Miközben Nagy-Britannia azon vitázik, hogyan definiáljuk a nő fogalmát, Kína öt új atomerőművet épített.”
A lap szerint a beszéd
az utolsó kísérlet volt arra, hogy a párt igazolja saját létezését”.
Badenoch igyekezett feleleveníteni a toryk történelmi érdemeit, Disraeli és Churchill örökségét idézve. De hiába a jól felépített retorika, a rideg politikai realitás azt mutatja:
a brit választók nem hisznek többé a konzervatív ígéreteknek.
Olyan ez, mintha az, aki levágta az ujjad, odalépne, és azt mondaná: hagyd, majd én visszavarrom”
– fogalmazott a Spectator keserű iróniával, utalva arra, hogy a konzervatívok 2010 és 2019 között folyamatosan kormányon voltak, és Nagy-Britannia problémáinak jelentős része vagy az ő aktív közreműködésüknek, vagy a tétlenségüknek köszönhető.
A lap szerint a Konzervatív Párt „a politikai halál kapujában” áll:
A Spectator tudósítója természetesen nem állhatta meg, hogy oda ne szúrjon Farage pártjának – illetve közvetve a hagyományos pártoktól egyre inkább elpártoló szavazóknak – azzal, hogy szerinte a brit közvélemény „az azonnali jutalmat keresi”. A cikk megközelítésében Badenoch „racionális, hosszú távú megoldásokat kínál”,
ám az emberek inkább azoknak hisznek, „akik szépeket hazudnak nekik”.
A lap szerint a konzervatív kongresszusa egyszerre volt önvizsgálat és búcsú: egy korszak vége, amikor még a toryk jelentették Egyesült Királyságban a politikai stabilitást.
Most viszont a Reform UK a jövő, a Konzervatív Párt pedig – a Spectator szavaival élve –
már csak a saját temetésén tapsol önmagának”.
***
Fotó: Az átlagos részvétel a konzervatív pártkonferencia alatt / X