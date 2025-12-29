Elszámolták magukat az ukránok: Trumpnál is kihúzták a gyufát a Putyin elleni támadással
Az amerikai elnök magyarázkodásra kényszerült Kijev legújabb lépése miatt.
Nem először szabotálná el a békefolyamatot Nagy-Britannia.
Oroszország szerint Nagy-Britannia áll a legújabb ukrán „provokáció” mögött – jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes, miután a Kreml szerint Ukrajna támadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája ellen.
Grusko szerint London egyértelmű célja, hogy megakadályozza a békefolyamatot.
Nem véletlen, hogy a támadás éppen azután történt, hogy vasárnap, Miamiban, a Mar-a-Lago-i rezidenciáján fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Donald Trump.
Zelenszkij az amerikai elnökkel folytatott megbeszélést megelőzően éppen Keir Starmer brit miniszterelnökkel tárgyalt telefonon – Trump pedig Putyint hívta fel telefonon.
Oroszország nem teljesen alaptalanul gyanúsítja éppen Nagy-Britanniát azzal, hogy szerepe lehetett a támadásban. Nem ez lenne az első eset, hogy a britek kisiklatnák az ukrajnai háború lezárására irányuló tárgyalásokat. Mint ismert dokumentumok bizonyítják: Boris Johnson személyesen akadályozta meg a fegyverszünetet Kijevben.
Az orosz–ukrán tárgyalások Törökország közvetítésével ekkor már előrehaladott állapotban voltak. A brit külügy dokumentumai szerint Johnson azonban egyértelmű megbízatással érkezett: megakadályozni, hogy Ukrajna bármiféle „korai békét” kössön Oroszországgal.
