vlagyimir putyin nagy-britannia alekszandr grusko orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij oroszország

Oroszország Londont vádolja: a Kreml szerint a britek állnak a Putyin elleni támadás mögött

2025. december 29. 21:06

Nem először szabotálná el a békefolyamatot Nagy-Britannia.

2025. december 29. 21:06
null

Oroszország szerint Nagy-Britannia áll a legújabb ukrán „provokáció” mögött – jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes, miután a Kreml szerint Ukrajna támadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája ellen.

Grusko szerint London egyértelmű célja, hogy megakadályozza a békefolyamatot.

Nem véletlen, hogy a támadás éppen azután történt, hogy vasárnap, Miamiban, a Mar-a-Lago-i rezidenciáján fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Donald Trump.

Zelenszkij az amerikai elnökkel folytatott megbeszélést megelőzően éppen Keir Starmer brit miniszterelnökkel tárgyalt telefonon – Trump pedig Putyint hívta fel telefonon.

Oroszország nem teljesen alaptalanul gyanúsítja éppen Nagy-Britanniát azzal, hogy szerepe lehetett a támadásban. Nem ez lenne az első eset, hogy a britek kisiklatnák az ukrajnai háború lezárására irányuló tárgyalásokat. Mint ismert dokumentumok bizonyítják: Boris Johnson személyesen akadályozta meg a fegyverszünetet Kijevben. 

Az orosz–ukrán tárgyalások Törökország közvetítésével ekkor már előrehaladott állapotban voltak. A brit külügy dokumentumai szerint Johnson azonban egyértelmű megbízatással érkezett: megakadályozni, hogy Ukrajna bármiféle „korai békét” kössön Oroszországgal.

Nyitókép forrása: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

***

 

Összesen 31 komment

polárüveg
2025. december 29. 21:50
"Oroszország Londont vádolja: a Kreml szerint a britek állnak a Putyin elleni támadás mögött Nem először szabotálná el a békefolyamatot Nagy-Britannia." A "britek állnak" helyett alkalmazhatnánk pontosítva a "Britanniában székelő londoni City pénzemberei" kifejezést. A Londoni City titkos elitje áll a Covid és az ukrajnai háború mögött - állítja Colin Todhunter nagyon logikusan végigvezetett tanulmányában, az okokat és célokat kifejtve: off-guardian.org/2025/12/23/land-of-confusion-the-great-reset-in-motion/
Válasz erre
3
0
mihint
2025. december 29. 21:41
London, az elvakult amerikai demokrata párti háttéremberek előretolt helyőrsége. Ezt csak mi nem tudjuk, béna európaiak :) Ha most élne még ez a f. Chuchill, még ő is félretolná a viszkis szivart a szájában, öcsém, milyen világot élünk :)
Válasz erre
2
0
counter-revolution
2025. december 29. 21:39
És kik azok a britek? 😉
Válasz erre
4
1
survivor
2025. december 29. 21:37
Ha Orban veszítene, es a háború folytatódik, a SZAR a Poloska nyakan marad. Ha nyer , tovabb is tenyező marad Gondolkozzatok 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
5
