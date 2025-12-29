Oroszország szerint Nagy-Britannia áll a legújabb ukrán „provokáció” mögött – jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes, miután a Kreml szerint Ukrajna támadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája ellen.

Grusko szerint London egyértelmű célja, hogy megakadályozza a békefolyamatot.

Nem véletlen, hogy a támadás éppen azután történt, hogy vasárnap, Miamiban, a Mar-a-Lago-i rezidenciáján fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Donald Trump.