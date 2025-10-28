Ft
háború Zelenszkij Ukrajna Boris Johnson

Kiszivárgott: így akadályozta meg Boris Johnson az orosz–ukrán békét

2025. október 28. 13:44

Három évvel később dokumentumok bizonyítják: Boris Johnson személyesen akadályozta meg a fegyverszünetet Kijevben. A Nyugat ekkor döntött úgy, hogy nem a béke, hanem Oroszország gyengítése a cél.

2025. október 28. 13:44
null

Hihetetlen: 2022. április 9-én Kijevben sokan fegyverszünetre számítottak, ehelyett ultimátum érkezett – írta meg tényfeltáró cikkében a The European Conservative. 

Három évvel később dokumentumok és diplomáciai beszámolók erősítik meg: azon a napon nem a béke, hanem a háború időtartama dőlt el. 

Az orosz–ukrán tárgyalások Törökország közvetítésével ekkor már előrehaladott állapotban voltak. A tervezet Ukrajna semlegességét, nemzetközi garanciákat, sőt bizonyos orosz csapatkivonást is tartalmazott volna. 

Moszkva beleegyezett volna abba, hogy Kijev ne csatlakozzon a NATO-hoz, és különleges státuszt kapott volna a Krím, a Donbasz kérdését pedig elhalasztották volna. 

Bár tökéletlen megoldásnak tűnt, mindkét fél belefáradt a harcokba, és a béke lehetősége reális volt – egészen addig, amíg meg nem érkezett Boris Johnson.

A brit miniszterelnök hivatalosan azért utazott Kijevbe, hogy támogatásáról biztosítsa Volodimir Zelenszkij kormányát. Valójában azonban sokkal többről volt szó. 

A brit külügy dokumentumai szerint Johnson egyértelmű megbízatással érkezett: megakadályozni, hogy Ukrajna bármiféle „korai békét” kössön Oroszországgal. 

Üzenete világos volt: „Ne tárgyaljatok, harcoljatok!” 

Johnson közölte Zelenszkijjel, hogy ha Kijev fegyverszünetet köt Moszkvával, azonnal befagyasztják a nyugati katonai és pénzügyi támogatást. 

A brit miniszterelnök szerint a tárgyalás akkor az orosz invázió legitimálását jelentette volna. Szavai – „Putyin el fog bukni, és el is kell buknia” – új irányt adtak a nyugati stratégiának: nem békét, hanem győzelmet akartak.

Korábban ezt írtam a britekről: a megtévesztés mesterei. Ha valamihez értenek, akkor az az árulás, a beugratás, az átverés és persze körítésül a kioktatás.

A brit és amerikai politikai vezetés ekkorra már egyetértett abban, hogy az ukrajnai háború lehetőséget kínál Oroszország tartós meggyengítésére.

Washington, London, Varsó és a balti államok a konfliktus elhúzódásában látták az esélyt az orosz befolyás visszaszorítására, miközben Párizs és Berlin csak csendben figyelt. 

Johnson látogatása után Kijev hangneme megváltozott: Zelenszkij néhány nappal később már kijelentette, hogy Ukrajna „addig harcol, amíg minden négyzetcentimétert vissza nem szerez”

A diplomácia helyét átvette a háborús retorika.

 A „tárgyalás” és a „kompromisszum” szavakat felváltotta a „győzelem” és a „felszabadítás”. A fegyverszállítások felgyorsultak, a konfliktus pedig elnyúló, kimerítő háborúvá vált.

Boris Johnson döntése nem elszigetelt gesztus volt, hanem tudatos stratégiai fordulat. 

A Brexit utáni Egyesült Királyság újra vezető szerepet akart szerezni Európában, miközben Johnson belpolitikailag a Partygate-botrány miatt gyengült. 

A kijevi út ezért egyszerre szolgálta a brit befolyás erősítését és a saját politikai imázsát. A háború elhúzása eközben a brit és amerikai hadiiparnak is kedvezett. 

2022 végére az Európai Unió súlyos energiaválságba került, infláció és ipari leépülés kísérte a háború költségeit. Egy NATO-levél szerint Johnson szerepe tudatos volt: 

„Ön vezető szerepet játszott az egység megszilárdításában és Ukrajna támogatásának kiépítésében” – írta Jens Stoltenberg főtitkár. A levél világossá tette: 

Johnson nem a békét, hanem az elhúzódó háborút választotta. 

Aznap, 2022. április 9-én Kijev még megállapodásra készült – ehelyett mandátumot kapott az ellenállásra.

ertonszena
2025. október 28. 14:57
Akik B. Johnson elkövetőre haragszanak, azoknak felhívom a figyelmét arra, hogy ez csak egy szalmabábu volt (úgy is néz ki). De ugyanilyen bábfigura a Starmer nevű alak is.
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. október 28. 14:55
"Johnson közölte Zelenszkijjel, hogy ha Kijev fegyverszünetet köt Moszkvával, azonnal befagyasztják a nyugati katonai és pénzügyi támogatást." Sejthető volt, hogy nemcsak egy sima támogatásról kapott információt, hanem meg is fenyegették. Ezek szerint ettől az időponttól lett a DS csatlósa és szolgája. Hogy lehetett ennyire ostoba? Miből gondolta, hogy pénzzel a biztonságát meg fogja tudni vásárolni, úgy, hogy semmi nem kerül nyilvánosságra? Lógni fog, ha szerencséje lesz, akkor simán csak meglincselik, mint Kadhafit.
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2025. október 28. 14:55
The European Conservative eredeti cikkében világosabb a megfogalmazás: "Nem téves számítás volt, hanem szándékos stratégia: feláldozni az azonnali békét egy tágabb cél nevében - Oroszország meggyengítése, a NATO megerősítése és az angolszász befolyás Európa feletti megerősítése. Három évvel később az eredmények egyértelműek. Ukrajna kitart, de tönkrement; Oroszország alkalmazkodott; és Európa viseli egy olyan háború gazdasági és társadalmi költségeit, amelyet már nem ő irányít."
Válasz erre
0
0
bondavary
•••
2025. október 28. 14:53 Szerkesztve
Trump már a békét szorgalmazza, hiszen elődei megoldották azt, hogy érvényesüljön Brzezinski doktrínája: Oroszországot leválasztották Európáról, Ukrajnát leválasztották Oroszországról. Az Európai vezetőket befolyás alatt tartó USA demokraták viszont szorgalmazzák a háborút. Ukrajna nem számít, számukra a lényeg az, hogy Oroszországot gyengítsék. Putyin alapvető feltételekkel már békét kötne, de az EU és a britek mindent megtesznek, hogy a háború folytatódjon. Zelenszkij nélkülük nem tehet semmit. Trump Putyinnal keménykedik, nem az EU-brit párossal és Zelenszkijjel. Pedig valójában ők ellenzik a békét. Putyin a háborút erőltető EU-brit páros miatt nem tárgyal. Úgy tűnik, valamivel Trumpot is fogják. Egyszer már láttuk a kurszki betörés idején, mit jelent, ha megvonja a műholdas támogatást. Most is megtehetné. Igaz annyit megtett, hogy nem ad Tomahawk rakétákat, ráadásul ki is mondta, hogy azokat nekik kéne kezelni, mert sokáig tart ennek az elsajátítása.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!