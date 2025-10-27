Orbán Viktor leszögezte: „Budapesti békecsúcs lesz, bejelentették, ezt vegyék ténynek!” (VIDEÓ)

Szerintem mindez annak tetejébe következne be, hogy az Európai Unió már amúgy is kifutott a pénzből, és nincsenek fejlesztési források, és egy tőkeigényes technológiai váltás kellős közepén vagyunk az mesterséges intelligencia előretörésével.

Ugyanakkor Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy

az Ukrajna uniós tagságát támogató hullám éppen csillapodófélben van, és el is fog tűnni”.

Ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy Magyarország a háború után sem akarja, hogy Ukrajna EU-tag legyen, hanem stratégiai partnerséget építenének ki. Lehetőleg úgy, hogy „minél kevesebb pénzt adjunk Ukrajnának, és minél több pénzt tartsunk az európai gazdaságban”.

Fontosnak nevezte azt is, hogy az uniós országok „hagyják békén egymást”, és akik nem akarnak orosz gázt és olajat venni, azok ne vegyenek, akik viszont rá vannak szorulva erre, azokat ne akadályozzák az ellátásban.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

***

Fotó: Evan Vucci / POOL / AFP

