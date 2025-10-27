Orbán Viktor leszögezte: „Budapesti békecsúcs lesz, bejelentették, ezt vegyék ténynek!” (VIDEÓ)

Üzent a Vatikánból a kormányfő: a pápa segítségét kérte a háborúellenes küzdelemben
Fontos tárgyalásokon vesz részt Orbán Viktor Rómában.
Pápalátogatásról, ukrán uniós tagságról, békeesélyekről és még sok másról beszélt a miniszterelnök Rómában.
Orbán Viktor exkluzív interjút adott a római pápalátogatás apropójából az M1 televíziónak. A beszélgetés azonban számos világpolitikai és hazai témát is érintett.
Azzal kapcsolatban, hogy XIV. Leó pápa a békepárti politikai tábort erősíti-e, a miniszterelnök arról beszélt, hogy „van a világban egy rejtett kapcsolatrendszer”, amelynek tagjai ezen az állásponton vannak, és ezt tudják is egymásról.
Ennek a hálózatnak két „sűrűsödési pontja” van szerinte:
Orbán Viktor ugyanakkor arra felvetésre reagálva, hogy a vatikáni politika Ukrajna irányába tolódott volna, kiemelte:
A béke nem az ukránok ellen van. Az, hogy a Szent Atya bármelyik háborúzó féllel konzultál, az nem a béke, hanem a háború ellenében történik.”
„Érzékcsalódásnak” nevezte, hogy a béke hívei kevesen lennének világszerte, hiszen
amikor mi a nyugatot mondjuk, akkor a nyugati világot értjük alatta, de a világ ennél több”.
Szerinte ebben a viszonylatban az elsöprő többség a béke oldalán áll:
mind ide sorolható.
A nyugati világ erősebbik fele, az Egyesült Államok, a béke oldalán van”
– mutatott rá Orbán Viktor arra, hogy ezen a féltekén is csak látszólagos a háborúpártiak többsége, Közép-Európában is egyre inkább efelé az álláspont felé billen a mérleg. Mint fogalmazott:
Arra számítok, hogy napról napra egyre többen leszünk a háborúellenesek táborában.”
„A békecsúcs az van. Az egy szándék, amelyet a két egymással tárgyaló fél kölcsönösen kinyilvánított”
– húzta alá Orbán Viktor arra a kérdésre válaszolva, hogy elmarad-e a Budapestre tervezett esemény.
Putyin megbízottja optimista hangnemben nyilatkozott.
Orbán Viktor szerint akár két-három nap alatt tető alá hozhatják a megállapodást, akár csak az egyiptomi gázai békecsúcs esetében, de
hogy ez mikor következik be, azt senki sem tudja, hiszen a delegációk folyamatosan tárgyalnak egymással”.
Hogy valóban Budapesten kerül-e sor aláírásra, azzal kapcsolatban tömören ennyit mondott:
„Bejelentették, ezt vegyék ténynek.”
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a békéhez mindenekelőtt egy megállapodás szükséges. Ő és a kormány azt szeretné, ha ennek Európa is része lenne, ezért szorgalmazza továbbra is, hogy az EU tárgyaljon az oroszokkal.
Orosz-ukrán tárgyalásokkal sosem lesz béke. Az lehetetlen, mert ha lehetséges lenne, már lett volna”
– közölte, kiemelve, hogy ez csak külső erők bevonásával valósulhat meg, az oroszokkal pedig csak Amerika és Európa tárgyalhatna. Az előbbiek nem hajlandóak erre, ami szerinte „katasztrofális hiba”, az Egyesült Államok viszont el fogják dönteni Ukrajna és a gazdasági erőforrásainak jövőjét és Európa biztonságának kérdését. Ez a kormányfő szerint azt jelenti, hogy mi, európaiak
nem tudunk érdemben beleszólni a saját jövőnkbe”.
Ezzel szerinte visszajutottunk oda, ahol a második világháború után tartott a kontinens.
A kínai amerikai tárgyalások és az Oroszország elleni szankciók, illetve szankciós tervek ügyében azt is hangoztatta:
Kötve hiszem, hogy bármelyik, jelentős nyersanyagtermelő ország termékét ki lehetne zárni a piacról.”
Az Egyesült Államok új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai békeegyezmény megkötése érdekében.
Hozzátette: az, hogy az oroszokkal szemben már a 19. európai szankciós csomag van érvényben, az azt mutatja, hogy az előzőek nem voltak sikeresek, azokat kijátszották.
Nekünk az a fontos, hogy mi lesz a magyar háztartásokkal és a benzinkutakon. Én azt tudom mondani, hogy nekünk a végsőkig harcolnunk kell, hogy hozzáférjünk az orosz olajhoz és gázhoz, mert máshogy nem tudjuk pótolni, az árak pedig fölmennének”
– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve:
Elemi, húsba vágó, zseb-érdeke minden háztartásnak, hogy hozzáférjünk az orosz energiahordozókhoz, illetve, hogy béke legyen, mert akkor az orosz energiahordozók ára is lemegy.”
Azokra az európai törekvésekre, amelyek Magyarországot leválasztanák az orosz energiahordozókról, a kormányfő úgy reagált:
A magyar energiaexport a teljes orosz energiaexportnak a 2 százaléka. Nyilvánvaló, hogy ez semmilyen szerepet nem játszik a háborúban, ezt azért akarják megtiltani nekünk, hogy kiszúrjanak a magyarokkal.”
Rámutatott:
Ők elrontották, ők leváltak az orosz energiaforrásokról. Ezért ott az égbe szöktek az árak, nekik rossz. Nekünk, nem mondom, hogy könnyű, de könnyebb, és ők azt mondják, hogy ez nem igazságos.”
Az esetleges ukrán uniós csatlakozással kapcsolatban Orbán Viktor megerősítette, hogy „amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig ez nem következik be”. Mint fogalmazott:
Ukrajna tagsága azt jelentené, hogy behozzák a háborút, és kiviszik a magyarok pénzét.”
Maradhat a vétó.
Szerintem mindez annak tetejébe következne be, hogy az Európai Unió már amúgy is kifutott a pénzből, és nincsenek fejlesztési források, és egy tőkeigényes technológiai váltás kellős közepén vagyunk az mesterséges intelligencia előretörésével.
Ugyanakkor Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy
az Ukrajna uniós tagságát támogató hullám éppen csillapodófélben van, és el is fog tűnni”.
Ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy Magyarország a háború után sem akarja, hogy Ukrajna EU-tag legyen, hanem stratégiai partnerséget építenének ki. Lehetőleg úgy, hogy „minél kevesebb pénzt adjunk Ukrajnának, és minél több pénzt tartsunk az európai gazdaságban”.
Fontosnak nevezte azt is, hogy az uniós országok „hagyják békén egymást”, és akik nem akarnak orosz gázt és olajat venni, azok ne vegyenek, akik viszont rá vannak szorulva erre, azokat ne akadályozzák az ellátásban.
Fotó: Evan Vucci / POOL / AFP