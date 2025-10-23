Amerika bekeményít: szankcionálják a két legnagyobb orosz olajcéget

Az amerikai elnök azonban egyre inkább elkeseredett a Kreml miatt, amiért az nem akar előrelépni a tárgyalásokban.

A szankciókat Ukrajna vezetője, Volodimir Zelenszkij is hónapok óta sürgette. Szerinte ezek „jó jel” az Egyesült Államok részéről, és hozzátette, hogy tűzszünet lehetséges, ha más országok is nagyobb nyomást gyakorolnak Oroszországra.

Szerdán Trump bírálta Putyint, amiért nem veszi komolyan a béke megteremtését, és azt mondta, reméli, hogy a szankciók áttörést hoznak.

„Úgy éreztem, itt az ideje. Sokáig vártunk”

– mondta.