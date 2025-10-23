Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lukoil háború Oroszország szankciók Donald Trump

Amerika bekeményít: szankcionálják a két legnagyobb orosz olajcéget

2025. október 23. 15:30

Az Egyesült Államok új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai békeegyezmény megkötése érdekében.

2025. október 23. 15:30
null

A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette: a budapesti találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel határozatlan időre elhalasztják.

„Valahányszor Vlagyimirrel beszélek, jó beszélgetéseket folytatok, de azok nem vezetnek sehova”

 – mondta Trump.

Bár a BBC cikke szerint a szankciók gazdasági hatása Oroszországra valószínűleg minimális lesz, ez jelentős változást jelent Trump külpolitikájában, aki korábban kijelentette, hogy nem fog szankciókat bevezetni, amíg az európai országok nem szüntetik be az orosz olaj vásárlását. A Kreml szerint Oroszország „immunis” a szankciókra.

Trump többször is szigorúbb intézkedésekkel fenyegette Moszkvát, de eddig elkerülte azokat, abban a reményben, hogy anélkül is sikerül lezárni a háborút. 

Az amerikai elnök azonban egyre inkább elkeseredett a Kreml miatt, amiért az nem akar előrelépni a tárgyalásokban.

A szankciókat Ukrajna vezetője, Volodimir Zelenszkij is hónapok óta sürgette. Szerinte ezek „jó jel” az Egyesült Államok részéről, és hozzátette, hogy tűzszünet lehetséges, ha más országok is nagyobb nyomást gyakorolnak Oroszországra.

Szerdán Trump bírálta Putyint, amiért nem veszi komolyan a béke megteremtését, és azt mondta, reméli, hogy a szankciók áttörést hoznak.

„Úgy éreztem, itt az ideje. Sokáig vártunk” 

– mondta.

A szankciócsomagot „hatalmasnak” nevezte, hozzátéve, hogy reméli, hogy azok gyorsan visszavonhatók lesznek, ha Oroszország beleegyezik a háború befejezésébe.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciókra azért volt szükség, mert 

„Putyin nem hajlandó véget vetni ennek az értelmetlen háborúnak”.

Elmondta, hogy az érintett olajcégek – a Rosneft és a Lukoil – finanszírozzák a Kreml „háborús gépezetét”.

Mark Rutte NATO-főtitkár a Fehér Házban tartózkodott, amikor a szankciókat bejelentették, és dicsérte a lépést, amiért „nagyobb nyomást gyakorol” Putyinra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***


 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. október 23. 17:51
Moszkvára ezzel nem lehet "nyomást gyakorolni", mert már alkalmazkodott a szankciókhoz.
Válasz erre
0
0
formaegy-2
2025. október 23. 17:37
"...hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai békeegyezmény megkötése érdekében." B.+ Biden2 (Trump)! A háború kezdete óta a náci gyilkos Hitler2Leyen és bandája akadályozza a békekötést! Az az igazság, hogy már rég véget vehettél volna ennek a háborúnak amit mint oly sokszor a világban a terrorista USA robbantott ki, csak a "pénzemberkék" megszorongatták a töködet, és a rühes pénzhatalmakat, a háborúpárti rüheseket szolgálod! A büdös Nyugati nácik ellen kellene szankciókat hozni, akik mindig megakadályozták a békemegállapodást! Éppen olyan vagy, mint ők! Egyszer lennél őszintén tökös!
Válasz erre
1
0
Latin
2025. október 23. 17:17
A háború celjai: 1 fegyveripar fellendítése, megvan 2 az ukrán nép kiirtása , folyamatban 3 Oroszország meggyengítése, vagy sikerül vagy nem 4 Európa kivéreztetése a drága üzemanyaggal, export-import korlátozással, gyakorlatilag sikerült. Amerika a harmadik nekifutásra csak kivégzi Európát.
Válasz erre
4
0
dzsini75
2025. október 23. 16:18
Drágult is (+3$) a nyersolaj jegyzési ára…… Azaz több bevétele lesz az oroszoknak…… A Szankciók Működnek….🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!