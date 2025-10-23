Amerika bekeményít: szankcionálják a két legnagyobb orosz olajcéget

Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)
Az Egyesült Államok új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai békeegyezmény megkötése érdekében.
A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette: a budapesti találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel határozatlan időre elhalasztják.
„Valahányszor Vlagyimirrel beszélek, jó beszélgetéseket folytatok, de azok nem vezetnek sehova”
– mondta Trump.
Bár a BBC cikke szerint a szankciók gazdasági hatása Oroszországra valószínűleg minimális lesz, ez jelentős változást jelent Trump külpolitikájában, aki korábban kijelentette, hogy nem fog szankciókat bevezetni, amíg az európai országok nem szüntetik be az orosz olaj vásárlását. A Kreml szerint Oroszország „immunis” a szankciókra.
Trump többször is szigorúbb intézkedésekkel fenyegette Moszkvát, de eddig elkerülte azokat, abban a reményben, hogy anélkül is sikerül lezárni a háborút.
Az amerikai elnök azonban egyre inkább elkeseredett a Kreml miatt, amiért az nem akar előrelépni a tárgyalásokban.
A szankciókat Ukrajna vezetője, Volodimir Zelenszkij is hónapok óta sürgette. Szerinte ezek „jó jel” az Egyesült Államok részéről, és hozzátette, hogy tűzszünet lehetséges, ha más országok is nagyobb nyomást gyakorolnak Oroszországra.
Szerdán Trump bírálta Putyint, amiért nem veszi komolyan a béke megteremtését, és azt mondta, reméli, hogy a szankciók áttörést hoznak.
„Úgy éreztem, itt az ideje. Sokáig vártunk”
– mondta.
A szankciócsomagot „hatalmasnak” nevezte, hozzátéve, hogy reméli, hogy azok gyorsan visszavonhatók lesznek, ha Oroszország beleegyezik a háború befejezésébe.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciókra azért volt szükség, mert
„Putyin nem hajlandó véget vetni ennek az értelmetlen háborúnak”.
Elmondta, hogy az érintett olajcégek – a Rosneft és a Lukoil – finanszírozzák a Kreml „háborús gépezetét”.
Mark Rutte NATO-főtitkár a Fehér Házban tartózkodott, amikor a szankciókat bejelentették, és dicsérte a lépést, amiért „nagyobb nyomást gyakorol” Putyinra.
