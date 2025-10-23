„Lemondtuk a találkozót Putyinnal, de…” – Trump nem várt tovább, végre megszólalt a budapesti békecsúcsról

Donald Trump magyar idő szerint szerda éjjel közös sajtótájékoztatót tartott Mark Rutte NATO-főtitkárral, amelyen a budapesti békecsúcsról is beszélt.

A Fox News beszámolója alapján az amerikai elnök bejelentette,

lemondta a találkozót Vlagyimir Putyinnal, mert úgy érzi, most nem tudnának megállapodni, de hozzátette, a jövőben mindenképpen tárgyalnak az orosz elnökkel.

Ez megerősíti azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a két ország külügyminiszterének egyeztetése alapján Oroszország egyelőre nem hajlandó a tűzszünetre, amit az amerikai fél elvárna az ukrajnai béke felé vezető út következő állomásaként. Azt az amerikaiak és az oroszok is megerősítették, hogy nem zárultak le az egyeztetések, míg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban jelentette be, hogy az Egyesült Államok továbbra is napirenden tartja a budapesti békecsúcs tervét.

A NATO főtitkára egyébként a sajtótájékoztatón közölte: maximálisan bízik Trumpban, és úgy látja, az amerikai elnök az egyetlen, aki el tudja érni a békét Ukrajnában.