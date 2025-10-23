Ft
budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin Mark Rutte Egyesült Államok

„Lemondtuk a találkozót Putyinnal, de…” – Trump nem várt tovább, végre megszólalt a budapesti békecsúcsról

2025. október 23. 06:41

A NATO-főtitkárral tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump azt mondta, úgy érzi, most nem tudnának megállapodni az orosz elnökkel, ám a jövőben mindenképpen tárgyalna Vlagyimir Putyinnal. Az Egyesült Államok továbbra is napirenden tartja a budapesti békecsúcs tervét.

2025. október 23. 06:41
null

Donald Trump magyar idő szerint szerda éjjel közös sajtótájékoztatót tartott Mark Rutte NATO-főtitkárral, amelyen a budapesti békecsúcsról is beszélt.

A Fox News beszámolója alapján az amerikai elnök bejelentette,

lemondta a találkozót Vlagyimir Putyinnal, mert úgy érzi, most nem tudnának megállapodni, de hozzátette, a jövőben mindenképpen tárgyalnak az orosz elnökkel.

Ez megerősíti azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a két ország külügyminiszterének egyeztetése alapján Oroszország egyelőre nem hajlandó a tűzszünetre, amit az amerikai fél elvárna az ukrajnai béke felé vezető út következő állomásaként. Azt az amerikaiak és az oroszok is megerősítették, hogy nem zárultak le az egyeztetések, míg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban jelentette be, hogy az Egyesült Államok továbbra is napirenden tartja a budapesti békecsúcs tervét.

A NATO főtitkára egyébként a sajtótájékoztatón közölte: maximálisan bízik Trumpban, és úgy látja, az amerikai elnök az egyetlen, aki el tudja érni a békét Ukrajnában.

Galerida
2025. október 23. 08:23
Ha Péter felébred, konzultál Róka Réka Renátával és bejelenti, hogy azért adott utasítást a béketárgyalás elhalasztására, mert majd rövidesen ő fogja megrendezni!
Ergit
2025. október 23. 08:21
"Ami késik, nem múlik." Lesz békecsúcs, és Budapesten lesz, csak kicsit később. Ennyi!
nedudgi
2025. október 23. 08:18
Putyin állásponja az, hogy minél többet tett a céljai érdekében, annál kevésbé adja fel azokat. Ami logikus. Átálltak hadigazdálkodásra, sok nehézséget vállaltak, a hősihalottak elárulása lenne megállni félúton.
Antoine
2025. október 23. 08:03
Ez fake news, Szíjjártó megmondta hogy sok ilyen lesz. Budapesti békecsúcs lesz, Trumppal, vagy Trump nélkül. A legfontosabb ember, Viktor itt lesz.
