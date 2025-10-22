Újabb szintet lépett a budapesti békecsúcs előkészítése: fontos bejelentést tett Szijjártó Péter Washingtonban (VIDEÓ)

„A nap legfontosabb találkozója Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Napirenden a budapesti békecsúcs” – ezzel a szöveggel osztotta meg Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-oldalán a képet, amelyen épp kezet fog amerikai kollégájával a washingtoni találkozó előtt.

A vártnál hosszabb volt a találkozó Szijjártó Péter és Marco Rubio között. A külügyminiszter közölte, az amerikaiak egyáltalán nem adták fel a békecsúcsról szóló kezdeményezést.

Az egyetlen kérdés, hogy mikor kerüljön sor a találkozóra –

tette hozzá. Marco Rubio közölte, olyan csúcstalálkozót szeretnének, amelynek van eredménye. A békecsúcs előkészületei folyamatosak, álhír, hogy megszakadtak volna a tárgyalások – mondta Szijjártó Péter.