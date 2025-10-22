Ft
10. 22.
szerda
budapesti békecsúcs Fidesz Szijjártó Péter Marco Rubio

Újabb szintet lépett a budapesti békecsúcs előkészítése: fontos bejelentést tett Szijjártó Péter Washingtonban (VIDEÓ)

2025. október 22. 21:06

A békecsúcs előkészületei folyamatosak, álhír, hogy megszakadtak volna a tárgyalások – jelentette be Szijjártó Péter Washingtonban, miután tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

2025. október 22. 21:06
null

„A nap legfontosabb találkozója Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Napirenden a budapesti békecsúcs” – ezzel a szöveggel osztotta meg Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-oldalán a képet, amelyen épp kezet fog amerikai kollégájával a washingtoni találkozó előtt. 

A vártnál hosszabb volt a találkozó Szijjártó Péter és Marco Rubio között. A külügyminiszter közölte, az amerikaiak egyáltalán nem adták fel a békecsúcsról szóló kezdeményezést. 

Az egyetlen kérdés, hogy mikor kerüljön sor a találkozóra –

 tette hozzá. Marco Rubio közölte, olyan csúcstalálkozót szeretnének, amelynek van eredménye. A békecsúcs előkészületei folyamatosak, álhír, hogy megszakadtak volna a tárgyalások – mondta Szijjártó Péter. 

Az előkészítés továbbra is zajlik, és folyik a munka annak érdekében, hogy egy sikeres béketalálkozó legyen.  

Az amerikaiak nem akarják eszkalálni ezt a háborút, szemben az európai főárammal – mondta a külügyminiszter. Az eszkaláció kockázatát az amerikai kormány is el akarja kerülni. Nem kérdés, hogy a békecsúcs Budapesten lesz – tette hozzá. Nagyra értékelik az amerikai fél a magyar békepárti törekvéseket. Nagyon várják a magyar kormányfőt is Washingtonban – mondta a miniszter. A miniszterelnöki látogatás esetén egy nagy energetikai-gazdasági programról várható megegyezés – ismertette Szijjártó Péter. 

Szijjártó: Ezen dolgozik a liberális mainstream


A magyar külügyminiszter szerda délután, a találkozó előtt felidézte: a liberális mainstream azon dolgozik, hogy elhitesse a nyilvánossággal; elmarad a Putyin-Trump béketárgyalás Budapesten. 

A felek viszont – Magyarországot is beleértve – folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél hamarabb, minél eredményesebben megvalósulhasson a találkozó, 

amelyet Donald Trump amerikai elnök a Volodimir Putyinnal folytatott telefonos beszélgetése után jelentett be csütörtökön.

Donald Trump amerikai elnök újságírói kérdésre meg is indokolta, miért Budapestre esett a választás. Egyrészt azért, mert kedveli Orbán Viktort, és hazánk egy biztonságos ország. Ugyanakkor az sem mellékes, hogy 

a magyar főváros már több alkalommal is bizonyította, hogy képes megrendezni egy ilyen volumenű rendezvényt.

A békecsúcs meghiúsítására irányuló kísérletek hátterében nem mellesleg az is állhat, hogy Trump és Putyin budapesti találkozója – pláne, ha sikeres – hatással lehet a 2026-os választásokra, és a regnáló Fidesz malmára hajthatná a vizet. Ezt pedig nem hagyhat szó nélkül a magyarországi kormányváltásra áhítozó európai baloldal.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

