Brüsszel elvenné az olcsó karácsonyi ajándékokat, már készül a terv, ezt a magyarok is megérezhetik

Made in Brüsszel: Von der Leyenék rátámadtak az olcsó termékekre – jöhet a Temu-vám
A tagállamokra nehezedő gazdasági nyomás egyre nőtt a kínai import miatt, így az Unió szükségszerűnek látta a Temuról és a Sheinről érkező termékek megvámoltatását.
Az Európai Unió vezetése már meg is találta a gyógyírt: még több jogkört vonnának el a tagállamoktól.
„Teljes őrület, hogy olcsó kínai termékek árasztják el az Európai Uniót” – mondta egy uniós tisztviselő a Politiconak nyilatkozva. 2024-ben 4,6 milliárd, 150 eurónál alacsonyabb értékű kis csomag érkezett az EU-ba. Az idén biztosan újabb rekord születik, mivel a tavalyi számot már idén szeptemberben sikerült elérni.
Brüsszel szerint a csomagok nagy része – egyes becslések szerint akár 80-90 százaléka – nem felel meg az EU előírásainak, emellett veszélyes vagy hamis termékeket is tartalmazhat. Ezenkívül az EU-t aggasztja, hogy a vámhatóságok terhei az elmúlt években a többszörösére nőttek a csomagok hatalmas mennyisége miatt. Az Európai Unió szerint „tisztességtelen” versenyhelyzet alakult ki a kínai e-kereskedelmi platformok miatt, éppen ezért döntöttek arról, hogy eltörlik a vámmentességet ezekre az alacsony értékű csomagokra, és átmenetileg fix 3 eurós vámot vetnek ki rájuk (2026. július 1-jétől, csomag vagy termékkategória szerint).
A fix díj azonban valóban csak ideiglenes megoldás a teljes vámreformig. Anna Cavazzini zöldpárti EP-képviselő „még jobb” szabályokat követel a fogyasztóvédelem és a tisztességes verseny érdekében. A jelenleg az EU intézményei által tárgyalt reform központi adathubot (EU Customs Data Hub) és egy EU Vámügynökséget (EUCA) hozna létre felügyeleti jogkörökkel – tehát központosítaná a vámkezelést, és hatásköröket vonna el a tagállamoktól.
Ciprus, amely 2026. január 1-jétől átveszi a Tanács soros elnökségét, ígéri, hogy prioritásként kezeli a témát, és reméli, hogy megállapodásra jut az Európai Parlamenttel a vámreformról.
