európai unió Kína vám

Brüsszel elvenné az olcsó karácsonyi ajándékokat, már készül a terv, ezt a magyarok is megérezhetik

2025. december 23. 07:16

Az Európai Unió vezetése már meg is találta a gyógyírt: még több jogkört vonnának el a tagállamoktól.

2025. december 23. 07:16
„Teljes őrület, hogy olcsó kínai termékek árasztják el az Európai Uniót” – mondta egy uniós tisztviselő a Politiconak nyilatkozva. 2024-ben 4,6 milliárd, 150 eurónál alacsonyabb értékű kis csomag érkezett az EU-ba. Az idén biztosan újabb rekord születik, mivel a tavalyi számot már idén szeptemberben sikerült elérni.

Brüsszel szerint a csomagok nagy része – egyes becslések szerint akár 80-90 százaléka – nem felel meg az EU előírásainak, emellett veszélyes vagy hamis termékeket is tartalmazhat. Ezenkívül az EU-t aggasztja, hogy a vámhatóságok terhei az elmúlt években a többszörösére nőttek a csomagok hatalmas mennyisége miatt. Az Európai Unió szerint „tisztességtelen” versenyhelyzet alakult ki a kínai e-kereskedelmi platformok miatt, éppen ezért döntöttek arról, hogy eltörlik a vámmentességet ezekre az alacsony értékű csomagokra, és átmenetileg fix 3 eurós vámot vetnek ki rájuk (2026. július 1-jétől, csomag vagy termékkategória szerint). 

A fix díj azonban valóban csak ideiglenes megoldás a teljes vámreformig. Anna Cavazzini zöldpárti EP-képviselő „még jobb” szabályokat követel a fogyasztóvédelem és a tisztességes verseny érdekében. A jelenleg az EU intézményei által tárgyalt reform központi adathubot (EU Customs Data Hub) és egy EU Vámügynökséget (EUCA) hozna létre felügyeleti jogkörökkel – tehát központosítaná a vámkezelést, és hatásköröket vonna el a tagállamoktól. 

Ciprus, amely 2026. január 1-jétől átveszi a Tanács soros elnökségét, ígéri, hogy prioritásként kezeli a témát, és reméli, hogy megállapodásra jut az Európai Parlamenttel a vámreformról.

Nyitókép forrása: Pixabay

mandi-nezelodo-2
2025. december 23. 09:23
Micsoda vadbarmok irányítják az EU-t! Milyen ipart akar megvédeni ez az idióta? Csak nem épp ők rombolták-e le az egész alapjait, nem telepítettek-e ki mindent Kínába, hogy majd jó posztindusztrialis módon szolgáltasson itt mindenki és emiatt ne tudjuk ellátni magunkat még alsógatyával sem... Igen, jó lenne az importvám - ha lenne mit megvédeni - de épp most vágták el az energiaforrásoktól és a nyersanyagoktól, sőt még a műtrágyától is ezt az ellustult hülyék paradicsomát. Így csak egy újabb lehúzás az egész ezektől a parazitáktól.
rasputin
2025. december 23. 09:02
krisztoforo48-2 2025. december 23. 07:51 Itt a lehetőség!Tessék olcsóbb és jobb minőségű terméket gyártani.Szabad verseny van,nem? A Trump VÁMok mire valók?
salátás
2025. december 23. 08:53
nuevoreynuevaley 2025. december 23. 08:45 Fizetni kell a csomagert, es mindjart megfelel az eloirasnak Bevezettek Brusszelben az Orban rendszert. -------- egyéb esetekben meg szankcionálják a zórbánpatást. ennél elmebetegebb narratívád sem lesz már. mikor épp mivel tudsz köpködni, elmebeteg kis szaroscska. remélem idegbajt kapsz az ünnepek során
Vasalo
2025. december 23. 08:52
Ezek a barmok még mindig nem értik, hogy egy ilyen lépéssel kizárolag az europaiakat zárják ki a fejlödésböl. Az europai ipar egyszerüen képtelen helyettesiteni a kinai forrásokat. Ráadásul Kinábol olyasmit is kap amire az europai források soha nem voltak. Az tiszta hazugság, hogy a kinai cuccok 80-90% hamis vagy rossz minösegü, ha ez igy lenne akkor a vevök 80-90% is elégedetlen lenne. Arra meg extra kiváncsi leszek hogyan akarják majd az europai vámosok megállapitani a küldött cuccok minöségi jellemzöit, föleg 2-3 milliárd csomagnál évente.😱😇 Senki nem lesz hülye majd drágán ugyanazt a dolgot megvenni az europai kereskedötöl csak azért, hogy az europai kereskedö meg a GDP se döljön össze. Ráadásul mindenféle szuper dolgok amik kinai cuccokbol készülnek nem europaiak. Mintha itt csupa hülyék rendelnék a kinai árukat. Hallom a rádioban milyen baj, hogy EGYRE TÖBB CSOMAG JÖN KINÁBÓL. Ez nem jelenti esetleg azt, hogy elbuktuk a fejlödést? 😱😱😱
