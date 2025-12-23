Brüsszel elvenné az olcsó karácsonyi ajándékokat, már készül a terv, ezt a magyarok is megérezhetik

„Teljes őrület, hogy olcsó kínai termékek árasztják el az Európai Uniót” – mondta egy uniós tisztviselő a Politiconak nyilatkozva. 2024-ben 4,6 milliárd, 150 eurónál alacsonyabb értékű kis csomag érkezett az EU-ba. Az idén biztosan újabb rekord születik, mivel a tavalyi számot már idén szeptemberben sikerült elérni.

Brüsszel szerint a csomagok nagy része – egyes becslések szerint akár 80-90 százaléka – nem felel meg az EU előírásainak, emellett veszélyes vagy hamis termékeket is tartalmazhat. Ezenkívül az EU-t aggasztja, hogy a vámhatóságok terhei az elmúlt években a többszörösére nőttek a csomagok hatalmas mennyisége miatt. Az Európai Unió szerint „tisztességtelen” versenyhelyzet alakult ki a kínai e-kereskedelmi platformok miatt, éppen ezért döntöttek arról, hogy eltörlik a vámmentességet ezekre az alacsony értékű csomagokra, és átmenetileg fix 3 eurós vámot vetnek ki rájuk (2026. július 1-jétől, csomag vagy termékkategória szerint).