Az elemző elárulta, hatással lehet-e a tervezett békecsúcs a jövő évi választásokra

Mint mondta, a budapesti békecsúcs a jövő évi választásokra is hatással lehet és még nagyobbra növelheti a különbséget „a 16 plusz 4 éves kormányzati tapasztalattal rendelkező kormányfő és a furcsa hátterű, bizonytalan értékrendű és nem létező szervezettel vagy jelöltek nélkül őt kihívó személy között”.
Hozzátette,
a Tisza szavazóinak legalább a harmada nem tartja szimpatikusnak Magyar Pétert és csak azért tervezi, hogy az általa vezetett pártra voksol, mert elhitte, hogy legyőzheti Orbán Viktort.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a társadalom túlnyomó többsége örül a békecsúcsnak és drukkol annak, hogy az sikeres legyen. Hozzátette, az látható, hogy a múlt csütörtök esti bejelentés óta Brüsszel nem nagyon találja a „helyes értelmezését az eseményeknek” és azóta megpróbálnak nyomást gyakorolni Washingtonra, hogy „nehogy ez a békecsúcs a közeljövőben sikeresen és pláne nehogy Budapesten bekövetkezzen”.
A műsorban arról is beszélt, hogy az idei békemenetnek azért lesz nemzetközi jelentősége, mert az felhatalmazza Orbán Viktor arra, hogy „megpróbálja az európai kollégáival elfogadtatni, hogy ne akadályozzák a békecsúcs sikerét”. Szerinte ha ez sikerül, akkor „jelentősen közelebb kerülünk ahhoz, hogy a budapesti békecsúcs az ne csak politikai, hanem történelmi siker legyen”.