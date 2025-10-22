Az elemző elárulta, hatással lehet-e a tervezett békecsúcs a jövő évi választásokra

Ha béke van, akkor a háborús infláció is megszűnik – mondta a Nézőpont Intézet vezetője kedden az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ennek értelmében közvetlen, pozitív gazdasági hatása van Magyarországra annak, hogy ha sikerül békét, tűzszünetet vagy a konfliktust kompromisszummal lezáró tárgyalási eredményt elérni a budapesti békecsúcson. Hozzátette,

Svájc talán évszázadokig arra vezethette vissza a gazdagságát, hogy a világ nagyhatalmai ott találkozhattak és köthettek egymással megállapodásokat.

A találkozó pozitívan hathat az országimázsra is

Kiemelte, hogy ha Magyarországon az Egyesült Államok, Oroszország, az arab világ, Törökország, Izrael vagy Kína vezetői találkozni tudnak egymással és megállapodásokat tudnak kötni, az az ország imázsára is pozitív hatással lehet és befektetési célpontként is megerősödhet. Megjegyezte, jó kiindulópont, hogy az országnak olyan vezetője van, aki a világ nagyhatalmait vezető személyekkel közvetlen kapcsolatban van.