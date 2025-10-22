Újabb nagyon fontos részleteket közöltek Moszkvából a budapesti békecsúcsról! (VIDEÓ)

Budapesti békecsúcs: Ez egy nehéz folyamat



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerdán újságírókkal közölte, hogy nem született megállapodás Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti találkozójáról. Azt hangoztatta ugyanakkor, hogy nem lát jelentős akadályokat a csúcstalálkozó előtt. "A kérdés az, hogy az elnökök által Anchorage-ben meghatározott paraméterek, keretek konkrét tartalommal teljenek meg. El kell ismerni, hogy ez egy nehéz folyamat. De a diplomaták éppen azért vannak, hogy ezzel foglalkozzanak" - fogalmazott.

A diplomata szerint kísérleteket tesznek a helyzet olyan beállítására, mintha valami megváltozott volna az egy, két, három héttel ezelőtti időszakhoz képest.

Ezt annak a célzott törekvésnek tulajdonította, hogy az ellenzők csökkentsék a megállapodás elérésének esélyeit. "Azt mondjuk, hogy a csúcstalálkozó előkészítése folytatódik. Ez különböző formákat ölthet" - nyilatkozott. Mint mondta,