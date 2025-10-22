Újabb nagyon fontos részleteket közöltek Moszkvából a budapesti békecsúcsról! (VIDEÓ)

Orbán Viktor közölte, mikor rendezzük meg a békecsúcsot (VIDEÓ)
A kormányfő közösségi oldalán üzent, és az október 23-i Békemenetről is írt.
Az ukrajnai rendezés szünetel, a helyzet „megköveteli a legmagasabb szintű beavatkozást”, de ezt „jól elő kell készíteni” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Moszkva szerint kölcsönös kívánság a budapesti békecsúcs előkészítése.
Sem orosz, sem az amerikai elnök nem akarja, hogy találkozójuk időfecsérlés legyen, a csúcsot alaposan elő kell készíteni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak. „Két elnök, akik hatékony, eredményes munkavégzéshez szoktak. De a hatékonyság mindig előkészületeket igényel” – mondta arra kérdésre válaszolva, hogy ki döntött a találkozó budapesti békecsúcs megrendezése mellett, azt felelte, „ez kölcsönös kívánság volt”. Mint fogalmazott, az ukrajnai rendezés szünetel, a helyzet „megköveteli a legmagasabb szintű beavatkozást”, de ezt „jól elő kell készíteni”.
Közölte, hogy az orosz-amerikai csúcs időpontját még nem határozták meg "Ehhez alapos előkészületek szükségesek, ami időt igényel". Peszkov szerint a budapesti találkozóról "egyelőre nincsnek hírek". "Mindezt rengeteg pletyka, szóbeszéd és így tovább veszi körül. Ezek nagyobbrészt alapvetően nem felelnek meg a valóságnak. Egyelőre nincs hír" - nyilatkozott Peszkov, arra a kérdésre felelve, szünetel-e az orosz és az amerikai elnök, Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójának előkészítése, avagy csak a dátumról nem döntöttek még.
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerdán újságírókkal közölte, hogy nem született megállapodás Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti találkozójáról. Azt hangoztatta ugyanakkor, hogy nem lát jelentős akadályokat a csúcstalálkozó előtt. "A kérdés az, hogy az elnökök által Anchorage-ben meghatározott paraméterek, keretek konkrét tartalommal teljenek meg. El kell ismerni, hogy ez egy nehéz folyamat. De a diplomaták éppen azért vannak, hogy ezzel foglalkozzanak" - fogalmazott.
A diplomata szerint kísérleteket tesznek a helyzet olyan beállítására, mintha valami megváltozott volna az egy, két, három héttel ezelőtti időszakhoz képest.
Ezt annak a célzott törekvésnek tulajdonította, hogy az ellenzők csökkentsék a megállapodás elérésének esélyeit. "Azt mondjuk, hogy a csúcstalálkozó előkészítése folytatódik. Ez különböző formákat ölthet" - nyilatkozott. Mint mondta,
