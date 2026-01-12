Ft
gépjárműadó önkormányzat adó Románia

Nézni is fáj: olyan kegyetlen terhet sóztak a románok nyakába, amit sokan nem fognak kibírni

2026. január 12. 19:18

Romániában idén mintegy 70-80 százalékkal növekszik az ingatlantulajdonra kivetett éves adó.

2026. január 12. 19:18
null

Ahogy arról beszámoltunk, Romániában idén 70-80 százalékkal növekszik az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és – átlagosan hasonló mértékben – a szennyezés mértékétől függően emelik a gépjárműadót is. A kormány szerint mintegy 3,7 milliárd lejes (280 milliárd forint) többletbevételt eredményezhet az önkormányzatok számára 2026-ban az ingatlan- és gépjárműadó januártól bevezetett emelése, ami 30 százalékos növekedést jelent 2025-höz képest.

Rengeteg adófizető most szembesült először azzal, hogy mekkora mértékben növekedtek az ingatlanokért és a gépkocsikért fizetendő közterhek az új évtől

 – számolt be róla a Krónika. A legtöbb romániai polgármesteri hivatal adó- és illetékosztálya csupán január 12-én nyitotta meg kapuit, így a többség számára ekkor adódik lehetőség kifizetni a helyi illetékeket. 

A lap kiemelte, hogy aki a pénztárhoz járult, az azzal szembesült, hogy lakóháza, tömbházlakása után legkevesebb 70-80 százalékkal magasabb helyi adót kell fizetnie, mint 2025-ben; de olyan is előfordul, hogy az illeték a tavalyinak több mint a duplája.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Részletezték: mindez azzal magyarázható, hogy az adóemelések mértékét több szempontot figyelembe véve állapították meg az önkormányzatok: számít, hogy a településnek milyen közigazgatási besorolása van, továbbá az épület elhelyezkedése, és építésének éve is. 

Ugyanakkor a helyi önkormányzatok a közpénzek racionalizálására irányuló új intézkedések keretében eltöröltek bizonyos típusú lakásokra (pl. régi épületekben, tömbházakban található lakásokra) vonatkozó adókedvezményeket.

Ennek megfelelően például a kincses városban egy 55 négyzetméter alapterületű, az "A" övezetben fekvő lakás esetében az éves ingatlanadó 330 lejről 515 lejre emelkedett, más lakóövezetben ennél valamivel kevesebbet, 474-495 lejt kell fizetni.
 

Akár megháromszorozódhat a régi tömbházlakásokra kivetett ingatlanadó a 2026-tól érvényes, a gépjárműadó emeléséhez hasonlóan társadalmi aggályokat felvető új szabályozások szerint.

A cikkben leírták azt is, hogy jelentős mértékben megugrott a személygépkocsik adója is: például egy 1600 köbcenti hengerűrtartalmú, Euro-5-ös autó után idén 140 lejt kell fizetni a tavalyi 80 lej helyett.  Miközben korábban sok hibrid autó után „szimbolikus” összegeket fizettek (néhány lejt vagy néhány tíz lejt), 2026-ra viszont több száz, sőt akár 2000 lejnél is magasabb éves adó is kijöhet – hengerűrtartalomtól és besorolástól függően.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

h040183
2026. január 12. 21:05
Jaaj, szegény NATO - EU kompatibilis Románia. Pedig olyan jók voltak a gazdasági mutatók! Rengeteg adófizető most szembesült először azzal, hogy milyen jó is egy Brüsszel-konform kormányt megszavazni! Hát egészségükre! Csak a magyarjainkat sajnálom!
UgyeletesFoApolo
2026. január 12. 20:55
Ezért nem kell ide a poloska. Amúgy meg vergodjetek.hu/ És még mielőtt jobban elkezdtek vergődni ápoltjaink: ezt a domain-t nem az óbán vagy a Tóni regisztrálta, hanem egy fideszes csinfluenszer, míg a ti szarotokat a fostos. Ez a szint gyermekeim. :D
rugbista
2026. január 12. 20:08
Már sok mindent kibírtak. A fiatalok azért csodálkozni fognak.
machet
2026. január 12. 20:02
Ugyan mi egyebet csinálnának?Bírja a nép ,ismerik a dolgot.
