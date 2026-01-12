Nézni is fáj: olyan kegyetlen terhet sóztak a románok nyakába, amit sokan nem fognak kibírni

– számolt be róla a Krónika. A legtöbb romániai polgármesteri hivatal adó- és illetékosztálya csupán január 12-én nyitotta meg kapuit, így a többség számára ekkor adódik lehetőség kifizetni a helyi illetékeket.

A lap kiemelte, hogy aki a pénztárhoz járult, az azzal szembesült, hogy lakóháza, tömbházlakása után legkevesebb 70-80 százalékkal magasabb helyi adót kell fizetnie, mint 2025-ben; de olyan is előfordul, hogy az illeték a tavalyinak több mint a duplája.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Részletezték: mindez azzal magyarázható, hogy az adóemelések mértékét több szempontot figyelembe véve állapították meg az önkormányzatok: számít, hogy a településnek milyen közigazgatási besorolása van, továbbá az épület elhelyezkedése, és építésének éve is.