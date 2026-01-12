Életet mentett az Országos Mentőszolgálat új alkalmazása
2026. január 12. 22:39
Január elsején indult TeleStroke máris bizonyított.
2026. január 12. 22:39
4 p
0
0
2
Mentés
Életet mentett az Országos Mentőszolgálat által január 1-jén elindított videóalapú stroke-távdiagnosztikai (OMSZ TeleStroke) rendszerének egyik első éles alkalmazása – osztotta meg közösségi oldalán a Mentőszolgálat. A mentőket egy nő rosszullétéhez riasztották, a mentőegység a helyszínről videókapcsolaton keresztül lépett kapcsolatba a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika Stroke Centrumának ügyeletes neurológusával. A valós idejű, kétirányú kép- és hangközvetítés lehetővé tette a beteg neurológiai tüneteinek szakorvosi elemzését, így gyors és megalapozott döntés született a beteg további, speciális ellátásáról.
Az új megoldásnak köszönhetően a mentők a súlyos állapotú beteget az általános betegút lerövidítésével közvetlenül a speciális ellátás (trombectomia) helyére szállíthatták, és a leggyorsabban juthatott a különleges ellátáshoz, ami döntő jelentőségű volt az életkilátásai szempontjából. Az azonnali kórházba szállítást követő kivizsgálás során a CT-angiográfiás vizsgálat nagyér-elzáródást igazolt, míg a CT-perfúziós vizsgálat még megmenthető agyi területet mutatott. A gyors mentő–neurológus együttműködésnek és a célzott betegirányításnak köszönhetően az életmentő kezelés időben megkezdődhetett.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Kezelés nélkül egy ilyen kórkép jó eséllyel fatális kimenetelű lett volna
– írták. Az OMSZ TeleStroke-rendszer országos lefedettséggel működik: Magyarországon mind a 40 akkreditált Stroke Centrum csatlakozott, így a videóalapú neurológiai konzultáció már az ország teljes területén elérhető a mentőegységek számára. A mentők célja, hogy a modern infokommunikációs megoldások bevonásával tovább növelje a sürgősségi betegellátás biztonságát és hatékonyságát!
Nyitókép forrása: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
Drámai pillanatok az esőben: megütötte az áram, és holtan esett össze az udvaron a férfi, de a sors mást akart. A szomszéd utcában lakó mentős házaspár azonnal rohant, és a saját felszerelésével kezdte meg az újraélesztést. Amikor a helikopter leszállt, a halottnak hitt férfi kinyitotta a szemét – egy évvel később pedig ikrei születtek.
Drámai pillanatok az esőben: megütötte az áram, és holtan esett össze az udvaron a férfi, de a sors mást akart. A szomszéd utcában lakó mentős házaspár azonnal rohant, és a saját felszerelésével kezdte meg az újraélesztést. Amikor a helikopter leszállt, a halottnak hitt férfi kinyitotta a szemét – egy évvel később pedig ikrei születtek.
Dél-Amerika valójában Európa, ráadásul keresztényebb. Viszont az ottani baloldalt összefogó, drogkartellek pénzét is felhasználó szervezet karjai is elérnek Európáig – került szóba a Venezuela helyzetét megvitató MCC-s kerekasztal-beszélgetésen. Tudósításunk.