Felakaszthatta magát a fogasra egy gyerek az ercsi iskolában – bántalmazás állhat a háttérben

Az iskola fegyelmi eljárást indított.
Sajtóhírek szerint mentők szállítottak gyógyintézetbe egy fiút csütörtökön az ercsi általános iskolából. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a gyermek állapota stabil.
A fiú egy ruhadarabbal felakasztotta magát az egyik tanteremben többek szeme láttára, a fenntartó az eset kapcsán úgy fogalmazott, hogy „egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott.”
Az ügy hátterében iskolai bántalmazás állhat.
„Egy osztálytársai által folyamatosan bántalmazott fiú felakasztotta magát az ercsi iskolában”
– írta a Facebookon Darvas Tanács Erik református lelkész. Több helybeli szerint az ötödik osztályos fiút hosszú ideje verbálisan és fizikailag is bántalmazták az osztálytársai.
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ azt közölte, az intézményvezetőtől értesültek a tanulók közti konfliktusról, és fegyelmi eljárás keretében vizsgálják az érintett tanulók felelősségét. A tankerület megerősítette azt is, hogy az utóbbi időben több bejelentés érkezett hozzájuk „az intézményben előforduló fegyelmi problémákról, melyek kezelésében a fenntartó, az iskola és a helyi önkormányzat együttműködik”, a helyzet kezelését pedig iskolapszichológus is segíti.
