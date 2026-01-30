Ft
fegyelmi eljárás ercsi Országos Mentőszolgálat

Felakaszthatta magát a fogasra egy gyerek az ercsi iskolában – bántalmazás állhat a háttérben

2026. január 30. 20:19

Az iskola fegyelmi eljárást indított.

2026. január 30. 20:19
null

Sajtóhírek szerint mentők szállítottak gyógyintézetbe egy fiút csütörtökön az ercsi általános iskolából. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a gyermek állapota stabil.

A fiú egy ruhadarabbal felakasztotta magát az egyik tanteremben többek szeme láttára, a fenntartó az eset kapcsán úgy fogalmazott, hogy „egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott.”

Az ügy hátterében iskolai bántalmazás állhat. 

„Egy osztálytársai által folyamatosan bántalmazott fiú felakasztotta magát az ercsi iskolában”

– írta a Facebookon Darvas Tanács Erik református lelkész. Több helybeli szerint az ötödik osztályos fiút hosszú ideje verbálisan és fizikailag is bántalmazták az osztálytársai.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ azt közölte, az intézményvezetőtől értesültek a tanulók közti konfliktusról, és fegyelmi eljárás keretében vizsgálják az érintett tanulók felelősségét. A tankerület megerősítette azt is, hogy az utóbbi időben több bejelentés érkezett hozzájuk „az intézményben előforduló fegyelmi problémákról, melyek kezelésében a fenntartó, az iskola és a helyi önkormányzat együttműködik”, a helyzet kezelését pedig iskolapszichológus is segíti.

Nyitókép: Pixabay

***

