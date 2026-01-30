Felakaszthatta magát a fogasra egy gyerek az ercsi iskolában – bántalmazás állhat a háttérben

Sajtóhírek szerint mentők szállítottak gyógyintézetbe egy fiút csütörtökön az ercsi általános iskolából. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a gyermek állapota stabil.

A fiú egy ruhadarabbal felakasztotta magát az egyik tanteremben többek szeme láttára, a fenntartó az eset kapcsán úgy fogalmazott, hogy „egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott.”