Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés tisza magyar péter surányi györgy kampány

Rezsipárti pálfordulás a Tiszánál – a januári számlák diktálhatják a fordulatot

2026. január 30. 18:29

A téli hideg és a kampány végjátéka látványos fordulatra kényszerítette Magyar Péter pártját

2026. január 30. 18:29
null

A kampány hajrájában új üzenet fut végig a Tisza Párt kommunikációján. A párt az utóbbi hetekben egyre határozottabban a rezsicsökkentés védelmezőjeként lép fel, sőt kiterjesztésről is beszél, mintha ez mindig is a politikájának gerince lett volna – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

A váltás azonban éles ellentétben áll azokkal a korábbi megszólalásokkal, amelyek a párt környezetéből érkeztek, és amelyek inkább a rezsicsökkentés kritikáját, illetve az általános árkompenzáció fenntarthatóságával kapcsolatos kételyeket hangsúlyozták.

A korábbi üzenetek nem hagytak sok teret a félreértésnek, ugyanis Magyar Péter több alkalommal „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést, és különböző megfogalmazásokban kérdőjelezte meg az intézkedés működését és társadalmi hasznát. A kritikus hang nem maradt magányos, 

a párthoz köthető szereplők sorából több megszólalás is ugyanabba az irányba mutatott.

Király Júlia szerint a rezsicsökkentés „valójában hazugság”, Kéri László a „világ blöffje”-ként beszélt róla, míg Bódis Kriszta olyan érvelést használt, amely szerint ha valaki többet fizet valamiért, az tulajdonképpen „sokkal jobb dolog”. A bírálatokat erősítette Surányi György („meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”), Lengyel László (a rezsicsökkentés „antiszociális és igazságtalan”), valamint Gerzsenyi Gabriella („a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország”) a Tisza Párt európai parlamenti képviselője.

A mondatok különböző hangsúlyokkal, de közös következtetés felé tartottak, amikor a rendszer fenntarthatóságát és az általános kompenzáció logikáját tették kérdésessé.

Ehhez képest a mostani kommunikáció egy másik korszak nyelvén szól. A januári hidegben a rezsicsökkentés a kampány egyik fő témája lett, Magyar Péter közösségi oldalán sorra jelennek meg a rezsipárti posztok, és a párt úgy beszél a kérdésről, mintha mindig is ebben a szerepben állt volna. A képet tovább erősíti Kapitány István felbukkanása, aki a rezsiárak leszorításának, valamint a szigeteléstechnikai és fűtési megoldások szakértőjeként tűnt fel, látványos kontrasztot adva a korábbi kritikákkal.

A szöveg értelmezése szerint a váltás nem lassan felépített szakpolitikai fordulatnak hat, hanem gyors, választási logikájú alkalmazkodásnak. A fűtési szezonban a rezsi nem elméleti tétel, hanem napi megélhetési kérdés, amelyhez sok választó erős érzelmi viszonyt társít. Ilyenkor egy rosszul eltalált mondat, egy rosszul olvasható programrész vagy egy félreérthető nyilatkozat nem egyszerűen vitát, hanem bizalomvesztést hozhat.

A háttérben ott húzódhat a Tisza korábbi gazdaságpolitikai nyelvezete is, amely az Európai Unió és az Európai Bizottság ajánlásaihoz igazodó hangsúlyokat hordozta. Ebben a keretben a fiskális stabilitás, a költségvetési hiány leszorítása, a célzott támogatások előnyben részesítése és a piaci árak torzításának kerülése számít irányadónak, ami együtt járhat az energiaár-támogatások fokozatos kivezetésének elvével. 

A párt kommunikációjában rendszeresen megjelenik az EU-források felszabadításának ígérete és a »normális viszony Brüsszellel« hangsúlyozása, vagyis a rezsi ebben az olvasatban nem önálló ügy, hanem egy tágabb gazdaságpolitikai csomag kényes eleme.

Nyitókép forrása: faktumprojekt.hu

***

Obsitos Technikus
2026. január 30. 19:18
Tök mindegy mit mondanak. Az egybites szarógalambok kajálják, mint gyöngytyúk a taknyot.
tapir32
•••
2026. január 30. 19:02 Szerkesztve
A rezsicsökkentés hatékony segítség a lakosságnak és energia spórolásra ösztönöz. Kapitány és Orbán Anita ballibsi propagandisták nem szakemberek.
tapir32
2026. január 30. 19:01
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
csulak
2026. január 30. 19:01
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!