Rezsipárti pálfordulás a Tiszánál – a januári számlák diktálhatják a fordulatot

A kampány hajrájában új üzenet fut végig a Tisza Párt kommunikációján. A párt az utóbbi hetekben egyre határozottabban a rezsicsökkentés védelmezőjeként lép fel, sőt kiterjesztésről is beszél, mintha ez mindig is a politikájának gerince lett volna – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

A váltás azonban éles ellentétben áll azokkal a korábbi megszólalásokkal, amelyek a párt környezetéből érkeztek, és amelyek inkább a rezsicsökkentés kritikáját, illetve az általános árkompenzáció fenntarthatóságával kapcsolatos kételyeket hangsúlyozták.