Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter globalisták Kapitány István

Megérkeztek a globalisták emberei a Tisza Pártba? – Földi László és Horváth József elemzése

2026. január 30. 11:57

Miközben a szomszédban zajló háború kapcsán Zelenszkij elnök egyre kétségbeesettebb lépéseket tesz, a háttérhatalmi játszmák a magyar belpolitikában is szintet léptek. A Tisza Párt körül megjelentek a multik és a globalisták emberei: Kapitány István és Orbán Anita.

2026. január 30. 11:57
null

Véget ért a kezdeti időszak, a háttérből előléptek a profik? A Mandiner geopolitikai elemzőműsorában, az Erőtérben Földi László titkosszolgálati szakértő és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója vette górcső alá a Tisza Párt legújabb igazolásait. A párt körül ugyanis felbukkant Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke, valamint Orbán Anita, a Vodafone Global volt igazgatója. 

Földi László szerint szó sincs véletlenről vagy egyszerű szakértői segítségről. A szakértő úgy látja: ezek a karrierek a „London City” – vagyis a globális pénzügyi és multinacionális erőközpont – tudatos építkezésének részei. Akik ebbe a multikulturális világba bekerülnek és ott magas pozíciót érnek el, azok a rendszer lojális részei lesznek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Az operatív létnek az a lényege (...) nem azért szervezek be valakit, mert most kell, hanem majd kell tíz év múlva esetleg, vagy tizenöt év múlva. De ettől még fönn kell tartanom annak a lehetőségét, hogy amikor viszont szükségem van rá, akkor a rendelkezésre álljon. És szerintem most jutottunk el ebbe a szakaszba

 – fogalmazott Földi László.

A szakértő szerint a globális erők most találták meg azokat az embereket, akiket a társadalom felé „szakemberként” lehet eladni, de valójában a multinacionális érdekeket képviselik. Földi figyelmeztetett: ha ez a globalista erőtér nyer, a magyar tőkét „le fogják söpörni az asztalról”, hiszen az idegen tőkének senki nem állhat az útjában.

Horváth József is osztotta ezt a véleményt. Emlékeztetett: politikai pártstruktúrát a semmiből, komoly anyagi háttér nélkül nem lehet felépíteni, a pénz útját pedig gyakran külföldi alapítványoknál látni. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint Magyar Péter helyzete korántsem olyan biztos, mint ahogy azt a pártelnök gondolja, ugyanis a most érkező „nagyágyúk” könnyen a fejére nőhetnek.

A Tisza Párt elnöke helyében nem lennék nyugodt, mert egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy őbenne gondolkodnak, akár csak középtávon is (...) A külföldi hidegfejű profik fognak jönni, akiket borzasztóan nem érdekli az, hogy itt eddig te mit csináltál, el fogja venni 

– jelentette ki Horváth József.

Horváth szerint Magyar Péter idegen test a „cowboyok” között, egy sötét ló, akit bármikor lecserélhetnek egy megbízhatóbb, évtizedek óta tesztelt, a hálózatba beágyazott profira, ha a megbízók érdeke úgy kívánja. 

A szakértők egyetértettek abban, hogy a tét nemcsak a kormányváltás, hanem az ország gazdasági szuverenitásának elvesztése, hasonlóan ahhoz, ami Ukrajnában vagy korábban Görögországban történt.

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala


 

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. január 30. 15:18
>>roccobaba 2026. január 30. 14:58 • Szerkesztve senki sem születik politikusnak rajtad kívül!<< És senki sem 50 meg 60 évesen lesz sikeres politikus releváns tanulmányok és tapasztalat nélkül. Azaz senki sem lesz attól jó egészségügyi miniszter mert 30 évet lenyomott egy műtőben, viszont remek politikai szakreferens vagy műtőkért felelős helyettes államtitkár lehet belőle, de miniszter garantáltan nem. Ahogy húsgyári igazgató sem abból lesz, aki profin filézi a karajt. >> nem kell félni megrémülni a tiszás új jelöltektől<< Semmiképp. Csak az országot nem kell rájuk bízni.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 30. 15:12
Én arra lennék kíváncsi, hogy a Magyar Péter és a nála majdnem 10 centivel magasabb Kapitány István közös fóti miért nem teljes alakosak, vagy ha igen, azokon a képeken miért ülnek? Van köztük dominanciaharc, vagy fordított a hatalmi asszimetria?
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. január 30. 15:11
patikus-3 Hazudsz. Magyarországba bepakolt nyugati multik nyugati munkáért európai bér 50% fizeti .
Válasz erre
1
0
SzaboGeza
2026. január 30. 15:06
Csak külföldről látszik így, ha itt élnél nem így beszélnél!!! Utáljuk a TELEPÍTETT ÜGYNÖKÖKET, MÉG AKKOR IS HA PÁRTOSODNAK!!!:)))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!