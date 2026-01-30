Megérkeztek a globalisták emberei a Tisza Pártba? – Földi László és Horváth József elemzése

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
Miközben a szomszédban zajló háború kapcsán Zelenszkij elnök egyre kétségbeesettebb lépéseket tesz, a háttérhatalmi játszmák a magyar belpolitikában is szintet léptek. A Tisza Párt körül megjelentek a multik és a globalisták emberei: Kapitány István és Orbán Anita.
Véget ért a kezdeti időszak, a háttérből előléptek a profik? A Mandiner geopolitikai elemzőműsorában, az Erőtérben Földi László titkosszolgálati szakértő és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója vette górcső alá a Tisza Párt legújabb igazolásait. A párt körül ugyanis felbukkant Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke, valamint Orbán Anita, a Vodafone Global volt igazgatója.
Földi László szerint szó sincs véletlenről vagy egyszerű szakértői segítségről. A szakértő úgy látja: ezek a karrierek a „London City” – vagyis a globális pénzügyi és multinacionális erőközpont – tudatos építkezésének részei. Akik ebbe a multikulturális világba bekerülnek és ott magas pozíciót érnek el, azok a rendszer lojális részei lesznek.
Az operatív létnek az a lényege (...) nem azért szervezek be valakit, mert most kell, hanem majd kell tíz év múlva esetleg, vagy tizenöt év múlva. De ettől még fönn kell tartanom annak a lehetőségét, hogy amikor viszont szükségem van rá, akkor a rendelkezésre álljon. És szerintem most jutottunk el ebbe a szakaszba
– fogalmazott Földi László.
A szakértő szerint a globális erők most találták meg azokat az embereket, akiket a társadalom felé „szakemberként” lehet eladni, de valójában a multinacionális érdekeket képviselik. Földi figyelmeztetett: ha ez a globalista erőtér nyer, a magyar tőkét „le fogják söpörni az asztalról”, hiszen az idegen tőkének senki nem állhat az útjában.
Horváth József is osztotta ezt a véleményt. Emlékeztetett: politikai pártstruktúrát a semmiből, komoly anyagi háttér nélkül nem lehet felépíteni, a pénz útját pedig gyakran külföldi alapítványoknál látni. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint Magyar Péter helyzete korántsem olyan biztos, mint ahogy azt a pártelnök gondolja, ugyanis a most érkező „nagyágyúk” könnyen a fejére nőhetnek.
A Tisza Párt elnöke helyében nem lennék nyugodt, mert egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy őbenne gondolkodnak, akár csak középtávon is (...) A külföldi hidegfejű profik fognak jönni, akiket borzasztóan nem érdekli az, hogy itt eddig te mit csináltál, el fogja venni
– jelentette ki Horváth József.
Horváth szerint Magyar Péter idegen test a „cowboyok” között, egy sötét ló, akit bármikor lecserélhetnek egy megbízhatóbb, évtizedek óta tesztelt, a hálózatba beágyazott profira, ha a megbízók érdeke úgy kívánja.
A szakértők egyetértettek abban, hogy a tét nemcsak a kormányváltás, hanem az ország gazdasági szuverenitásának elvesztése, hasonlóan ahhoz, ami Ukrajnában vagy korábban Görögországban történt.
A teljes műsor itt tekinthető meg:
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala