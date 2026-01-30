Megérkeztek a globalisták emberei a Tisza Pártba? – Földi László és Horváth József elemzése

Véget ért a kezdeti időszak, a háttérből előléptek a profik? A Mandiner geopolitikai elemzőműsorában, az Erőtérben Földi László titkosszolgálati szakértő és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója vette górcső alá a Tisza Párt legújabb igazolásait. A párt körül ugyanis felbukkant Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke, valamint Orbán Anita, a Vodafone Global volt igazgatója.

Földi László szerint szó sincs véletlenről vagy egyszerű szakértői segítségről. A szakértő úgy látja: ezek a karrierek a „London City” – vagyis a globális pénzügyi és multinacionális erőközpont – tudatos építkezésének részei. Akik ebbe a multikulturális világba bekerülnek és ott magas pozíciót érnek el, azok a rendszer lojális részei lesznek.