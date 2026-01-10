Minden a legjobb kezekben van: az Operatív törzs reggeli ülésén ismertették a részleteket

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy jelenleg teljes kapacitással működnek, 7 mentőhelikopter, 785 földi mentőegység és 100 ügyeleti kijáró egységük van a lakosság szolgálatára, de további erők is bevonhatóak.
Minden feltétel adott ahhoz, hogy a segítséget a megfelelő helyre tudják juttatni.
Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta: a kórházak felkészültek az akut betegbeáramlás növekedésére, a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti sorokkal, műszakokkal várják és látják el a betegeket.
Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője közölte: a Karitatív Tanácsot alkotó hat nagy szervezet a vörös kód elrendelése óta, de már egyébként is teljes kapacitással végzi a munkáját. Több tízezer rászorulóról gondoskodnak összességében az intézményeikben.
(MTI)