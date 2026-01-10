Ft
01. 10.
szombat
magyarország riasztás Országos Mentőszolgálat operatív törzs eső ónos eső

Minden a legjobb kezekben van: az Operatív törzs reggeli ülésén ismertették a részleteket

2026. január 10. 12:53

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte, hogy elzárt település jelenleg nincs és utakat sem kellett lezárni.

2026. január 10. 12:53
null

Szombaton helyenként lehet havazás is, ónos eső is, estétől erősebb szél várható egyes területeken, így hófúvás is előfordulhat, ezért azt kérik mindenkitől, hogy a Hungaromet riasztásait vegyék komolyan és ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs reggeli ülése után.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: elzárt település jelenleg nincs és utakat sem kellett lezárni. Hozzátette: az ónos eső intenzitása pénteken elmaradt az előrejelzésekben foglaltakhoz képest.

Hangsúlyozta: jól mutatja a téli időjárás rendkívüliségét, hogy péntek délelőtt Magyarország villamosenergia-rendszerterhelési rekordja megdőlt, meghaladta a 8000 megawattot. Hozzátette: a rendszer az nagyon jól vizsgázott.

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja"

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az időjárásban ha valaki bajba jutott emberről tud, vagy a 112-n keresztül, vagy pedig a hajléktalan diszpécserszolgálaton keresztül éljen jelzéssel, ez az életet menthet.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy jelenleg teljes kapacitással működnek, 7 mentőhelikopter, 785 földi mentőegység és 100 ügyeleti kijáró egységük van a lakosság szolgálatára, de további erők is bevonhatóak.

Minden feltétel adott ahhoz, hogy a segítséget a megfelelő helyre tudják juttatni.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta: a kórházak felkészültek az akut betegbeáramlás növekedésére, a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti sorokkal, műszakokkal várják és látják el a betegeket.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője közölte: a Karitatív Tanácsot alkotó hat nagy szervezet a vörös kód elrendelése óta, de már egyébként is teljes kapacitással végzi a munkáját. Több tízezer rászorulóról gondoskodnak összességében az intézményeikben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

 

Picnic Niki
•••
2026. január 10. 15:20
ezt a humoros videot találtam az előbb a FB-on, csak a domain név után ezt kellene bekopizni /reel/837666115756925 Ha vki az operatív törzs döntésére kíváncsi, itt megnézheti: /reel/2128966247848746 Ha vki ezt túl komplikáltnak tartja, akkor a FB-on Szilvia Zsámberger nevet írja be és a Real videók közt nézze meg a két legfrissebb tyúkudvari videót
kalmanok
2026. január 10. 14:50
😂😂😂😂😂
johannluipigus
2026. január 10. 13:03
Mindenkinek köszönjük a munkáját, akik ebben a rendkívüli helyzetben jól helytálltak.
