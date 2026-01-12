Maduro Kuba bábja volt, az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát pedig Orbán Viktor is írhatta volna

Akciófilmeket idéző módon fogták el Madurót, volt itt minden: légi csapások, kommandós rajtaütés, lángvágó és még páncélozott pánikszoba is
Az amerikai különleges erők sebészi pontossággal emelték ki a diktátor drogbárót Caracasból.
Dél-Amerika valójában Európa, ráadásul keresztényebb. Viszont az ottani baloldalt összefogó, drogkartellek pénzét is felhasználó szervezet karjai is elérnek Európáig – került szóba a Venezuela helyzetét megvitató MCC-s kerekasztal-beszélgetésen. Tudósításunk.
Elérkezett-e a szabadság órája Venezuela számára? Ezt a kérdést vitatta meg az MCC-ben hétfő este az MCC és a Christian Democratic Institute szervezésében Németh Zsolt fideszes külpolitikus, az intézet vezetője, Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője, valamint Alejandro Peña Esclusa, egykori venezuelai elnökjelölt, az Alapjogokért Központ vezető kutatója és a Kereszténydemokrata Intézet vezető szakértője, akit a venezuelai rezsim tíz évig tartott házi őrizetben.
Nicolás Maduro szélsőbaloldali venezuelai elnököt, effektív kommunista diktátort 2026. január 3-án fogta el és szállította saját területére az Amerikai Egyesült Államok, narkoterrorizmus vádjával. Maduro 2013 óta volt a dél-amerikai ország elnöke, aki Hugo Chávezt követte az elnöki székben, aki úgyszintén szélsőbaloldali rezsimet működtetett 1999 óta.
Orbán Viktor miniszterelnök azt hangoztatja, hogy vége a liberális világrendnek – vetette föl a beszélgetést vezető Ballester.
Szalai Zoltán azzal válaszolt:
az új rend a régi rend, amiben a világot nagyhatalmak vezetik, akárcsak a 19. században vagy azelőtt.
Donald Trump amerikai elnök eldöntötte, hogy létrehozza az Americast, a kínaiak és az indiaiak is terjeszkednek, távolodunk attól, hogy nemzetközi struktúrák kormányozzanak. Egyre inkább a személyes vezetés és a személyes kapcsolatok kerülnek előtérbe. Ebben a világban a magyaroknak az a fontos, hogy mindenkivel kapcsolatban legyenek.
Németh Zsolt leszögezte: szerinte elég jó okunk van ünnepelni Madura elfogása kapcsán. Viszont úgy látszik, egyre inkább a normák helyett az erő lesz a meghatározó. Ebben a világban a magyar megközeleítés az, hogy alkalmazkodunk, és ebben az előző 16 év politikája előnyünkre lesz. Németh szerint
az USA új nemzetbiztonsági stratégiáját akár Orbán Viktor is írhatta volna.
A Monroe-doktrína visszatért, és Dél-Amerika fontosabb lesz, mint eddig.
26 év durva diktatúra után örülök, hogy egy külföldi kormány eltávolította Madurót – szögezte le Alejandro Peña. Később kifejtette: a nemzetközi jog fontos dolog, amit meg kell tartani, mert anélkül bajba kerülnének az olyan kis országok, mint Venezuela vagy Magyarország, de szerinte
a mostani amerikai beavatkozásra azért került sor, mert a nemzetközi jogot nem érvényesítették, Trumpék tehát egy lyukat tömtek be a nemzetközi jogban.
A venezuelai emigráns kifejtette: Maduro testőre kubaiak voltak, és őket mind megölték az amerikaiak. Szerinte Maduro az utolsó választás óta nem is mindható venezuelai elnöknek, a 2024-es választást ugyanis nem ő nyerte meg, hanem Edmundo González; mégpedig elsöprő győzelemmel, Maduro viszont elcsalta a választást. Most, MAduro elfogása után az alelnök, Delcy Eloína Rodríguez Gómez vette át az elnökséget, aki Peña szerint bűnöző.
Nem csak az olaj miatt történt az egész, nem csak annyi van, hogy Trump gyarmattá akarja tenni Venezuelát? – tette fel a kérdést Rodrigo Ballester.
Németh Zsolt megjegyezte: a venezuelai beavatkozás nem volt jogszerű, de morálisan igazolható; mint mondta:
ha Kádár Jánost kiiktatták volna az amerikaiak, akkor azon busonganánk, hogy a beavatkozás nem volt a nemzetközi jog szerint való, vagy örülnénk, hogy vége a kommunista diktatúrának?
Trump korábban felajánlott békés opciókat Madurónak, és még mindig jobb, ha az USA a nyertese a helyzetnek, mint ha más nagyhatalom. Németh rámutatott: Amerikának van elég olaja, nincs szüksége Venezueláéra, inkább az olajár levitele az, ami miatt a venezuelai olaj fontos szerepet játszik; fontos, hogy ne a kínaiak vagy az oroszok uralják a dél-amerikai ország olajkészletét.
Szalai Zoltán az Európa szerepét feszegető kérdésre válaszul kifejtette: míg Amerika, Kína, Oroszország és mások vezetői döntéseket hoznak és azokat végrehajtják, az Európai Unió moralizál, egyeztet, kompromisszumra kényszerül, mivel tagjainak van saját érdeke, és az EU-s döntéseket nem választott vezetők hozzák. Európa gyengesége egyre nyilvánvalóbb.
Németh Zsolt hozzátette: egyre nagyobb az Amerika és Európa közti törés. Rámutatott arra is.
Dél-Amerika egy európai kontinens, köszönhetően a spanyoloknak és portugáloknak, ráadásul keresztényebb, mint Európa.
A kubaiak mindenhol ott vannak – mutatott rá Alejandro Peña. – Kubai vezeti a venezuelai bevándorlási hivatalt, az okmányirodát és még számos más hivatalt, s ők mind a kubai titkosszolgálat emberei is egyben; a kubaiak osztják az észt, Maduro Kuba bábja volt.
A venezuelai szerző szerint öt oka volt az amerikai beavatkozásnak:
Peña hozzátette: Caracasban, Venezuela fővárosában volt a Hezbollah egyik központja.
Ami pedig a választási csalásokat illeti: 17 országban volt hivatalban az előző évtizedekben olyan elnök, akit venezuelai segítséggel választottak meg. A venezuelai választási technológia, amit csalásra használnak, azaz a venezuelai fejlesztésű szavazatszámláló gépek még az USA-ba is eljutottak.
Míg a kolumbiai és mexikói drogkartellek pénzre hajtanak, a venezuelai drogkartelleket politikai fegyverként használják – tette hozzá. Az ő pénzük segítségével választottak meg 14 dél-amerikai elnököt, akik mind a latin-amerikai baloldalt koordináló, kubai vezetésű São Paulo Fórum (Foro de São Paulo) tagjai.
De hogy tud egy tízmilliós, szegény ország, azaz Kuba kontrollálni egy nála jóval nagyobb, 31 milliós, és nála jobb helyzetben lévő országot? – tette fel a kérdést Ballester.
A venezuelai szerző kifejtette:
Chávez és Maduro is Kuba bábjai.
Chávez felépítése kubai projekt volt, és a kubai politikai segítségért mindketten fizettek is Kubának, mégpedig olajjal. Kuba szakértő a társadalmi kontroll területén, hiába szegény és kicsi, ott a latin-amerikai baloldal agya, Kuba az ész.
A São Paulo Fórumot is ők hozták létre, így ők koordinálják a latin-amerikai baloldalt. A Fórum egyik fő bevételi forrása a drogkartellek tevékenységéből származik. És nem csak Latin-Amerikában aktívak:
a spanyol baloldali kormányban koalíciós tag Podemos szélsőbaloldali pártot például Venezuela pénzelte.
A többek közt Bernie Sanders radikális baloldali amerikai szenátor által alapított Progressive International nemzetközi baloldali szervezet egyik prominens arca, a brazíliai Monica Valente egyben a São Paulo Fórum ügyvezető titkára. S ha hinni lehet egy korábban Amerika által elfogott venezuelai tábornoknak, Hugo Armando Carvajal Barriosnak, aki a venezuelai hírszerzés vezetője volt és állítólag a Cartel de los Soles venezuelai drogkartell élén állt, Venezuela számos Demokrata párti politikus kampányát pénzelte Amerikában. De
a São Paulo Fórum Szlovéniában is létrehozott egy pártot 2017-ben, a radikális baloldali Levicát
– figyelmeztetett Peña.
Ami Venezuelát és Latin-Amerikát illeti, Peña azt mondta: szerinte, mivel Madurónak az összes latin-amerikai baloldali vezetővel szoros kapcsolata volt, szerinte a következő időszakban több országban jobboldali fordulat lesz.
