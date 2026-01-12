Maduro Kuba bábja volt, az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát pedig Orbán Viktor is írhatta volna

Nem csak az olaj miatt történt az egész, nem csak annyi van, hogy Trump gyarmattá akarja tenni Venezuelát? – tette fel a kérdést Rodrigo Ballester.

Németh Zsolt megjegyezte: a venezuelai beavatkozás nem volt jogszerű, de morálisan igazolható; mint mondta:

ha Kádár Jánost kiiktatták volna az amerikaiak, akkor azon busonganánk, hogy a beavatkozás nem volt a nemzetközi jog szerint való, vagy örülnénk, hogy vége a kommunista diktatúrának?

Trump korábban felajánlott békés opciókat Madurónak, és még mindig jobb, ha az USA a nyertese a helyzetnek, mint ha más nagyhatalom. Németh rámutatott: Amerikának van elég olaja, nincs szüksége Venezueláéra, inkább az olajár levitele az, ami miatt a venezuelai olaj fontos szerepet játszik; fontos, hogy ne a kínaiak vagy az oroszok uralják a dél-amerikai ország olajkészletét.

Szalai Zoltán az Európa szerepét feszegető kérdésre válaszul kifejtette: míg Amerika, Kína, Oroszország és mások vezetői döntéseket hoznak és azokat végrehajtják, az Európai Unió moralizál, egyeztet, kompromisszumra kényszerül, mivel tagjainak van saját érdeke, és az EU-s döntéseket nem választott vezetők hozzák. Európa gyengesége egyre nyilvánvalóbb.