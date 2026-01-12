Ft
fehér ház steve witkoff irán egyesült államok donald trump

Elszabadulhat a pokol, Donald Trump vérfagyasztó fenyegetést küldött

2026. január 12. 21:20

Az amerikai elnök megfontolja az iráni tüntetésekre adható válaszok lehetőségeit – és külön említette a kevéssé békés verziót.

2026. január 12. 21:20
null

Az Egyesült Államok számára a diplomácia az első eszköz Irán felé, de légicsapás is „az asztalon van” – közölte a Fehér Ház szóvivője hétfőn.

Karoline Leavitt újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Donald Trump elnök megfontolja az iráni tüntetésekre adható válaszok lehetőségeit, és „minden eshetőséget az asztalon tart”. 

A légicsapás a sok-sok lehetőség egyikét jelenti”

 – fogalmazott az elnöki hivatal sajtótitkára, hozzátéve, hogy „az elnök számára mindig a diplomácia az első opció”.

Karoline Leavitt elmondta, hogy az iráni kormánnyal való diplomáciában fontos szerep hárul majd Steve Witkoff elnöki különleges megbízottra, és beszámolt arról, hogy egy iráni kormányzati tisztségviselő kereste meg az amerikai diplomatát a tárgyalási javaslattal, és „teljesen más hangot ütött meg”, mint amit a teheráni kormány hivatalos nyilatkozataiban hallani.

Hozzátette, hogy az amerikai elnök az érdekének tartja, hogy meghallgassa az iráni fél üzenetét. 

Ugyanakkor és mindezzel együtt az elnök megmutatta, hogy nem fél a katonai eszköz alkalmazásától, ha szükségesnek ítéli, ezt pedig senki nem tudja jobban Iránnál

 – jegyezte meg Karoline Leavitt.

(MTI)

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

 

