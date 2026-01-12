Ft
katasztrófavédelem közlemény tűz

Tűz ütött ki a Papp László Sportarénában

2026. január 12. 22:01

A katasztrófavédelem közleményében azt írja, hogy a tűz a mínusz 1. emeleten keletkezett.

2026. január 12. 22:01
null

„Elektromos berendezés izzott Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton lévő sportcsarnokban” – számolt be róla a Katasztrófavédelem hétfő este. A közleményben azt írják, hogy a tűz a mínusz 1. emeleten keletkezett, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók porral oltóval fojtottak el. 

A rajok átszellőztetik a füsttel telítődött épületrészt. Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a létesítményt a hálózatról”

 – írják a közleményben.

Nyitókép: MTI/Róka László
 

 

