Tűz ütött ki a Papp László Sportarénában

A katasztrófavédelem közleményében azt írja, hogy a tűz a mínusz 1. emeleten keletkezett.
„Elektromos berendezés izzott Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton lévő sportcsarnokban” – számolt be róla a Katasztrófavédelem hétfő este. A közleményben azt írják, hogy a tűz a mínusz 1. emeleten keletkezett, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók porral oltóval fojtottak el.
A rajok átszellőztetik a füsttel telítődött épületrészt. Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a létesítményt a hálózatról”
– írják a közleményben.
