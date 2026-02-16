Most érkezett: lángokban a szegedi kollégium, azonnal kiürítették az épületet

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Körülbelül száz fő hagyta el ideiglenesen a szobákat.
Tűz ütött ki egy kollégium hatodik emeletén Szegeden, a Bal fasorban – írja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.
A lángok egy helységet érintettek, a szegedi hivatásos tűzoltók munkájának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a környező helyiségekre. A BM közleménye szerint a munkálatok idejére körülbelül száz fő hagyta el ideiglenesen a szobákat.
Fotó: Facebook / Szegeden láttam és hallottam