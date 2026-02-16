Ft
bm szegedi kollégium belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatósága tűz

Most érkezett: lángokban a szegedi kollégium, azonnal kiürítették az épületet

2026. február 16. 20:04

Körülbelül száz fő hagyta el ideiglenesen a szobákat.

2026. február 16. 20:04
null

Tűz ütött ki egy kollégium hatodik emeletén Szegeden, a Bal fasorban – írja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága. 

A lángok egy helységet érintettek, a szegedi hivatásos tűzoltók munkájának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a környező helyiségekre. A BM közleménye szerint a munkálatok idejére körülbelül száz fő hagyta el ideiglenesen a szobákat.

Fotó: Facebook / Szegeden láttam és hallottam

 

moliere-0
2026. február 16. 20:37
Pörög az SZBU...
