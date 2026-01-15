Ft
01. 15.
csütörtök
szlovéniai tűz autópálya baleset

Pokoli baleset az autópályán: egekig értek a lángok, halálos áldozat is van (VIDEÓ)

2026. január 15. 15:10

Egy üzemanyagot szállító tartálykocsi felborult, majd egy kisebb teherautóval ütközött, aminek következtében jelentős tűz keletkezett.

2026. január 15. 15:10
null

Halálos közlekedési baleset történt a szlovéniai A1-es (štajerska) autópályán, Slovenska Bistrica közelében. A baleset okozta tüzet azóta már eloltották, azonban az eset egy ember életét követelte, ketten pedig megsérültek – számolt be a Delo.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy üzemanyagot szállító tartálykocsi Maribor irányába haladt, amikor reggel 8 óra körül, eddig tisztázatlan okokból felborult, majd átsodródott a szemközti, Ljubljana felé vezető forgalmi sávba. Itt egy kisebb teherautóval ütközött, amelyben a sofőr és egy utas tartózkodott.

A baleset következtében két személy megsérült, míg a kisebb teherautó vezetője, aki a járműbe szorult, a helyszínen életét vesztette.

Az ütközést követően a tartálykocsiból kifolyt üzemanyag meggyulladt, jelentős tűz keletkezett. A lángokat valamivel 10 óra után sikerült eloltani, az oltásban mintegy 70, a Slovenska Bistrica-i önkéntes tűzoltóegyesülethez tartozó tűzoltó vett részt.

A baleset miatt a Slovenske Konjice és Slovenska Bistrica közötti autópálya-szakaszt hosszú órákra mindkét irányban lezárták. Délután 14 óra körül Maribor irányába már megindult a forgalom, Ljubljana felé azonban várhatóan az esti órákig fennmarad a korlátozás. A rendőrség szerint a következő órákban azonban legalább egy sávot megnyitnak majd a főváros irányába. A forgalmat ideiglenesen a Celje felé vezető regionális utakra terelték. A személygépkocsik Framnál, illetve a Slovenska Bistrica lehajtónál térhetnek le az autópályáról.

Ezt is ajánljuk a témában

A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Nyitókép: Facebook / Gasilci 112

qqriku
2026. január 15. 15:17
Lázár mondjon le. (ja, bocs nem ide)
1
0
johannluipigus
•••
2026. január 15. 15:12 Szerkesztve
Esse nálunk történt. Hála Istennek!
0
0
