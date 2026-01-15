Pokoli baleset az autópályán: egekig értek a lángok, halálos áldozat is van (VIDEÓ)

Halálos közlekedési baleset történt a szlovéniai A1-es (štajerska) autópályán, Slovenska Bistrica közelében. A baleset okozta tüzet azóta már eloltották, azonban az eset egy ember életét követelte, ketten pedig megsérültek – számolt be a Delo.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy üzemanyagot szállító tartálykocsi Maribor irányába haladt, amikor reggel 8 óra körül, eddig tisztázatlan okokból felborult, majd átsodródott a szemközti, Ljubljana felé vezető forgalmi sávba. Itt egy kisebb teherautóval ütközött, amelyben a sofőr és egy utas tartózkodott.