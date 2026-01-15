Pokoli baleset az autópályán: egekig értek a lángok, halálos áldozat is van (VIDEÓ)

Többeket megkéselt egy migráns Németországban, a rendőrök lelőtték az elkövetőt
Súlyos támadás történt Ulm külvárosában, egy elektronikai szaküzletben.
Egy üzemanyagot szállító tartálykocsi felborult, majd egy kisebb teherautóval ütközött, aminek következtében jelentős tűz keletkezett.
Halálos közlekedési baleset történt a szlovéniai A1-es (štajerska) autópályán, Slovenska Bistrica közelében. A baleset okozta tüzet azóta már eloltották, azonban az eset egy ember életét követelte, ketten pedig megsérültek – számolt be a Delo.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy üzemanyagot szállító tartálykocsi Maribor irányába haladt, amikor reggel 8 óra körül, eddig tisztázatlan okokból felborult, majd átsodródott a szemközti, Ljubljana felé vezető forgalmi sávba. Itt egy kisebb teherautóval ütközött, amelyben a sofőr és egy utas tartózkodott.
A baleset következtében két személy megsérült, míg a kisebb teherautó vezetője, aki a járműbe szorult, a helyszínen életét vesztette.
Az ütközést követően a tartálykocsiból kifolyt üzemanyag meggyulladt, jelentős tűz keletkezett. A lángokat valamivel 10 óra után sikerült eloltani, az oltásban mintegy 70, a Slovenska Bistrica-i önkéntes tűzoltóegyesülethez tartozó tűzoltó vett részt.
A baleset miatt a Slovenske Konjice és Slovenska Bistrica közötti autópálya-szakaszt hosszú órákra mindkét irányban lezárták. Délután 14 óra körül Maribor irányába már megindult a forgalom, Ljubljana felé azonban várhatóan az esti órákig fennmarad a korlátozás. A rendőrség szerint a következő órákban azonban legalább egy sávot megnyitnak majd a főváros irányába. A forgalmat ideiglenesen a Celje felé vezető regionális utakra terelték. A személygépkocsik Framnál, illetve a Slovenska Bistrica lehajtónál térhetnek le az autópályáról.
Ezt is ajánljuk a témában
Súlyos támadás történt Ulm külvárosában, egy elektronikai szaküzletben.
A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.
Nyitókép: Facebook / Gasilci 112